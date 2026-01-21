ETV Bharat / technology

विनफास्ट VF 6 आणि VF 7 ला भारत NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

विनफास्टच्या VF 6 आणि VF 7 इलेक्ट्रिक SUV ला भारत NCAP कडून प्रौढ, बाल प्रवासी संरक्षणात पूर्ण 5-स्टार रेटिंग मिळालं..

VinFast VF 6 and VF 7
VinFast VF 6 (VinFast)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : व्हिएतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्टनं भारतात 2026 च्या सुरुवातीला VF 6 आणि VF 7 या दोन प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV लाँच केल्या. आता या दोन्ही मॉडेल्सना भारताच्या स्वदेशी वाहन सुरक्षा मूल्यांकन संस्था भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत NCAP) कडून प्रौढ आणि बाल प्रवासी संरक्षणाच 5-स्टार रेटिंग मिळालं आहे. हे रेटिंग विनफास्टच्या वाहनांच्या मजबूत अभियांत्रिकी आणि उच्च सुरक्षा मानकांचं द्योतक आहे.

क्रॅश टेस्टमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी
भारत NCAP च्या चाचण्यांनुसार, VF 6 नं प्रौढ प्रवासी संरक्षण (Adult Occupant Protection - AOP) श्रेणीत 32 पैकी 27.13 गुण तर बाल प्रवासी संरक्षण (Child Occupant Protection - COP) श्रेणीत 49 पैकी 44.41 गुण मिळवले. त्याचवेळी VF 7 नं AOP मध्ये 28.54 गुण आणि COP मध्ये 45.25 गुण प्राप्त केले. या उच्च गुणांमुळं दोन्ही मॉडेल्सना 5-स्टार रेटिंग बहाल झालं. फ्रंटल इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये VF 6 आणि VF 7 या दोन्हींनी चालक आणि समोरील प्रवाशाच्या डोकं-मान आणि वरच्या पायांच्या संरक्षणासाठी भारत NCAP च्या स्केलवर कमाल 4.000 गुण मिळवले. साइड इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये प्रौढ प्रवाशांसाठी 16.000/16.000 तर बाल प्रवाशांसाठी 8.000/8.000 असे पूर्ण गुण मिळाले. पोल साइड इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये VF 6 चा हेड इंज्युरी मूल्यांकन आकडा 109 तर VF 7 चा 131 नोंदवला गेला. भारत NCAP ची क्रिटिकल मर्यादा 700 असताना हे मूल्य खूपच कमी आहे, जे गंभीर अपघातात डोक्याचं प्रभावी संरक्षण दर्शवतं.

भारत NCAP चं महत्त्व
भारत NCAP हे भारत सरकारनं राबवलेला वाहन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम आहे, जो ग्लोबल NCAP सारख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत आहे. विविध क्रॅश टेस्टद्वारे प्रवासी संरक्षणाचं मूल्यांकन करून 3 ते 5 स्टारपर्यंत रेटिंग दिलं जातं. 5-स्टार रेटिंग म्हणजे भारतातील सध्याच्या कठोर सुरक्षा निकषांची पूर्तता आहे. यापूर्वी विनफास्टच्या VF 8 मॉडेलनं ASEAN NCAP कडून 5-स्टार रेटिंग मिळवलं होतं आणि 2024 मध्ये या संस्थेच्या 6 प्रमुख सुरक्षा पुरस्कारांपैकी 5 पुरस्कार जिंकून 15 पेक्षा जास्त मोठ्या कंपन्यांना मागं टाकलं होतं.

विनफास्ट इंडियाचे सीईओ तपन घोष म्हणाले, “VF 6 आणि VF 7 ला भारत NCAP कडून मिळालेलं 5-स्टार रेटिंग हे आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. जगातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोटिव्ह बाजारपेठेतील भारतात विनफास्टच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या गुणवत्तेचं आणि उच्च सुरक्षा मानकांचं हे प्रमाण आहे. हे परिणाम दाखवतात की आमची इलेक्ट्रिक वाहनं मजबूत अभियांत्रिकी आधारावर तयार केली जातात आणि कठोर सुरक्षा मूल्यांकनाची पूर्तता करतात. पर्यावरणस्नेही, तंत्रज्ञानसंपन्न आणि सुरक्षित इलेक्ट्रिक वाहने ग्राहकांना देण्यासाठी आम्ही सातत्यानं गुणवत्ता सुधारण्यात गुंतवणूक करत राहू.”

तामिळनाडूत संयोजन आणि प्रगत वैशिष्ट्ये
VF 6 आणि VF 7 या दोन्ही मॉडेल्सचं संयोजन तामिळनाडूतील विनफास्टच्या कारखान्यात केलं जातं. ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV ग्राहकांच्या उच्च अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत. 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग असलेल्या इलेक्ट्रिक-डेडिकेटेड प्लॅटफॉर्मव्यतिरिक्त, दोन्ही मॉडेल्समध्ये 7 एअरबॅग्स आणि व्हेरिएंटनुसार स्मार्ट ADAS वैशिष्ट्ये आहेत – जसं की ऑटो लेन चेंजिंग असिस्ट, अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, इमर्जन्सी लेन कीपिंग असिस्ट, फ्रंट आणि रियर ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आहे. विनफास्टची ही कामगिरी भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारपेठेत विश्वासार्ह आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देते.

हे वाचलंत का :

  1. स्कोडा कायलॅकच्या क्लासिक+ आणि प्रेस्टीज+ व्हेरिएंट्स भारतात लॉन्च: किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
  2. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सची पहिली ईव्ही अर्बन क्रूझर 'एबेला' भारतीय बाजारपेठेत दाखल; पाहा व्हिडिओ
  3. टाटा मोटर्सकडून 17 नव्या ट्रक्सचं लाँचिंग: इलेक्ट्रिक ट्रक्सवर विशेष भर

TAGGED:

VINFAST VF 6
BHARAT NCAP
VF 7
भारत NCAP
VINFAST 5 STAR SAFETY RATING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.