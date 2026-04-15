विनफास्टनं भारतात लाँच केली VF MPV 7 इलेक्ट्रिक एमपीव्ही; किंमत 24.49 लाख रुपये

विनफास्टनं भारतात VF MPV 7 इलेक्ट्रिक 7 सीटर एमपीव्ही लाँच केली. लांब रेंज, आकर्षक डिझाइन आणि आधुनिक फीचर्स यात देण्यात आले आहेत.

VinFast VF MPV 7
VF MPV 7 (VinFast)
Published : April 15, 2026 at 4:14 PM IST

मुंबई : व्हिएतनामची प्रसिद्ध ऑटोमोबाईल कंपनी विनफास्टनं आज भारतात आपली तिसरी इलेक्ट्रिक कार VF MPV 7 लाँच केली आहे. ही एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही (मल्टी पर्पज व्हेईकल) आहे जी कुटुंबांसाठी आदर्श ठरेल. एकच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असलेल्या या कारची एक्स-शोरूम किंमत 24.49 लाख रुपये आहे. VF 6 आणि VF 7 नंतर हे कंपनीचं तिसरं उत्पादन आहे. लांब रेंज, आकर्षक डिझाइन आणि आधुनिक फीचर्समुळं ही कार भारतीय EV बाजारात चर्चेत आली आहे.

डिझाइन आणि बाह्य रूप : VF MPV 7 ची लांबी 4,740 मिमी, रुंदी 1,872 मिमी आणि उंची 1,734 मिमी आहे. व्हीलबेस 2,840 मिमी असल्यानं आतून भरपूर जागा मिळते. कंपनीच्या सिग्नेचर V-आकाराच्या एलईडी हेडलाइट्स आणि टेललाइट्समुळं कारचं स्वरूप सुंदर आणि आधुनिक दिसतं. 19 इंचाच्या एरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्समुळं तिचा लूक अधिक स्पोर्टी झाला आहे. ही कार 7 प्रवाशांसाठी आरामदायक आहे. तीन रांगा असलेल्या सीटिंग लेआउटमुळं मोठ्या कुटुंबांसाठी ही कार उत्तम पर्याय आहे.

इंटीरियर आणि फीचर्स : आतल्या भागात मिनिमलिस्टिक डॅशबोर्ड डिझाइन आहे. 10.1 इंचाचा मोठा सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम उपलब्ध आहे. सनरूफ, 360 डिग्री कॅमेरा आणि ADAS (Advanced Driver Assistance System) सारखी प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर झाला आहे. लेदरेट अपहोल्स्ट्री, सर्व रांगेत एसी वेंट्स आणि मल्टी-फंक्शन स्टीअरिंग व्हील यासारख्या फीचर्समुळं प्रीमियम फील मिळतो.

पॉवरट्रेन, बॅटरी आणि रेंज : VF MPV 7 मध्ये 60.13 kWh च्या बॅटरी पॅकचा वापर करण्यात आला आहे. ARAI प्रमाणित रेंज 517 किलोमीटर इतकी आहे, जी भारतीय रस्त्यांवर कुटुंबांसाठी पुरेशी आहे. फ्रंट-माउंटेड सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 201 BHP पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क जनरेट करते. यामुळे 0 ते 100 किमी/तास वेग 9 सेकंदांपेक्षा कमी वेळात गाठता येतो. DC फास्ट चार्जिंग 80 kW पर्यंत सपोर्ट करते. 10% ते 70% चार्जिंग फक्त 30 मिनिटांत पूर्ण होते. तीन ड्रायव्हिंग मोड्स (Eco, Normal, Sport) आणि चार ब्रेक रिजेनरेशन मोड्स उपलब्ध आहेत.

वारंटी, ऑफर्स आणि इतर वैशिष्ट्ये : कंपनी VF MPV 7 वर 7 वर्षांची वारंटी, 10 वर्षांची बॅटरी वारंटी आणि 3 वर्षांचे मोफत मेंटेनन्स पॅकेज देते. याशिवाय 75% बायबॅक मूल्याची ऑफरही आहे. जे ग्राहक आपली जुनी ICE (पेट्रोल/डीझेल) कार एक्सचेंज करतील त्यांना 2 लाख रुपयांचा अतिरिक्त इन्सेंटिव मिळेल.विनफास्टच्या V-Green EV चार्जिंग स्टेशनवर 31 मार्च 2029 पर्यंत मोफत चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. बुकिंग्स 21,000 रुपयांच्या टोकनसह सुरू झाली आहेत. विनफास्ट भारतात आपले डीलरशिप नेटवर्क विस्तारत आहे. VF MPV 7 च्या यशामुळं कंपनीचा EV बाजारातील वाटा वाढण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. 2026 व्होल्क्सवॅगन टायगन फेसलिफ्ट लाँच: 11 लाख रुपयांपासून सुरुवात, 75% अश्युअर्ड बायबॅक योजना
  2. 350सीसी इंजिनसह नवीन डोमिनार 350 लाँच, जाणून घ्या किंमत
  3. Mercedes AMG A45 S Aero Track Edition भारतात लॉंच; किंमत 87 लाख रुपये

