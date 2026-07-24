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स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेट असलेला Vivo S2 ऑगस्टमध्ये होणार लाँच, लॉंचपूर्वीच किंमत लीक

विवो सात वर्षांनंतर भारतात एस सीरीज पुन्हा लॉंच करणार आहे. Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेटसह विवो S2 ऑगस्ट सुरुवातीला लाँच होणार आहे.

Vivo S2
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 10:06 AM IST

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मुंबई:स्मार्टफोन बाजारात प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये विवो कंपनी आपल्या लोकप्रिय एस सीरीजला सात वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पुन्हा लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. टिप्स्टर अभिषेक यादव यांनी शेअर केलेल्या नवीन माहितीनुसार, विवो S2 हे डिव्हाइस भारतात अगदी लवकरच, ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं अद्याप अधिकृतपणे या डिव्हाइसची घोषणा केलेली नाही, तरीही आंतरिक लीकमुळं उत्साह वाढला आहे. Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेटसह हे डिव्हाइस प्रीमियम मिड-रेंज श्रेणीत मजबूत स्पर्धा देणार असल्याचं दिसतं.

विवो S2 ची अपेक्षित किंमत (भारतात) : टिप्स्टर अभिषेक यादव यांच्या माहितीनुसार, विवो S2 च्या 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 43,000 रुपये असू शकते. तर 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 42,000 रुपये इतकी असल्याचे आंतरिक लिस्टिंगमध्ये दाखवलं आहे. रिटेल डिस्प्ले साठीच्या डेमो युनिट्सची किंमत देखील लीक झाली आहे. 8 जीबी + 128 जीबी डेमो युनिट 38,000रुपयांना तर 8 जीबी + 256 जीबी डेमो युनिट 42,000 रुपयांना उपलब्ध असू शकते. यादव यांच्या माहितीनुसार ही किंमती अंतिम नसून, लाँचवेळी बँक ऑफर्स, कार्ड डिस्काउंट्स आणि इतर सवलतींमुळं प्रत्यक्ष विक्री किंमत आणखी आकर्षक होऊ शकते. विवोनं या आकडेवारीची कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.

विवो S2 लाँच टाइमलाइन : कंपनीनं अद्याप लाँच डेट जाहीर केलेली नसली तरी, लीक रिपोर्ट्सनुसार ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विवो S2 भारतीय बाजारात दाखल होण्याची मजबूत शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत विवोनं भारतात आपली उपस्थिती मजबूत केली आहे आणि एस सीरीजच्या पुनरागमनानं मिड-रेंज प्रीमियम सेगमेंटमध्ये नवी उत्तेजना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

रंग पर्याय : विवो S2 तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. सॅफायर ब्लू (Sapphire Blue),रिगल ब्रॉन्झ (Regal Bronze) आणि सिल्क व्हाईट (Silk White) हे तीन पर्याय ग्राहकांना आकर्षित करतील. प्रीमियम फिनिश आणि स्टाइलिश डिझाइनमुळं हे रंग युवा आणि प्रोफेशनल वापरकर्त्यांना विशेषतः पसंत पडतील.

विवो S2 ची अपेक्षित वैशिष्ट्ये : विवो S2 मध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K OLED डिस्प्ले देण्यात येणार आहे. हा पॅनल 120Hz पर्यंत अॅडाप्टिव्ह रिफ्रेश रेटसह येईल आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरचा समावेश असेल. परफॉर्मन्ससाठी Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 8 जीबी RAM आणि 256 जीबीपर्यंत स्टोरेज देण्यात येणार आहे. डिव्हाइस Android 16 वर आधारित ColorOS 16 सह बाहेर पडेल.

7,000mAh बॅटरी, 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग : बॅटरी विभागात 7,000mAh ची मोठी बॅटरी 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगसह असेल. याशिवाय वायरलेस चार्जिंग आणि रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंगची सुविधा देखील उपलब्ध असेल. फोटोग्राफीसाठी ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल, 50MP मुख्य सेन्सर, 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स आणि 8MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा.सेल्फीसाठी 32MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात येईल.

विवो S2 चे हे वैशिष्ट्ये पाहता, Snapdragon 8 Gen 5 च्या शक्तीशाली परफॉर्मन्स, उत्कृष्ट डिस्प्ले, मोठी बॅटरी आणि प्रीमियम कॅमेरा सेटअप यामुळं हे डिव्हाइस मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये गेम चेंजर ठरू शकते. सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर एस सीरीजचे पुनरागमन भारतीय बाजाराला निश्चितच रोमांचित करेल.ग्राहकांना आता अधिकृत लाँचची उत्सुकता लागली आहे. विवो S2 लाँचनंतर किंमती, ऑफर्स आणि उपलब्धतेबाबत अधिक माहिती मिळाल्यावर आम्ही आपल्याला अपडेट करू.

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