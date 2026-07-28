Vivo S2 भारतात लाँच होण्याच्या तयारीत; टीझरमधून मिळाली पहिली झलक
विवोने (Vivo) भारतात Vivo S2 स्मार्टफोनसाठी टीझर जारी केला आहे. 2019 नंतर S-सीरीजचं लवकरच लाँच होणार आहे.
Published : July 28, 2026 at 12:46 PM IST
मुंबई: Vivo नं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, 'Vivo S2' चा टीझर जारी केली आहे. 2019 मध्ये Vivo S1 लाँच झाल्यानंतर आता कंपनीची 'S-सीरीज' देशात पुन्हा एकदा पुनरागमन करत आहे. टीझर व्हिडिओमध्ये फोनच्या मागील डिझाइनचा काही भाग दिसून येतो, ज्यामुळं हा फोन लवकरच लाँच होणार असल्याचे संकेत मिळतात. मात्र, Vivo नं अद्याप अधिकृत लाँच तारीख जाहीर केली नाही, तरी अहवालांनुसार हा फोन ऑगस्टच्या सुरुवातीला बाजारात येऊ शकतो.
Vivo S2 official poster landed on Flipkart, launching on 6th Aug 🇮🇳— Ravi Kiran - Tech Influencer (@Ravikrn36) July 27, 2026
This info was 1st posted by me...#vivo #vivoS2 https://t.co/yexmvNKX1i pic.twitter.com/iq0vXWWOtr
टीझरद्वारे डिझाइनचा खुलासा: Vivo India नं 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक टीझर व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये फोनच्या मागील पॅनेलचा काही भाग दाखवण्यात आला आहे. वरच्या बाजूला 'पिल'च्या (गोळीच्या) आकाराचा आडवा कॅमेरा मॉड्यूल दिसत आहे, ज्यामध्ये दोन मोठ्या गोलाकार कॅमेरा रिंग्ज आणि त्यासोबत एक स्वतंत्र गोलाकार लाइट रिंग आहे. हे डिझाइन अलीकडील 'लीक्स'मध्ये दिसलेल्या डमी युनिट्सशी मिळतेजुळतं आहे. डमी युनिट्सनुसार, Vivo S2 मध्ये पॉलीकार्बोनेट फ्रेम आणि बॅक पॅनेल असू शकतं. फोनच्या समोरील भागात 'कर्व्हड डिस्प्ले' (वक्र स्क्रीन) आणि मध्यभागी 'होल-पंच' सेल्फी कॅमेरा असण्याची शक्यता आहे. हा फोन काळ्या (Black) आणि रोझ गोल्ड (Rose Gold) रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे; मात्र, यापूर्वीच्या अहवालांमध्ये सॅफायर ब्लू (Sapphire Blue), रीगल ब्रॉन्झ (Regal Bronze) आणि सिल्क व्हाईट (Silk White) अशा प्रकारांचा उल्लेख करण्यात आला होता.
लाँचची तारीख आणि विक्री: अहवालांनुसार, Vivo S2 भारतात 6 ऑगस्ट 2026 रोजी लाँच होऊ शकतो आणि त्याची विक्री 11 ऑगस्टपासून सुरू होऊ शकते. तथापि, कंपनीनं या तपशीलांबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत Vivo नं भारतात आपली उपस्थिती मजबूत केली आहे आणि S-सीरीजच्या पुनरागमनामुळं 'मिड-रेंज' (मध्यम श्रेणीतील) विभागात स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे.
वैशिष्ट्ये आणि अपेक्षा: Vivo S2 मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सरसह 6.59-इंचाचा 1.5K OLED डिस्प्ले असण्याची अपेक्षा आहे. प्रोसेसरबाबत काहीशी अनिश्चितता आहे; काही अहवालांमध्ये 'क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5' (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5) चा उल्लेख आहे, तर इतर अहवालांमध्ये 'मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360' (MediaTek Dimensity 7360) चिपसेट वापरला जाण्याचे संकेत मिळताय. कॅमेऱ्याचा विचार करता, यात 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (OIS सह) आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड लेन्स असण्याची शक्यता आहे. समोरील आणि मागील दोन्ही कॅमेरे 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतील. या फोनमध्ये 7,000 mAh ची मोठी बॅटरी, 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, तसंच वायरलेस आणि रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंगची सुविधा असण्याची शक्यता आहे.
किंमत आणि स्टोरेज प्रकार: हा फोन 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB अशा स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. अंतर्गत रिटेल लिस्टिंगनुसार, याची किंमत 38,000 ते 43,000 च्या दरम्यान असू शकते. तथापि, ही अंतिम किंमत नाही आणि लाँचच्या वेळी ती बदलू शकते.
Vivo S2 च्या टीझरनं भारतीय बाजारपेठेत उत्सुकता निर्माण केली आहे. आकर्षक डिझाइन, मोठी बॅटरी, प्रीमियम डिस्प्ले आणि अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांमुळं, हा फोन मिड-रेंज श्रेणीमध्ये एक तगडा स्पर्धक ठरू शकतो. अधिकृत लाँच आणि संपूर्ण वैशिष्ट्ये Vivo च्या अधिकृत माध्यमांवर लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
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