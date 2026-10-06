Vivo Next 2026: Vivo X Fold6, Vivo S2 FE, Vivo V80 आणि Vivo Vision भारतात लॉंच
Vivo NEXT 2026 : Vivo X Fold6, Vivo S2 FE, Vivo V80 आणि Vivo Vision अधिकृतपणे भारतात लॉंच झाले आहेत.
Vivo X Fold6 (Vivo)
Published : October 6, 2026 at 12:52 PM IST
मुंबई : विवो नेक्स्ट 2026 कार्यक्रमात Vivo कंपनीनं Vivo X Fold6, Vivo S2 FE, Vivo V80 आणि Vivo Vision हेडसेट भारतात अधिकृतपणे सादर केले. दुपारी 12 वाजता झालेल्या या इव्हेंटनं तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये खळबळ माजवली.
नवीन डिव्हायसेसची झलक : फोल्डेबल X Fold6 प्रीमियम सेगमेंटमध्ये, V80 कॅमेरा आणि डिस्प्ले फोकससह, तर S2 FE मोठ्या बॅटरीसाठी येतोय. Vision मिक्स्ड रियलिटी हेडसेटनंही लक्ष वेधलं आहे.
भारतीय बाजारात नवीन पर्व : या लाँचमुळे विवोची स्पर्धात्मक ताकद वाढली असून, ग्राहकांना विविध पर्याय मिळाले आहेत.
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