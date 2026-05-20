विनफास्टचा भारतात इलेक्ट्रिक टॅक्सी व्यवसायात प्रवेश, VinFast Limo Green टॅक्सीसाठी ड्रायव्हरची भरती सरू, 40 हजार पगाराची ऑफर

विनफास्टनं भारतात ग्रीन एसएम कंपनीमार्फत 10,000 विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीव्ही टॅक्सी उतरवल्या आहेत. ड्रायव्हर्सना 35 ते 40 हजार पगाराची ऑफर देण्यात आली आहे.

VinFast Limo Green टॅक्सी (@Sachingupta X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 20, 2026 at 9:48 AM IST

मुंबई : व्हिएतनामी इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट भारतात नविन व्यवसायात प्रवेश करत (VinFast Electric Taxi) आहे.कंपनी लवकरच टॅक्सी सेवेतही प्रवेश करणार आहे. कंपनीच्या ग्रीन एसएम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या नवीन कंपनीमार्फत उत्तर भारतात 10,000 विनफास्ट लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीव्ही टॅक्सी (VinFast Limo Green Taxi) उतरवण्यात आल्या आहेत. या सेवेसाठी ड्रायव्हर्सची भरती (VinFast Limo Green Taxi Recruitment) सुरू झाली असून, चांगल्या पगाराची ऑफर देण्यात येत आहे. ही बातमी भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

ग्रीन एसएम कंपनीची सुरुवात : ग्रीन एसएम ही विनफास्टची उपकंपनी आहे. गुरुग्राम, हरियाणा येथे याचं मुख्यालय आहे. कंपनीचं अधिकृत भांडवल रक्कम 254 कोटी रुपये आहे. सध्या कंपनीनं उत्तर भारतात 10,000 लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीव्ही टॅक्सी रस्त्यावर उतरवल्या आहेत. या सर्व वाहनांना टॅक्सी रजिस्ट्रेशन आणि काळ्या-पिवळ्या नंबर प्लेट्स देण्यात आल्या आहेत. वाहने मुख्यतः ग्रे रंगात आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओत अनेक लिमो ग्रीन एमपीव्ही दिसत आहेत. व्हिडिओत बोलणारी व्यक्ती सांगते की, ग्रीन एसएम कंपनी 10,000 इलेक्ट्रिक कार्स घेऊन भारतात आली आहे आणि ड्रायव्हर्सची भरती करत आहे. ड्रायव्हर्सना महिन्याला 35,000 ते 40,000 रुपये पगार देण्यात येणार आहे. ही ऑफर अनेक बेरोजगार युवकांसाठी आकर्षक ठरली आहे.

वाहनांची वैशिष्ट्ये : विनफास्ट लिमो ग्रीन हे VF MPV 7 वर आधारित आहे, मात्र फ्लीट ऑपरेटर्ससाठी विशेष बनवली आहे. खासगी वापरासाठी VF MPV 7 मध्ये ड्युअल-टोन इंटिरियर असते, तर लिमो ग्रीनमध्ये पूर्ण ब्लॅक फॅब्रिक अपहोल्स्ट्री दिली आहे, जी स्वच्छ करणं सोपं आहे. बाहेर स्टील व्हील्स आणि व्हील कव्हर्स देण्यात आले आहेत ज्यामुळं खर्च कमी होतो. कॅबिनमध्ये 10.1 इंचाचा फ्री-स्टँडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले, चार स्पीकर्स आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल सारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. पॉवरट्रेनबद्दल बोलायचं झालं तर 60.13 kWh बॅटरी पॅक आहे, ज्यामुळं ARAI प्रमाणित 517 किलोमीटर रेंज मिळते. फ्रंट-व्हील ड्राइव मोटर 201 bhp पॉवर आणि 280Nm टॉर्क देते. टॉप स्पीड 140 kmph आहे. याशिवाय कंपनी VF5 इलेक्ट्रिक SUV देखील टॅक्सी फ्लीटमध्ये समाविष्ट करत आहे. भविष्यात इलेक्ट्रिक मोटरसायकल्स देखील आणण्याचा प्लॅन आहे. यासाठी एक लाखांहून अधिक युनिट्सची योजना आहे.

कंपनीची रणनीती : विनफास्ट भारतात EV विक्रीसोबतच फ्लीट व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करत आहे. ग्रीन एसएम कंपनी कार्स आणि बाइक्स लीजिंग मॉडेलवर चालवत असल्याचं दिसतं. यामुळं कंपनीचा भांडवल खर्च नियंत्रित राहतो. उत्तर भारतातील दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा सारख्या शहरांमध्ये प्रथम सेवा सुरू करण्यात येत आहे. भविष्यात इतर शहरांमध्ये विस्तार करण्याची योजना आहे. ही सेवा पर्यावरणस्नेही असल्यानं शहरातील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. इलेक्ट्रिक टॅक्सीमुळं प्रवाशांना स्वस्त आणि स्वच्छ प्रवास मिळेल, तर ड्रायव्हर्सना स्थिर उत्पन्न मिळेल. भारतीय EV बाजारात विनफास्टचा हा दृष्टिकोन आक्रमक मानला जात आहे.

भविष्यातील संभावना : विनफास्ट भारतात उत्पादन सुविधा उभारण्याच्या योजनेवरही काम करत आहे. टॅक्सी व्यवसाय यशस्वी झाल्यास कंपनी अधिक गुंतवणूक करेल. सध्या 10,000 कार्स आणि भविष्यातील मोटरसायकल्स मिळून ही संख्या मोठी होईल. ही सेवा ओला, उबर सारख्या प्लॅटफॉर्म्सशी स्पर्धा करेल.

