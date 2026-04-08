विवो T5 Pro 5G भारतात 15 एप्रिलला होणार लॉंच

Vivo T5 Pro 5G : 15 एप्रिलला भारतात लॉंच होणार आहे. यात 9,020mAh प्रचंड बॅटरी आणि 120 FPS गेमिंगचा दावा करण्यात आला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 8, 2026 at 12:51 PM IST

मुंबई: विवोनं मार्च महिन्यात T5x सीरीज लॉंच केल्यानंतर आता T5 Pro 5G मॉडेलची भारतातील लॉन्चिंगची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे टीझर जारी केला असून, या फोनमध्ये 9,020mAh ची प्रचंड बॅटरी देण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. फ्लिपकार्टवर विशेष मायक्रोसाइटही लाइव्ह झाली असून, यात "स्लिमेस्ट 9020 mAh स्मार्टफोन" आणि 120FPS पर्यंत गेमिंग परफॉर्मन्सचे आकर्षण दाखवलं ( Vivo T5 Pro Launch India) आहे. विवो इंडियाच्या अधिकृत X खात्यानं शेअर केलेल्या क्लिपमध्ये हा फोन "अल्टिमेट पॉवरहाउस" म्हणून सादर करण्यात आला आहे.

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि अपग्रेड्स: विवो T5 Pro 5G च्या टीझर्सनुसार, कंपनी यावेळी बॅटरी लाइफ आणि गेमिंग परफॉर्मन्सवर विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे. टिप्स्टर नोआ कॅट (Noah Cat) यांच्या लीकनुसार, फोनमध्ये Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 6.8 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले (144Hz रिफ्रेश रेट), 50 MP Sony IMX882 मुख्य कॅमेरा (1/1.95इंच) आणि 2 MP सहाय्यक लेन्स असेल. पेरिस्कोप कॅमेरा काढून टाकण्यात आला आहे.

9,020mAh बॅटरी : बॅटरी 9,020mAh ची असून, 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. फोन IP68/IP69 रेटिंगसह येईल आणि OriginOS 6 (Android 16 आधारित) वर चालेल. स्टोरेज UFS 3.1 पर्यंत अपग्रेड होण्याची शक्यता आहे. गेमिंगसाठी 7,000 mm² व्हेपर चेंबर आणि 120 FPS सपोर्ट देण्यात येणार आहे. फोन 8.25mm पातळ असून, Cosmic Black आणि Glacier Blue रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.

T4 Pro च्या तुलनेत प्रोसेसर आणि कॅमेरा सेटअपमध्ये काही डाउनग्रेड दिसत असले तरी, प्रचंड बॅटरी आणि गेमिंग फोकस यामुळं हा फोन हेवी यूजर्ससाठी आकर्षक ठरू शकतो. किंमत सुमारे 30,000 ते 35,000 रुपयांदरम्यान अपेक्षित आहे. 15 एप्रिल 2026 रोजी विवो T5 Pro 5G भारतात लॉंच होणार असून, फ्लिपकार्टवर उपलब्ध असेल. अधिक तपशील आणि किंमत लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. गेमिंग आणि लाँग बॅटरी लाइफ शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी हा फोन चांगला पर्याय ठरू शकतो.

