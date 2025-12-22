विवोच्या 2026 च्या सुरुवातीला भारतात धडाकेबाज एंट्री: V70 सीरिज, X200T आणि X300 FE ची माहिती लीक

ETV Bharat / technology

विवो 2026च्या सुरुवातीला भारतात V70 सीरिज, X200T आणि X300 FE होण्याची शक्यता आहे. लीकनुसार या फोनची किंमत 45 ते 60 हजार रुपये असू शकते.

Vivo V70 series, X200T and X300 FE
Vivo V70 series (Debayan Roy X Account)
Published : December 22, 2025 at 9:45 AM IST

हैदबाराद : नवीन लीकनुसार, विवो कंपनी 2026 च्या सुरुवातीला भारतीय बाजारपेठेत विवो V70 सीरिज, Vivo X200T आणि Vivo X300 FE हे स्मार्टफोन लवकरच भारतात लॉंच करण्याची शक्यता आहे. टिप्स्टर अभिषेक यादव यांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, हे लॉन्चिंग जानेवारी 2026 च्या अखेरीस होऊ शकते. विवोनं अधिकृतपणे याची पुष्टी केलेली नाही, पण सर्टिफिकेशन आणि लीकमधून ही माहिती समोर आली आहे. या फोन्समुळं विवोची V आणि X सीरिज रिफ्रेश होईल आणि प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढेल.

V70 series, X200T and X300 FE leaked
विवो जानेवारी 2026 मध्ये एकाचवेळी तीन स्मार्टफोन लॉंच करू शकतं. यात Vivo V70, Vivo V70 Elite आणि Vivo X200T यांचा समावेश आहे. तर Vivo X300 FE हा फोन थोडा उशिरा येईल, असं लीक सांगतं. ही माहिती अभिषेक यादव यांनी त्यांच्या सोर्सेसच्या आधारावर शेअर केली आहे. विवोची ही रणनीती नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आहे.

Vivo V70
Vivo V70 च्या कॉन्फिगरेशनबद्दल बोलायचं झाल्यास, हा फोन एकाच व्हेरिएंटमध्ये येऊ शकतो. 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजसह. डिझाइनमध्ये तो रेड आणि यलो कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध होईल, जे बोल्ड आणि आकर्षक लूक देतील. मात्र, सर्टिफिकेशन लिस्टिंगनुसार, यात अधिक व्हेरिएंट्स येऊ शकतात, जसे की 12 जीबी रॅमपर्यंत. FCC सर्टिफिकेशनमध्ये हा फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टीमसह दिसला आहे. यात 5G सपोर्ट, ब्ल्यूटूथ, NFC आणि वाय-फाय सारख्या कनेक्टिव्हिटी फीचर्स असतील. BIS (Bureau of Indian Standards) वेबसाइटवरही हा फोन स्पॉट झाला आहे, ज्यामुळं भारत लॉंच निश्चित दिसते.

कीमतांच्या बाबतीत, Vivo V70 ची अपेक्षित किंमत सुमारे 45,000 रुपये आहे. Vivo V70 Elite थोडी जास्त, म्हणजे अंदाजे 50,000 रुपये असू शकते. Vivo X200T ची किंमत 55,000 रुपये आणि अधिक प्रीमियम Vivo X300 FE ची किंमत 60,000 रुपये जवळपास असण्याची शक्यता आहे. हे आकडे तात्पुरते आहेत आणि अधिकृत लॉन्चिंगवेळी बदलू शकतात.

एकूणच, विवोची ही नवीन सीरिज प्रीमियम फीचर्स, दमदार परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाइनसह येणार आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी 2026 ची सुरुवात रोमांचक ठरणार आहे, कारण विवो स्पर्धकांशी टक्कर देण्यासाठी तयार दिसते. अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल, पण लीकनुसार ही फोन ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकतात.

