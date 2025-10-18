ETV Bharat / technology

व्हिवो ओरिजिनओएस 6 अपडेट भारतात लवकरच येणार, व्हिवो X200 मालिकेपासून सुरुवात

व्हिवोने भारतात ओरिजिनओएस 6 अपडेटची योजना जाहीर केली. नोव्हेंबर 2025 पासून व्हिवो X200 मालिकेपासून सुरू होणारे हे अपडेट 2026 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने येईल.

Published : October 18, 2025 at 3:49 PM IST

हैदराबाद : व्हिवोनं भारतातील आपल्या वापरकर्त्यांसाठी ओरिजिनओएस 6 या नवीन सॉफ्टवेअर अपडेटचं रोलआउट जाहीर केलं आहे. अँड्रॉइड 16 आधारित हे अपडेट नोव्हेंबर 2025 पासून व्हिवो X200 मालिकेपासून सुरू होईल आणि 2026 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत टप्प्याटप्प्यानं इतर मॉडेल्सना उपलब्ध होईल. व्हिवोनं आपल्या ओरिजिन स्मूथ इंजिनसह सुधारित कार्यक्षमता आणि नवीन फीचर्ससह हे अपडेट सादर केलं आहे. भारतातील वापरकर्त्यांसाठी फनटच ओएस 15 ची जागा घेणारे हे अपडेट अनेक नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांसह येत आहे.

ओरिजिनओएस 6
व्हिवोनं 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी चीनमधील व्हिवो डेव्हलपर कॉन्फरन्समध्ये ओरिजिनओएस 6 लाँच केलं होतं. हे अपडेट भारतात नोव्हेंबर 2025 पासून उपलब्ध होईल, ज्याची सुरुवात व्हिवो X200 मालिकेपासून होईल. कंपनीनं भारतातील विविध मॉडेल्ससाठी रोलआउटचे टप्पे जाहीर केले आहेत. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला व्हिवो X200 मालिका, व्हिवो X फोल्ड 5 आणि व्हिवो V60 यांना हे अपडेट मिळेल. नोव्हेंबरच्या मध्यात व्हिवो X100 मालिका आणि व्हिवो X फोल्ड 3 प्रो यांना अपडेट मिळेल. डिसेंबर 2025 च्या मध्यात व्हिवो V60e, V50, V50e, T4 अल्ट्रा, T4 प्रो आणि T4R 5G यांना अपडेट मिळेल. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत व्हिवो X90 मालिका, V40 मालिका, V30 मालिका, T4 5G, T4x 5G, T3 मालिका, Y400 मालिका, Y300 5G, Y200 मालिका, Y100, Y100A, Y58 5G आणि Y39 5G यांना अपडेट मिळेल.

ओरिजिनओएस 6 ची वैशिष्ट्ये
ओरिजिनओएस 6 मध्ये अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. यामध्ये ओरिजिन स्मूथ इंजिन आहे, जे मागील आवृत्तीपेक्षा अधिक गती आणि कार्यक्षमता प्रदान करतं. कंपनीच्या मते, हे अपडेट 5,000 फोटोंचा अल्बम काही सेकंदात उघडू शकते आणि डेटा लोडिंगची गती 106 टक्क्यांनी सुधारते. याशिवाय, ड्युअल-रेंडरिंग आर्किटेक्चर कार्यक्षमता वाढवते. नवीन यूजर इंटरफेसमध्ये “सॉफ्ट स्प्रिंग इफेक्ट” आणि डायनॅमिक ॲप आयकॉन्स समाविष्ट आहेत, जे विजेट्सच्या आकारानुसार बदलतात. मॉर्फिंग ॲनिमेशन्स, वन-शॉट ॲनिमेशन्स, लाइट अँड शॅडो स्पेस आणि डायनॅमिक ग्लो सिस्टम लाइटिंग यासारखी वैशिष्ट्ये देखील यात आहेत.

व्हिवो सन्स फॉन्ट
व्हिवोनं 40 हून अधिक भाषांसाठी सपोर्ट असलेलं व्हिवो सन्स फॉन्ट सादर केलं आहे. ओरिजिन आयलँड हे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे, जे स्मार्ट सूचना आणि लाइव्ह ॲक्टिव्हिटी माहिती प्रदान करतं. यामध्ये म्युझिक कंट्रोल्स, कॉपी केलेले फोन नंबरसह कॉल किंवा मेसेज शॉर्टकट आणि मीटिंगचे तपशील एका टॅपनं “जॉइन” करण्याची सुविधा आहे. याशिवाय, हे अपडेट ॲपल डिव्हाइसेसशी कनेक्ट होण्यास सक्षम आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना एकसंध अनुभव मिळेल.

ओरिजिनओएस 6 अपडेट
व्हिवोचे ओरिजिनओएस 6 अपडेट भारतातील वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे फनटच ओएस 15 ची जागा घेईल. सुधारित कार्यक्षमता, नवीन डिझाइन आणि स्मार्ट फीचर्ससह, हे अपडेट व्हिवोच्या स्मार्टफोन्सचा अनुभव अधिक समृद्ध करेल. व्हिवो X200 मालिकेपासून सुरू होणारे हे रोलआउट 2026 पर्यंत पूर्ण होईल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल.

