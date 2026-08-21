ETV Bharat / technology

Vivo T5 5G चा टीझर जारी, लवकरच होणार भारतात लाँच

फ्लिपकार्ट टीझरनुसार Vivo T5 5G भारतात लवकरच लॉंच होईल. अल्ट्रा-स्लिम बॉडी, 3D कर्व्ह डिस्प्लेसह तो येतोय.

Vivo T5 5G
Vivo T5 5G (Flipkart/ vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : विवोनं भारतात Vivo T5 5G चा टीझर रिलीज केली आहे. फ्लिपकार्टवरील टीझरमधून डिव्हाइसचे साइड प्रोफाइल उघड झालं आहेत. कंपनीनं स्पष्ट केलं की हा फोन “अल्ट्रा-स्लिम” बॉडीसोबत येईल आणि सेगमेंटमधील सर्वात पातळ 3D कर्व्हड डिस्प्ले असणार आहे. लॉंच डेट अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण तो लवकरच बाजारपेठेत येण्याची शक्यता आहे.

साइड प्रोफाइल आणि कॅमेरा डिझाईन : उजव्या बाजूला पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटन्स दिसत आहेत. डिव्हाइसला हॉरिझॉन्टल कॅमेरा बार आहे, जो विवो एस2 5G सारखा दिसतो. हा डिझाईन स्टायलिश आणि मॉडर्न वाटतो. अल्ट्रा-स्लिम बॉडीमुळं हातात धरताना आरामदायी अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

किंमत श्रेणी निश्चित : फोनची किंमत श्रेणी 34,999 ते 49,999 रुपये इतकी सांगितली आहे. हीच किंमत श्रेणी आयकूओ झेड11 5G च्या भारतातील लॉंचवेळी होती. कर्व्हड डिस्प्ले, हॉरिझॉन्टल कॅमेरा बार आणि स्लिम बॉडी यामुळे विवो टी5 5G हा आयकूओ झेड11 5G चं रीब्रँडेड व्हर्जन असू शकतो, असा अंदाज आहे.

रीब्रँडिंगची शक्यता आणि अपेक्षित स्पेक्स : विवोनं पूर्वीही अशा रीब्रँडिंगचा खेळ अनेकदा खेळला आहे. जर हा आयकूओ झेड11 5G चा रीब्रँड असेल, तर त्याच स्पेसिफीकेशनचा अंदाज बांधता येईल. शक्तिशाली प्रोसेसर, चांगली बॅटरी, फास्ट चार्जिंग आणि मजबूत कॅमेरा सेटअप यात असण्याची शक्यता आहे. अधिकृत डिटेल्स येईपर्यंत हा केवळ अंदाज आहेत. विवो अधिक माहिती देईल तेव्हा पूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

ग्राहकांसाठी काय महत्त्वाचे? : मध्यम श्रेणीतील ग्राहकांसाठी हा फोन आकर्षक ठरू शकतो. स्लिम डिझाईन, कर्व्हड स्क्रीन आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळं बाजारात चांगली स्पर्धा निर्माण होईल. लॉंचपूर्वी अधिक टीझर्स आणि स्पेक्स लीक होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. POCO M8x 5G भारतात लॉंच, 7,900mAh बॅटरी आणि Snapdragon 4 Gen 5 प्रोसेसर
  2. iQOO Z11 : 7050mAh बॅटरी आणि Dimensity 7500 Turbo चिपसेटसह भारतात लॉंच
  3. 'गॅलेक्सी S25 5G महागला, टॉप मॉडेलची किंमत 1 लाखांपेक्षा जास्त

TAGGED:

VIVO T5 5G TEASER
VIVO T5 LAUNCH
VIVO T5 5G टीझर
VIVO T5 5G TEASER RELEASED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.