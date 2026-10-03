विवो नेक्स्ट 2026: चा 6 ऑक्टोबरला भारतात धमाका! V80, S2 FE सोबत X Fold 6 आणि Vision हेडसेटची झलक
विवो नेक्स्ट 2026 इव्हेंट मंगळवार 6 ऑक्टोबरला दुपारी 12 वाजता होईल ज्यात Vivo V80 S2 FE X Fold 6 आणि Vision हेडसेट लाँच होऊ शकतात.
Published : October 3, 2026 at 5:03 PM IST
मुंबई : विवो नेक्स्ट 2026 इव्हेंट मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. कंपनीनं टीझर पोस्टरद्वारे अनेक नव्या प्रॉडक्ट्सची झलक दाखवली आहे. या इव्हेंटमध्ये विवो V80 आणि S2 FE स्मार्टफोनसह Vivo X Fold 6 आणि Vivo Vision हेडसेट दिसत आहेत. इव्हेंट विवो इंडियाच्या युट्युब, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया हँडल्सवर दुपारी 12 वाजता थेट प्रसारित केला जाईल. प्रसिद्ध अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राही लाईव्ह उपस्थित राहणार असल्याचं पोस्टरमध्ये नमूद केलं आहे.
The next chapter of innovation is ready to unfold.— vivo India (@Vivo_India) October 3, 2026
Get ready to experience what’s next.
Join us live at vivo NEXT 2026 on 6 October, 12 PM onwards.#vivo #vivoNEXT2026 pic.twitter.com/nYfwgHV7Ef
अनेक नवीन डिव्हायसेस : विवो भारतात अनेक नवीन डिव्हायसेस लाँच करण्यासाठी सज्ज आहे. कंपनीनं अलीकडेच विवो V80 5G आणि विवो S2 FE स्मार्टफोन 6 ऑक्टोबर 20236 रोजी भारतात लाँच होण्याची पुष्टी केली होती. आता यांना विवो नेक्स्ट 2026 इव्हेंटदरम्यान सादर केले जाईल, असं जाहीर केलं आहे. चांगली बातमी अशी की, या इव्हेंटमध्ये विवो इतर प्रॉडक्ट्सही लाँच करणार आहे. लेटेस्ट टीझरनुसार कंपनी भारतीय बाजारपेठेत Vivo X Fold 6 आणि Vivo Vision मिक्स्ड-रिअॅलिटी हेडसेटही आणू शकते.
टीझरमध्ये आगामी डिव्हायसेसची झलक : विवो नेक्स्ट 2026 इव्हेंटच्या पोस्टरमध्ये अपकमिंग डिव्हायसेसची स्पष्ट झलक दिसते. Vivo V80 आणि S2 FE स्मार्टफोनबरोबर एक फोल्डेबल फोन आणि मिक्स्ड-रिअॅलिटी हेडसेट दाखवले आहे, जे Vivo X Fold 6 आणि Vivo Vision हेडसेट असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे Vivo Vision हेडसेट ऑगस्ट 2025 मध्ये चीनमध्ये लाँच झाले होते आणि आतापर्यंत फक्त चिनी बाजारपेठेपुरते मर्यादित होते. भारतीय इव्हेंटच्या पोस्टरमध्ये ते दिसल्यानं कंपनी ते भारतातही आणण्याची तयारी करत असल्याचे संकेत मिळतात.
Step into a new era of innovation, where ideas unite to shape what’s next.— vivo India (@Vivo_India) October 2, 2026
Watch vivoNEXT2026 LIVE on 6 October 2026, from 12 PM onwards, across vivo India’s social handles.#vivo #vivoNEXT2026 pic.twitter.com/eSQn1ntKP2
Vivo X Fold 6 डिस्प्ले : चिनी मॉडेलनुसार Vivo X Fold 6 मध्ये ड्युअल-सिम सपोर्ट आहे आणि तो अँड्रॉइड 16 वर आधारित OriginOS 6 Fold वर चालतो. फोनमध्ये 8.08-इंच (2504x2312 पिक्सेल) फोल्डेबल अमोलेड डिस्प्ले आहे, ज्यात सॅमसंग M14 ल्युमिनेसंट मटेरियल, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 424 पीपीआय, 1.07 अब्ज रंग, 100% DCI-P3 कलर गॅमट, 300 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट आणि HDR सपोर्ट आहे. बाहेरच्या बाजूला 6.51-इंच (1120x2528 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्लेही आहे. कंपनीचा दावा आहे की फोन IP58+IP59 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित आहे.
पावरफुल प्रोसेसर : फोनमध्ये 3nm ऑक्टा-कोर मिडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 सुपर चिपसेट आहे. चार एफिशिएंसी कोर (2.7 गीगाहर्ट्झ), तीन परफॉर्मन्स कोर (3.5गीगाहर्ट्झ) आणि एक प्राइम कोर 4.21 गीगाहर्ट्झ पीक क्लॉक स्पीड देते. आर्म माली G1-अल्ट्रा GPU सह 16GB पर्यंत LPDDR5x अल्ट्रा रॅम आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज मिळते. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक सुविधा आहे. झीस ट्यून केलेल्या ट्रिपल रियर कॅमेरामध्ये 200-मेगापिक्सेल (f/1.68) मुख्य कॅमेरा OIS सह, 50MP अल्ट्रावाइड आणि 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो (100x डिजिटल झूम) आहे. दोन्ही डिस्प्लेवर 20MP सेल्फी कॅमेरे असून 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट आहे.
vivo NEXT 2026… pic.twitter.com/k83vDkWTef— Mukul Sharma (@stufflistings) October 2, 2026
मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग : 7000mAh बॅटरी 80W वायर्ड आणि 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. 5G, वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-सी आणि अनेक नेव्हिगेशन सिस्टम्स उपलब्ध आहेत. अनफोल्ड स्थितीत साइज 157.16x145.66x4.40 मिमी तर फोल्ड स्थितीत 157.16x74.26x9.40 मिमी असून वजन सुमारे 228 ग्रॅम आहे. विवो नेक्स्ट 2026 इव्हेंट भारतीय युजर्ससाठी अनेक रोमांचक प्रॉडक्ट्स घेऊन येणार आहे. 6 ऑक्टोबरला थेट प्रसारण नक्की पाहा!
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