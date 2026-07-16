6500 mAh बॅटरीसह Vivo T5 Lite 44W 5G भारतात लाँच
Vivo T5 Lite 44W 5G स्मार्टफोन लाँच झाला आहे. 6500mAh बॅटरी, 44W चार्जिंग आणि मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणासह हा फोन 19,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध आहे.
Published : July 16, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 12:40 PM IST
मुंबई: तरुणांच्या वेगवान जीवनशैलीचा विचार करून Vivo India नं आज भारतात Vivo T5 Lite 44W 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे. दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, AI क्षमता आणि मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह, हा फोन उत्पादकता (productivity) आणि मनोरंजन या दोन्हीसाठी एक विश्वासार्ह साथीदार ठरेल. केवळ 19,999 पासून सुरू होणारी याची किंमत बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देते, ज्यामुळं तो तरुण वापरकर्त्यांसाठी फायदेशी आहे.
किंमत आणि उपलब्धता आणि ऑफर : Vivo T5 Lite 44W 5G दोन ट्विलाइट शॅडो (Twilight Shadow) आणि वेव्ह ब्लू (Wave Blue) आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. याच्या 4GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 19,999 रुपये आहे. याचं 6GB + 128GB व्हेरिएंट 21,999 तर 6GB + 256GB व्हेरिएंट 24,999 ला खरेदी करता येईल.हा फोन 22 जुलै 2026 पासून Flipkart, Vivo India ई-स्टोअर आणि सर्व भागीदार स्टोअर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. HDFC, SBI आणि AXIS बँकेच्या कार्ड्सवर 1,500 ची सूट आणि 3 महिन्यांचा 'नो-कॉस्ट EMI' पर्याय उपलब्ध आहे. यामुळं 4GB व्हेरिएंटची निव्वळ किंमत 18,499 पर्यंत खाली येते.
120Hz डिस्प्ले आणि कामगिरी: 1200 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि 120Hz रिफ्रेश रेटमुळं, याचा 17.13 सेमी (6.74-इंच) LCD डिस्प्ले सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दिसतो. याला TÜV Rheinland Eye Protection प्रमाणपत्र मिळालं आहे, ज्यामुळं डोळ्यांना आराम मिळतो. MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन कामे सहजतेनं हाताळतो.
AI-सक्षम कॅमेरा: मागील बाजूचा 50 MP Sony IMX852 सेन्सर उत्कृष्ट फोटो काढतो; याला AI UHD, AI Colour Adjustment आणि AI Cutout यांसारख्या वैशिष्ट्यांची जोड मिळाली आहे. यात नाईट मोड, पोर्ट्रेट आणि पॅनोरमा यांसारखे मोड्स उपलब्ध आहेत. तसंच, समोरील 5 MP सेल्फी कॅमेरा नाईट मोड आणि पोर्ट्रेट क्षमतेसह उत्तम रिझल्ट देतो.
6500mAh बॅटरीसह 44W फ्लॅशचार्ज (FlashCharge): या फोनमध्ये प्रचंड अशी 6500mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. एकदा चार्ज केल्यावर, हा फोन 15 दिवसांपर्यंतचा स्टँडबाय टाइम, 54 तास व्हॉइस कॉल्स, 80 तास म्युझिक प्लेबॅक, 48 तास व्हिडिओ प्लेबॅक आणि 12.8 तास गेमिंगची सुविधा देतो, असा कंपनीचा दावा आहे. 44W फ्लॅशचार्ज तंत्रज्ञान जलद चार्जिंग सुनिश्चित करतं. बॅटरीचं आरोग्य 5 वर्षांपर्यंत टिकून राहण्यासाठी तिची रचना करण्यात आली आहे.
विवो इंडियाचे चीफ बिझनेस ऑफिसर (ऑनलाइन) पंकज गांधी म्हणाले, "विवो बजेट श्रेणीमध्ये सर्वोत्तम अनुभव देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. T5 Lite 44W 5G हा फोन दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, AI वैशिष्ट्ये आणि मजबूत बांधणीसह तरुणांच्या गरजा पूर्ण करतो."
मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा: ट्रिपल अँटी-ड्रॉप SGS सर्टिफिकेशन, मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा आणि IP65 डस्ट व वॉटर रेझिस्टन्स (धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण) यामुळं हा फोन दैनंदिन वापरासाठी अत्यंत मजबूत बनला आहे. उंचीवरून पडणे आणि विविध कोनांतून पडण्याच्या चाचण्यांसह अनेक कठोर चाचण्यांमधून हा फोन यशस्वीरीत्या पार पडला आहे.
OriginOS 6 आणि AI वैशिष्ट्ये: Android 16 वर आधारित OriginOS 6.0 द्वारे समर्थित असलेला हा फोन एक सहज आणि वापरण्यास सोपा (इंट्युटिव्ह) अनुभव देतो. AI Creation, vivo DocMaster, AI Transcript Assist, AI Captions आणि AI Screen Translation यांसारखी वैशिष्ट्ये कामं सोपी करतात. 'Private Space' गोपनीयतेची खात्री देतं, तर 'vivo Office Kit' विविध उपकरणांमध्ये (डिव्हाइसेसमध्ये) सहजपणे फाइल्स शेअर करण्यास मदत करतं. नैसर्गिक संभाषणासाठी यात 'Google Gemini' उपलब्ध आहे.
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