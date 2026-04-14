विनफास्ट VF MPV 7 उद्या होणार भारतात लॉंच; एका चार्जवर 500 किमी रेंज

विनफास्ट VF MPV 7 उद्या लॉंच होणार आहे. 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV मध्ये 60.1k Wh बॅटरीसह 500 किमी रेंज आणि 150 hp पॉवर देण्यात आलीय.

VinFast VF MPV 7
विनफास्ट VF MPV 7 (VinFast)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 4:30 PM IST

मुंबई : व्हिएतनामी कार उत्पादक कंपनी विनफास्ट उद्या म्हणजे 15 एप्रिल 2026 रोजी भारतात आपली नवीन इलेक्ट्रिक MPV VF MPV 7 लॉंच करणार आहे. कंपनीनं 2 एप्रिलपासून या गाडीच्या प्री-बुकिंग सुरु केली असून, केवळ 21,000 रुपयांच्या टोकन रकमेवर बुकिंग उपलब्ध आहे. VF6 आणि VF7 या दोन इलेक्ट्रिक SUV नंतर ही कंपनीची भारतातील तिसरी इलेक्ट्रिक गाडी असेल.

कुटुंबीयांसाठी फायदेशीर : ही 7 सीटर MPV कुटुंबीयांसाठी डिझाइन करण्यात आली असून, ती Kia Carens Clavis EV आणि BYD eMax 7 सारख्या प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सशी थेट मुकाबला करेल. भविष्यात फ्लीट ऑपरेटर्ससाठीही याची विशेष आवृत्ती उपलब्ध होणार आहे. विनफास्ट VF MPV 7 ची लांबी 4740 मिमी, रुंदी 1872 मिमी आणि उंची 1734 मिमी आहे. व्हीलबेस 2840 मिमी असल्यानं आतली जागा खूप मोठी आणि आरामदायक आहे. ही गाडी कंपनीच्या Limo Green या कमर्शिअल मॉडेलसारखीच आकारमानात आहे, पण व्यक्तिगत ग्राहकांसाठी प्रीमियम फीचर्ससह तयार करण्यात आली आहे.

डिझाइन आणि एक्स्टिरियर : विनफास्ट VF MPV 7 चं एक्स्टिरियर कंपनीच्या सिग्नेचर स्टाइलनं डिझाइन केलं आहे. स्लिम LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड टेललाइट्स आणि इंटिग्रेटेड लाइटिंग फ्रंट आणि रियरमध्ये दिली आहे. 19 इंचाच्या मोठ्या अलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री आणि मॉडर्न लुक यामुळं ही गाडी रस्त्यावर आकर्षक दिसते. Limo Green च्या तुलनेत VF MPV 7 मध्ये अधिक प्रीमियम आणि स्टायलिश तपशील आहेत, ज्यामुळं ती वैयक्तिक वापरासाठी योग्य ठरते.

इंटिरियर आणि फीचर्स : आतल्या भागात व्यावहारिकता आणि आरामाला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. 10.1 इंचाचा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, USB-A आणि USB-C चार्जिंग पोर्ट्स, हायट-अ‍ॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि अ‍ॅडजस्टेबल स्टियरिंग व्हील यासारखी फीचर्स उपलब्ध आहेत. TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), सर्व डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकसह ऑटो होल्ड, ब्रेकिंग आणि स्टॅबिलिटी सपोर्ट यांसारखे सेफ्टी फीचर्सही आहेत.

पॉवरट्रेन, बॅटरी आणि रेंज : विनफास्ट VF MPV 7 मध्ये 60.13 kWh क्षमतेची बॅटरी पॅक बसवण्यात आली आहे. फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर 198-204hp पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क निर्माण करते. ही कार ० ते 100 किमी/तास वेग फक्त 10 सेकंदांपेक्षा कमी वेळात गाठते. कंपनीनं एका चार्जवर 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज (ARAI प्रमाणित) दावा केला (VinFast VF MPV 7 range) आहे, तर आंतरराष्ट्रीय मॉडेलमध्ये NEDC सायकलनुसार सुमारे 450 किमी रेंज मिळते. यात तीन ड्रायव्हिंग मोड्स (Eco, Normal, Sport) आणि रिजनरेटिव ब्रेकिंगचे चार पर्याय (Off, Low, Medium, High) उपलब्ध आहेत. DC फास्ट चार्जिंगनं 10% ते 70% चार्ज फक्त 30 मिनिटांत होऊ शकते. शहरातील दैनंदिन वापर आणि हायवे फॅमिली ट्रिप्स दोन्हीसाठी ही गाडी योग्य आहे.

प्रतिस्पर्धी आणि बाजारातील स्थान : VF MPV 7 ची अपेक्षित किंमत 19 ते 24 लाख रुपयांच्या (VinFast VF MPV 7 Price) दरम्यान असू शकते. ती Kia Carens Clavis EV आणि BYD eMax 7 या मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल. विनफास्टनं भारतात 50 अधिकृत डीलरशिप्स उभारले आहेत आणि भविष्यात आणखी विस्तार करण्याचं नियोजन आहे. ही गाडी पर्यावरणस्नेही आणि खर्चात बचत करणारी असल्यानं भारतीय कुटुंबांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

विनफास्ट VF MPV 7 च्या लॉंचमुळे भारतातील इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंटमध्ये नवीन ऊर्जा येणार आहे. प्रीमियम फीचर्स, मोठी बॅटरी, चांगली रेंज आणि किफायतशीर किंमत यामुळं ती लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. उद्या होणाऱ्या लॉंच इव्हेंटमध्ये किंमत आणि पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स जाहीर होणार आहेत. ज्या ग्राहकांना इलेक्ट्रिक 7 सीटर MPV हवी आहे, त्यांनी प्री-बुकिंग करावी.

संपादकांची शिफारस

