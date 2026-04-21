Vivo फोनच्या किंमतीत पुन्हा एकदा वाढ, ग्राहकांच्या खिशाला फटका
Vivo स्मार्टफोनच्या किंमतीत पुन्हा एकदा वाढ (Vivo phone price hike) करण्यात आली आहे. या किंमत वाढीमुळं तुमच्या खिशाला 4 हजारांपर्यंत फकटा बसण्याची शक्यता आहे.
Published : April 21, 2026 at 12:29 PM IST
मुंबई: Vivo नं पुन्हा एकदा भारतात आपल्या 'मिड-रेंज' (मध्यम-श्रेणीतील) स्मार्टफोन्सच्या किमती वाढवल्या (Vivo phone price hike) आहेत. विशिष्ट मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार, ही किंमत वाढ 4,000 पर्यंत वाढली आहे. हा किंमत बदल T, V आणि Y या तिन्ही सिरीजमध्ये लागू करण्यात आला आहे.
कोणत्या फोन्सच्या किमती वाढल्या? : Vivo T5x च्या किमतीत सर्वात मोठी वाढ दिसून आली आहे. या फोनच्या प्रत्येक कॉन्फिगरेशनची किंमत आता 4,000 नं वाढली आहे. परिणामी, 6GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 22,999 वर पोहोचली आहे, तर 8GB + 256GB पर्यायाची किंमत आता 26,999 झाली आहे. V सिरीजमध्येही किमती वाढण्याचा असाच कल दिसून येत आहे. Vivo V70 ची सुरुवातीची किंमत आता वाढून 49,999 झाली आहे, तर V70 Elite च्या 12GB व्हेरिएंटनं 59,999 चा टप्पा गाठला आहे. यामुळं, 'अप्पर मिड-रेंज' आणि 'एन्ट्री-प्रीमियम' उपकरणांमधील किमतींमधील तफावत कमी झाली आहे. V-सिरीजमधील मॉडेल्स V70 आणि V70 Elite यांच्या किमती आता Samsung आणि OnePlus सारख्या ब्रँड्सच्या 'सब-फ्लॅगशिप' फोन्सच्या किमतींच्या जवळ पोहोचल्या आहेत; विशेषतः 45,000 ते 60,000 या किंमत श्रेणीमध्ये स्पर्धा अत्यंत तीव्र झाली आहे.
Y400 आणि Y31 5G च्या किंमतीतही वाढ : Vivo Y51 Pro च्या सर्व व्हेरिएंटच्या किमतीतही 3,000 ची वाढ झाली आहे, ज्यामुळं त्याची सुरुवातीची किंमत 27,999 वर पोहोचली आहे. अभिषेक यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, Y400 आणि Y31 5G सारख्या मॉडेल्सच्या किमतीतही आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही किंमत वाढ 2026 मध्ये यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या किंमत वाढीच्या नंतर पुन्हा लागू झाली आहे. त्यावेळी, Vivo नं आपल्या T4 सिरीजच्या किमती 2,500 पर्यंत वाढवल्या होत्या. या किंमत वाढीचा सर्वाधिक परिणाम झालेल्या उपकरणांच्या किमतीत 3,000 ते 4,000 दरम्यान वाढ झाली आहे. बाजारातील कल: 'काऊंटरपॉइंट रिसर्च'च्या (Counterpoint Research) मते, 2026 च्या पहिल्या नऊ आठवड्यांमध्ये भारताच्या स्मार्टफोन बाजारपेठेत वार्षिक तुलनेत 9% ची घट दिसून आली. उपकरणांच्या वाढत्या किमती, ग्राहकांची सावध भूमिका आणि सर्व वितरण माध्यमांमधील किरकोळ विक्रीतील मंदी ही या दरवाढीमागील प्रमुख कारणे आहेत. ही घसरण अनेक घटकांच्या एकत्रित परिणामाचे प्रतिबिंब आहे.
सुट्या भागाच्या किंमती वाढल्या : उपकरणांच्या सुट्या भागांची विशेषतः 'मेमरी'ची वाढती किंमत हा एक महत्त्वाचा दबाव घटक म्हणून समोर आला आहे. सुट्या भागांच्या किमतींमधील ही वाढ हळूहळू बाजारातील किमतींमध्येही दिसून येत आहे. 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत, आठहून अधिक ब्रँड्सनी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती आधीच वाढवल्या होत्या; यामध्ये सरासरी सुमारे 1,500 ची वाढ नोंदवली गेली. तथापि, Vivo नं नुकतीच केलेली दरवाढ या सरासरी आकड्यापेक्षा अधिक आहे. ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून पाहता, या बदलामुळं बाजारातील स्पर्धेचे स्वरूपच बदलून गेलं आहे. Vivo च्या मॉडेल्सना यापुढं त्यांच्या "मध्यम-श्रेणीतील" (mid-range) स्पर्धकांच्या तुलनेत पूर्वी मिळत असलेला किमतीचा विशिष्ट फायदा मिळणार नाही. ग्राहकांसाठी, विक्रीवरील सवलती (sales discounts), बँक ऑफर्स किंवा 'एक्सचेंज स्कीम्स' (जुन्या फोनच्या बदल्यात नवीन फोन घेणे) यांची वाट पाहणे ही आर्थिकदृष्ट्या एक शहाणपणाची रणनीती ठरू शकते. कच्च्या मालाचा खर्च (input costs) वाढलेलाच राहण्याची आणि मागणीची स्थिती अस्थिर राहण्याची शक्यता पाहता, 2026 या संपूर्ण वर्षात विविध ब्रँड्सकडून किमतींमध्ये आणखी काही बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
