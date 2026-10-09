विनफास्ट'ची भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारपेठेत मोठी एन्ट्री; 50 डीलर्ससोबत करार
भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी व्हिएतनामी कंपनी 'विनफास्ट'नं (VinFast) 50 डीलर्ससोबत करार केले असून, 34 शहरांमध्ये शोरूम्स सुरू करण्याची त्यांची योजना आहे.
Published : October 9, 2026 at 11:17 AM IST
मुंबई: व्हिएतनामस्थित इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी 'विनफास्ट'नं भारतीय दुचाकी बाजारपेठेत प्रवेश करण्याच्या पहिल्या टप्प्यात 50 हून अधिक डीलर्ससोबत 'लेटर ऑफ इंटेन्ट' (LoI) वर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांद्वारे, कंपनी 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 34 शहरांमध्ये 50 हून अधिक दुचाकी शोरूम्स सुरू करण्याची योजना आखत आहे. दिल्ली-एनसीआर (NCR), राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांसारख्या प्रदेशांमध्ये हे शोरूम्स उभारले जातील. या विस्तारात दक्षिण भारत (कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेश) आणि पूर्व भारत (पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा) यांचाही समावेश असेल.
महत्त्वाकांक्षी योजना आणि संधी: विनफास्ट ई-स्कूटर ओव्हरसीज मार्केट्सच्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) वो थी कॅम तू (Vo Thi Cam Tu) म्हणाल्या, "विनफास्टच्या जागतिक विकासाच्या प्रवासात भारत ही एक अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. या भागीदारी या क्षेत्रासाठी असलेल्या आमच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षा आहेत. आम्ही आमचा जागतिक विस्तार करत असताना, भारताची विशाल व्याप्ती, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीची वाढती मागणी आणि मोबिलिटीची (वाहतुकीची) संकल्पनाच नव्यानं परिभाषित करण्याची संधी यामुळं भारत एक वेगळं आणि महत्त्वाचं स्थान आहे."
स्पर्धा तीव्र होणार: विनफास्टच्या प्रवेशामुळं भारतातील इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारपेठेतील स्पर्धा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सध्या या बाजारपेठेवर टीव्हीएस मोटर (TVS Motor), बजाज ऑटो (Bajaj Auto), एथर एनर्जी (Ather Energy) आणि हिरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) यांसारख्या देशांतर्गत कंपन्यांचं वर्चस्व आहे. विनफास्ट इंडिया ई-स्कूटर्सचे सीईओ अनुराग सक्सेना म्हणाले, "यासोबतच, आम्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (पायाभूत सुविधा) उभारण्यावर आणि विक्री-पश्चात सेवा (after-sales services) बळकट करण्यावर भर देत आहोत, जेणेकरून ग्राहकांना त्यांच्या मालकीच्या संपूर्ण कालावधीत आवश्यक ती मदत मिळेल."
कार आणि बसेससाठी योजना: विनफास्टनं सप्टेंबर 2025 मध्ये इलेक्ट्रिक कारसह भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केला. सध्या कंपनी देशात VF 6, VF 7 आणि Limo Green या तीन इलेक्ट्रिक कार मॉडेल्सची विक्री करत आहे. तसेच, कंपनी भारतात इलेक्ट्रिक बसेस लाँच करण्याचीही योजना आखत आहे. विनग्रुपची (VinGroup) इलेक्ट्रिक टॅक्सी सेवा देणारी कंपनी 'ग्रीन अँड स्मार्ट मोबिलिटी' (GSM) हिने नुकतेच विनफास्टच्या (VinFast) सात-सीटर 'लिमो ग्रीन' (Limo Green) वाहनांचा वापर करून भारतातील 'राईड-हेलिंग' (टॅक्सी सेवा) बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे.
ग्राहकाभिमुख विस्तार: या विस्तारामुळं विनफास्टला देशभरात एक भक्कम जाळं निर्माण करण्यास मदत होईल. शोरूम्स, चार्जिंग सुविधा आणि सर्व्हिस सेंटर्सच्या जाळ्याद्वारे ग्राहकांचा विश्वास संपादन करण्याचे कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या बाजारपेठेतील प्रचंड क्षमता पाहता, विनफास्टचं हे पाऊल या क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
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