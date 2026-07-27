Vivo T5e भारतात 5,500mAh बॅटरी आणि Unisoc T7225 ऑक्टा-कोर चिपसेटसह लाँच
Vivo नं भारतात Vivo T5e स्मार्टफोन लाँच केला आहे. 13,999 रुपये किंमत असलेला हा 'एन्ट्री-लेव्हल' फोन 5,500mAh बॅटरीसह येतो.
Published : July 27, 2026 at 3:56 PM IST
मुंबई: Vivo नं भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत आपल्या T5 मालिकेतील चौथे मॉडेल 'Vivo T5e' लाँच केलं. T5 Lite 5G, T5 Pro 5G आणि T5x 5G नंतर, हे डिव्हाइस या मालिकेतील एक नवीन 'एन्ट्री-लेव्हल' पर्याय म्हणून बाजारात आलं आहे. परवडणारी किंमत, उत्कृष्ट बॅटरी लाईफ आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त वैशिष्ट्ये यामुळं, Vivo T5e नवीन खरेदीदारांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरेल.
Presenting the all-new T5e, with Military grade durability, longgg battery and a super smooth display, made for your #TurboLife.#vivoT5e #GetSetTurbo pic.twitter.com/nlmxJvYmlp— vivo India (@Vivo_India) July 27, 2026
Vivo T5e ची किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Vivo T5e ची किंमत 13,999 आहे. हा फोन 4GB रॅम (RAM) आणि 64GB स्टोरेज असलेल्या एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीनं हा फोन 'एरो ब्लू' (Aero Blue) आणि 'शॅडो ग्रे' (Shadow Grey) अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये सादर केला आहे. हे डिव्हाइस Vivo च्या अधिकृत वेबसाइट, Flipkart आणि देशभरातील ऑफलाइन स्टोअर्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
Vivo T5e ची प्रमुख वैशिष्ट्ये: Vivo T5e मध्ये 6.74-इंचाचा HD+ (720 x 1600 पिक्सेल्स) LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ प्लेबॅक अधिक सुरळीत (smooth) अनुभवता येतात. या फोनमध्ये Unisoc T7225 ऑक्टा-कोर चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे. यात 4GB रॅमसोबतच अतिरिक्त 4GB 'व्हर्च्युअल रॅम' (virtual RAM) वाढवण्याची सुविधाही मिळते. स्टोरेजबाबत बोलायचं झाल्यास, यात 64GB अंतर्गत स्टोरेज आहे, जे मायक्रो-एसडी (microSD) कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते. फोटोग्राफीसाठी यात 8-मेगापिक्सेलचा सिंगल रिअर कॅमेरा आणि 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. दैनंदिन वापर, सोशल मीडियावरील हालचाली आणि सामान्य फोटोग्राफीसाठी हे कॅमेरे पुरेसे आहेत.
बॅटरी आणि टिकाऊपणा: Vivo T5e मध्ये 5,500mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर हा फोन 47 तास संगीत प्लेबॅक, 18 तास ऑनलाइन व्हिडिओ प्लेबॅक, 13.5 तास सोशल मीडियाचा वापर आणि 28 तास व्हॉइस कॉल्सची सुविधा देतो. यात 15 वॉट (15W) वायर्ड फास्ट चार्जिंगलाही सपोर्ट मिळतो. कंपनी चार वर्षांच्या बॅटरी हेल्थची (बॅटरीच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेची) हमी देते, ज्यामुळं हा फोन दीर्घकाळापर्यंत चांगल्या स्थितीत राहतो. या डिव्हाइसला IP64 रेटिंग मिळालं आहे, जे धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून संरक्षण देतं. तसंच, याला 'मिलिटरी-ग्रेड ड्युरॅबिलिटी' (लष्करी दर्जाची टिकाऊपणा) प्रमाणपत्र मिळालं आहे, ज्यामुळं हा फोन अत्यंत मजबूत बनतो.
सॉफ्टवेअर: Vivo T5e हा फोन Android 16 वर आधारित OriginOS 6 वर चालतो. हे अद्ययावत सॉफ्टवेअर अधिक चांगली सुरक्षा, नवीन वैशिष्ट्ये आणि वापरण्यास सोपा (smooth) इंटरफेस सुनिश्चित करते. ड्युअल-सिम सपोर्टमुळं हा फोन आधुनिक वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करतो.
परवडणाऱ्या किमतीच्या श्रेणीत (affordable segment), Vivo T5e उत्तम बॅटरी लाईफ, टिकाऊपणा आणि दैनंदिन कामे सहजपणे हाताळण्याची क्षमता प्रदान करतो. विद्यार्थी, पहिल्यांदाच स्मार्टफोन खरेदी करणारे आणि कमी बजेटमध्ये दर्जेदार फोन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. बजेट श्रेणीमध्ये Vivo नं पुन्हा एकदा आपली मजबूत उपस्थिती सिद्ध केली आहे.
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