Vivo T5 5G : भारतात 50MP कॅमेरा आणि 7,050mAh बॅटरीसह लाँच...
भारतात 50MP कॅमेरा आणि 7,050mAh बॅटरीसह Vivo T5 5G लाँच झालाय; किंमत, वैशिष्ट्ये आणि इतर माहिती.
Published : September 2, 2026 at 12:14 PM IST
मुंबई : Vivo T5 5G बुधवारी भारतात लाँच करण्यात आलं. स्टँडर्ड Vivo T5 5G लवकरच देशात दोन वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. या हँडसेटमध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7000 सिरीज चिपसेट आणि MediaTek NPU 850 देण्यात आला आहे. यात 6.83 -इंचाचा 1.5K 3D कर्व्हड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट देतो. या स्मार्टफोनमध्ये 7,050mAh ची बॅटरी आहे, जी एका चार्जवर सुमारे 22 तास व्हिडिओ स्ट्रीमिंगची सुविधा देते, असं कंपनीचं म्हणणे आहे. Vivo T5 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देखील देण्यात आला आहे.
Vivo T5 5G ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Vivo T5 5G च्या बेस व्हेरिएंटची (6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज) किंमत 34,999 रुपयांपासून सुरू होते. तसंच, उच्च श्रेणीतील 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनची किंमत अनुक्रमे 39,999 रुपये आणि 44,999 रुपये आहे. शेवटी, टॉप-एंड 12GB + 256GB मॉडेलची किंमत 49,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कंपनी Axis Bank, SBI आणि HDFC Bank च्या कार्ड्सवर 4,000 रुपयांपर्यंतची इन्स्टंट बँक सवलत (डिस्काउंट) देत आहे. हा स्मार्टफोन 9 सप्टेंबर रोजी भारतात Flipkart द्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. Vivo T5 5G दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: रॉयल ब्रॉन्झ (Royal Bronze) आणि सिल्व्हर ग्रीन (Silver Green).
Vivo T5 5G ची वैशिष्ट्ये : Vivo T5 5G हा ड्युअल-सिम हँडसेट आहे, जो Android 16 वर आधारित OriginOS 6 सह येतो. ही टेक कंपनी या स्मार्टफोनसाठी तीन OS अपग्रेड्स आणि पाच वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स (security updates) देणार आहे. Vivo T5 5G मध्ये 6.83 -इंचाचा 1.5K 3D कर्व्हड AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 2,000 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 कलर गॅमट, 449 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 300Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि HDR10+ सपोर्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी या फोनला IP68 आणि IP69 रेटिंग देण्यात आल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.
MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट : Vivo T5 5G मध्ये 4nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे. यात 2.0GHz वेगाचे चार कार्यक्षमता-केंद्रित (efficiency) कोअर्स आणि 2.6GHz पर्यंतचा पीक क्लॉक स्पीड देणारे चार कामगिरी-केंद्रित (performance) कोअर्स आहेत. या स्मार्टफोनमध्ये MediaTek NPU 850, LPDDR4x रॅम (RAM) आणि UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज देखील समाविष्ट आहे. AnTuTu बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर या फोनने 12,00,000हून अधिक गुण मिळवल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.
ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप : कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, Vivo T5 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात Sony IMX882 सेन्सर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सह 50-मेगापिक्सेलचा (f/1.79) मुख्य कॅमेरा आणि त्यासोबत 8-मेगापिक्सेलचा (f/2.2) अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. तसंच, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 32-मेगापिक्सेलचा (f/2.0) फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. Vivo T5 5G द्वारे 4K पर्यंतचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता येते.
7,050mAh ची बॅटरी : Vivo T5 5G मध्ये 7,050mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीसाठी हा फोन 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, NavIC आणि QZSS यांना सपोर्ट करतो. यातील सेन्सर्सच्या यादीमध्ये ॲक्सिलरोमीटर, ॲम्बियंट लाइट सेन्सर, ई-कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, कलर टेम्परेचर सेन्सर, जायरोस्कोप आणि सुरक्षेसाठी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर यांचा समावेश आहे.
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