विव्होनं स्मार्टफोन किमती वाढवल्या; T-सीरीजवर पुन्हा 3,000 पर्यंत वाढ
विव्होनं भारतात T5 Pro, T5x आणि T4 Lite या तीन T-सीरीज स्मार्टफोनच्या किमतीत वाढ केलीय. काही आठवड्यांतच कंपनीनं दुसऱ्यांदा वाढ केलीय.
Published : July 10, 2026 at 12:40 PM IST
मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन बाजारात पुन्हा एकदा विव्हो कंपनीनं आपल्या तीन लोकप्रिय T-सीरीज मॉडेल्स T5 Pro, T5x आणि T4 Lite च्या किमती वाढवल्या आहेत. या वाढीमुळं ग्राहकांना एका मॉडेलनुसार कमाल 3,000 पर्यंत अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. ही वाढ केवळ काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या वाढीनंतर आली असल्यानं, काही फोन दोनदा महाग झाले आहेत. 2026 मध्ये उद्योगातील वाढत्या घटक खर्चामुळं अशा वाढीचं प्रमाण वाढलं आहे.
किंमत वाढीचं नवीन दर : विव्हो T5 Pro (Snapdragon 7s Gen 4) मॉडेलमध्ये लक्षणीय वाढ झालीय.
|मॉडेल
|RAM + स्टोरेज
|जुनी किंमत (₹)
|नवीन किंमत (₹)
|वाढ (₹)
|Vivo T5 Pro
|8GB + 128GB
|32,999
|35,999
|3,000
|Vivo T5 Pro
|8GB + 256GB
|36,999
|39,999
|3,000
|Vivo T5x
|8GB + 128GB
|26,999
|27,999
|1,000
|Vivo T5x
|8GB + 256GB
|28,999
|30,999
|2,000
|Vivo T4 Lite
|4GB + 64GB
|14,999
|16,999
|2,000
|Vivo T4 Lite
|4GB + 128GB
|16,999
|18,999
|2,000
|Vivo T4 Lite
|6GB + 128GB
|18,999
|20,999
|2,000
|Vivo T4 Lite
|8GB + 256GB
|20,999
|23,999
|3,000
ही वाढ जूनच्या शेवटी झालेल्या वाढीनंतर आली आहे. त्यावेळी T5x आणि T4 Lite सह इतर मॉडेल्स (X300 FE, V70 FE, Y51 Pro इत्यादी) वर देखील 7,000 पर्यंत वाढ झाली होती.
किमती वाढीचं कारण : विव्होनं याबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेलं नाही, परंतु ही वाढ उद्योगातील व्यापक ट्रेंडशी जुळते. मेमरी चिप उत्पादक (DRAM आणि NAND) आपली उत्पादन क्षमता AI डेटा सेंटर्ससाठी लागणाऱ्या हाय-बँडविड्थ मेमरी (HBM) कडे वळवत आहेत. यामुळं स्मार्टफोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सामान्य मेमरी चिप्सचा पुरवठा कमी झाला आहे आणि किमती वाढल्या आहेत.
काउंटरपॉइंट रिसर्चनुसार, यंदा कमी-मध्यम श्रेणीच्या फोनच्या बिल-ऑफ-मटेरियल (BOM) खर्चात सुमारे 25% वाढ झाली आहे. मध्यम आणि उच्च श्रेणीच्या फोनमध्ये 10 ते 15% खर्च वाढला आहे. AI तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या मागणीमुळं ही समस्या निर्माण झाली आहे. विव्हो ही एकमेव कंपनी नाही; अनेक ब्रँड्सना घटकांच्या वाढत्या किमतीमुळं किंमतीत लीढ करावी लागली आहे.
🚨 Price Hike Alert: vivo Increases Smartphone Prices by up to ₹3,000— Superman (@Superman18d) July 10, 2026
📱 vivo T5 Pro
• 8GB + 128GB: ₹32,999 → ₹35,999 (+₹3,000)
• 8GB + 256GB: ₹36,999 → ₹39,999 (+₹3,000)
📱 vivo T5x
• 8GB + 128GB: ₹26,999 → ₹27,999 (+₹1,000)
• 8GB + 256GB: ₹28,999 → ₹30,999…
ग्राहकांवर परिणाम : या वाढीमुळं बजेट आणि मध्यम श्रेणीचे फोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर दबाव वाढला आहे. T4 Lite सारखे एंट्री-लेव्हल मॉडेल्स आता पूर्वीपेक्षा जास्त महाग झाले आहेत. विद्यार्थी, छोट्या व्यवसायिक आणि पहिल्या फोनची खरेदी करणारे याचा सर्वाधिक परिणाम अनुभवतील. कंपनीकडून सांगितलं जातं की, नवीन किमतींमध्ये चांगले प्रोसेसर, डिस्प्ले आणि कॅमेरा फीचर्स दिले जात आहेत, परंतु वाढत्या खर्चामुळं ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. बाजारातील स्पर्धा कायम असल्यानं, रियलमी, रेडमी, सॅमसंग सारख्या ब्रँड्स देखील किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
भविष्यात काय? : तज्ज्ञांच्या मते, AI च्या वाढत्या वापरामुळं चिप्सचा पुरवठा दबाव 2026 च्या उर्वरित काळातही कायम राहू शकतो. यामुळं फोन कंपन्यांना एकतर किंमती वाढवणे किंवा फीचर्स कमी करणे यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी विविध ब्रँड्सची तुलना करणे आणि ऑफर्सचा फायदा घेणे उत्तम.
विव्होनं भारतीय बाजारात मजबूत उपस्थिती कायम ठेवली आहे, परंतु वारंवार किंमत वाढीमुळं ब्रँड इमेजवर परिणाम होऊ शकतो. ग्राहक आता किंमतीच्या तुलनेत मूल्य (Value for Money) अधिक महत्त्वाचे मानतात. ही बातमी ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरेल आणि बाजारातील बदल समजून घेण्यास मदत करेल.
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