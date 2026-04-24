80 व्या वर्धापनानिमित्त Vespa Tech 80th Edition भारतात सादर; काय आहे खास?
Published : April 24, 2026 at 10:54 AM IST
हैदराबाद: आपल्या 80 व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून, Vespa नं भारतात 'Vespa Tech 80th' ही विशेष आवृत्ती (Special Edition) सादर केली आहे. 125 सीसी आणि 150 सीसी अशा दोन प्रकारांमध्ये उपलब्ध असलेल्या या विशेष आवृत्तीच्या मॉडेलची रचना, 1946 मध्ये लाँच झालेल्या मूळ Vespa स्कूटरपासून प्रेरित आहे. यामध्ये रेट्रो (विंटेज-शैलीतील) डिझाइन घटक आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा सुरेख संगम पाहायला मिळतो.
Vespa Tech 80th Edition वैशिष्ट्ये: 'Tech 80th' आवृत्तीमध्ये 'Verde Pastello' (पेस्टल ग्रीन) नावाची एक विशिष्ट रंगसंगती वापरण्यात आली आहे, जी 1940 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या Vespa मॉडेल्सपासून प्रेरित आहे. हा रंग स्कूटरच्या विविध भागांवर ठळकपणे दिसून येतो; यामध्ये पुढील बाजूची सजावट (trim), ग्रॅब हँडल, आरसे, स्विचगिअर आणि पुढील सस्पेंशन लिंकेज यांचा समावेश आहे. सीट, फूटरेस्टचे भाग आणि हँडलबारच्या पकडींवर (grips) गडद हिरव्या रंगाच्या पट्ट्या, नक्षीकाम करण्यात आलं आहे, जे या वैशिष्ट्यपूर्ण रंगाला अधिक ठळकपणे अधोरेखित करतात.
Vespa Tech 80th Edition डिझाइन: डिझाइनमधील अनेक सूक्ष्म तपशील या स्कूटरचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा अधिकच अधोरेखित करतात. चाकांचं डिझाइन हे 1946 मधील मूळ 'Vespa 98' स्कूटरवरील चाकांच्या डिझाइनचीच प्रतिकृती आहे; यामध्ये हिरव्या रंगाची तीच छटा आणि 'डायमंड-कट' फिनिश देण्यात आलं आहे. स्कूटरच्या पुढील बाजूस, Vespa च्या लोगोशेजारी '80th' वर्धापन दिनाचं एक विशेष पदक (badge) अभिमानानं प्रदर्शित करण्यात आलं आहे, तर मागील बाजूस '80 years of Vespa Est. 1946' हे अद्वितीय बोधचिन्ह स्कूटरचं सौंदर्य आणखीनच वाढवतं. रेट्रो-शैलीतील डिझाइन असूनही, 'Tech 80th' आवृत्ती ही Vespa च्या सध्याच्या प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे; परिणामी, कंपनीच्या प्रमाणित मॉडेल्समध्ये आढळणारी आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा या स्कूटरमध्येही कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
Vespa Tech 80th Edition इंजिन पर्याय: भारतात, ही स्कूटर 125 सीसी आणि 150 सीसी अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध असेल. इंजिनच्या तपशीलांबद्दल बोलायचं झाल्यास, कमी विस्थापन (124.4cc) असलेले सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन 9.5 हॉर्सपावर (hp) आणि 10.1 Nm टॉर्क निर्माण करतं; तर अधिक विस्थापन (149.5cc) असलेलं सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन 11.4 हॉर्सपावर (hp) आणि 11.6 Nm टॉर्क निर्माण करतं.
Vespa Tech 80th Edition ची किंमत: भारतात 'Vespa Tech 80th' आवृत्तीची किंमत पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
