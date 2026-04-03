Vivo T5 Pro : 9020mAh बॅटरीसह भारतात लवकरच होणार लाँच!
Vivo T5 Pro भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. यात 9020mAh बॅटरी, 144Hz AMOLED आणि Snapdragon 7s Gen 4 असेल.
Published : April 3, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई : विवो कंपनी भारतात आपल्या नव्या स्मार्टफोन Vivo T5 Pro 5G च्या लाँचची तयारी करत आहे. कंपनीनं अद्याप नेमकी लाँच तारीख जाहीर केलेली नाही, मात्र फ्लिपकार्टवर विशेष मायक्रोसाइट लाँच करून डिव्हाइसचं डिझाइन आणि मुख्य स्पेसिफिकेशन्स अधिकृतपणे उघड केले आहेत. हा फोन ऑगस्टमध्ये लाँच झालेल्या विवो टी4 प्रोचा उत्तराधिकारी असेल. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल आणि फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करणारा हा फोन मोठ्या बॅटरी आणि प्रीमियम डिस्प्लेसह लक्ष वेधून घेत आहे.
The ultimate powerhouse.. — vivo India (@Vivo_India) April 3, 2026
vivo T5 Pro coming soon.
Search now on Flipkart to know more. pic.twitter.com/ZnE3q1zzSL
डिझाइन आणि बिल्ड : विवो टी5 प्रोमध्ये आयताकृती मॉड्यूलमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. कॅमेऱ्यांसोबत एलईडी फ्लॅश आणि अतिरिक्त गोलाकार घटक आहे. पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स डिव्हाइसच्या डाव्या बाजूला आहेत, तर उजवी बाजू स्वच्छ ठेवली आहे. खालच्या बाजूला स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि सिम ट्रे दिसते. फोन कॉस्मिक ब्लॅक आणि ग्लेशियर ब्लू या दोन रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.
मुख्य स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स : सर्वात मोठी खासियत म्हणजे विवो टी5 प्रोमध्ये 9020mAh ची प्रचंड मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. ही टी4 प्रोच्या 6500mAh बॅटरीपेक्षा मोठी आहे. तरीही 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कायम ठेवला आहे. यामुळं फोन पूर्ण दिवसभर आणि त्याहून अधिक वापरता येईल.
विवो टी5 प्रो डिस्प्ले : फोनमध्ये 1.5K रिझोल्यूशनसह 6.8 इंच AMOLED पॅनल आणि 144Hz रिफ्रेश रेट देण्यात येणार आहे. टी4 प्रोच्या FHD+ 120Hz पॅनलपेक्षा हे मोठे अपग्रेड आहे.
विवो टी5 प्रो प्रोसेसर : प्रोसेसर म्हणून क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 चिपसेट वापरला जाईल. फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 वर चालेल. डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्ससाठी IP68+ आणि IP69+ रेटिंग मिळण्याची शक्यता आहे.
विवो टी5 प्रो कॅमेरा : हा फोनमध्ये 50MP प्रायमरी सेंसरसह ट्रिपल किंवा ड्युअल सेटअप अपेक्षित आहे.
विवो टी5 प्रो किंमत आणि उपलब्धता : मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवणारा हा फोन 8GB RAM + 128GB स्टोरेजसह येईल. याच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 29,999 रुपये असण्याची शक्यता आहे. टी4 प्रोमध्ये 6.77 इंच डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 प्रोसेसर आणि 6500mAh बॅटरी होती. नव्या मॉडेलमध्ये बॅटरी, डिस्प्ले आणि प्रोसेसरमध्ये लक्षणीय सुधारणा असतील.
हे वाचलंत का :