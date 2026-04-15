Vivo T5 Pro 5G भारतात लाँच : 9020 mAh बॅटरी, 50 MP Sony कॅमेऱ्यासह आकर्षक किंमत
Vivo T5 Pro भारतात लाँच झालाय. हा फोन 9020 mAh च्या प्रचंड बॅटरी आणि 50 MP Sony कॅमेऱ्यासह येतोय.
Published : April 15, 2026 at 12:13 PM IST
मुंबई : विवो कंपनीनं भारतात आपल्या टी सीरीजमध्ये नवा दमदार स्मार्टफोन Vivo T5 Pro 5G अधिकृतपणे लाँच केला. हा फोन प्रामुख्यानं त्याच्या प्रचंड 9020 एमएएच बॅटरीसाठी चर्चेत आहे, जी विवोची आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी आहे. तरीही फोन अपेक्षेप्रमाणे स्लिम (सुमारे 8.25 मिमी जाड) आहे. स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 चिपसेट, 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट असलेला अमोलेड डिस्प्ले आणि IP68 आणि IP69 वॉटर-डस्ट रेझिस्टंट रेटिंगसह हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण करणार आहे.भारतात विवोच्या अधिकृत वेबसाइट आणि फ्लिपकार्टवर हा फोन उपलब्ध होणार असून, विक्री 21 एप्रिलपासून सुरू होईल. विवोनं यात शक्तिशाली बॅटरी, गेमिंग परफॉर्मन्स आणि टिकाऊपणा यावर विशेष भर दिला आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग: Vivo T5 Pro 5G चा सर्वात मोठं हायलाइट म्हणजे 9020 एमएएच क्षमतेची बॅटरी. ही विवोची आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी असून, कंपनीनं दावा केला आहे की यातून 37 तास व्हिडिओ प्लेबॅक, 90 तास म्युझिक प्लेबॅक, 12 तासांपेक्षा जास्त गेमिंग, 13 तास लाइव्ह स्ट्रीमिंग आणि 12 तासांपेक्षा जास्त व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शक्य आहे. 90 वॅट फास्ट वायर्ड चार्जिंगसह फोन 1% ते 50% चार्ज फक्त 37 मिनिटांत होतो. बायपास चार्जिंग आणि रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगची सुविधाही उपलब्ध आहे. बॅटरीमध्ये फोर्थ-जनरेशन सिलिकॉन अॅनोड टेक्नॉलॉजीचा वापर झाल्यानं पाच वर्षांपर्यंत बॅटरी हेल्थ टिकून राहील असा दावा आहे.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स : फोनमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4चिपसेट (Snapdragon 7s Gen 4 Chipset)आहे. विवोच्या म्हणण्यानुसार याचा अँटुटू स्कोअर सुमारे 11,80,000 ते 12,00,000 पर्यंत आहे. गेमिंगसाठी हा चिपसेट उत्कृष्ट आहे. BGMI आणि Call of Duty Mobile मध्ये 90 fps तर Mobile Legends आणि Honor of Kings मध्ये 120 fps पर्यंत गेमिंग शक्य आहे.उच्च परफॉर्मन्स दरम्यान उष्णता नियंत्रित ठेवण्यासाठी 7000 वर्ग मिलिमीटरचं मोठं व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम देण्यात आलं आहे.
डिस्प्ले : विवो टी5 प्रो 5जीमध्ये 1.5K रिझोल्यूशनचा अमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्झ आहे. पीक ब्राइटनेस 5000 निट्सपर्यंत जातो. SGS च्या लो ब्लू लाइट आणि फ्लिकर-फ्री सर्टिफिकेशनसह डिस्प्ले डोळ्यांसाठी आरामदायक आहे. वॉटर टच टेक्नॉलॉजी, मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी आणि IP68 + IP69 रेटिंगमुळं फोनला धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.
कॅमेरा : मागील बाजूला 50 एमपी सोनी प्रायमरी सेन्सर आणि 2 एमपी बोकेह लेन्सचा ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. समोर 32 एमपी सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. दोन्ही कॅमेरे 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतात.
सॉफ्टवेअर आणि इतर फीचर्स : फोन ओरिजिनओएस (Android 16 आधारित) वर चालतो. यात ओरिजिन आयलँड, AI ट्रान्सक्रिप्ट असिस्ट, AI क्रिएशन आणि Google Gemini सारखी AI टूल्स आहेत. हा फोन दोन रंग Cosmic Black आणि Glacier Blue पर्यायात उपलब्ध आहे.
Vivo T5 Pro 5G किंमत (Vivo T5 Pro 5G Price in India) :
- 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज: 29,999
- 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज: 33,999
- 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज:39,999
ही किंमत मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक मानली जात आहे, ज्यात मोठ्या बॅटरी आणि प्रीमियम फीचर्स मिळत आहेत.
विवो टी5 प्रो 5जी हा बॅटरी लाइफ, डिस्प्ले क्वालिटी आणि टिकाऊपणाला प्राधान्य देणाऱ्या यूजर्ससाठी उत्तम पर्याय आहे. मोठ्या बॅटरी असूनही स्लिम डिझाइन आणि IP69 सारखे प्रीमियम प्रोटेक्शन यामुळं हा फोन सेगमेंटमध्ये वेगळा ठरतो. 21एप्रिलपासून विक्री सुरू होणार असल्यानं इच्छुक ग्राहकांनी विवो वेबसाइट किंवा फ्लिपकार्टवर नजर ठेवावी.
