नेटफ्लिक्स आयफोन अ‍ॅपमध्ये येत आहे व्हर्टिकल व्हिडिओ फीड: कंटेंट शोधणे होणार सोपं

नेटफ्लिक्स लवकरच आयफोन अ‍ॅपमध्ये व्हर्टिकल व्हिडिओ फीड सुरू करणार आहे. एप्रिल अखेरीस येणाऱ्या या अपडेटमुळं क्लिप्स स्क्रोल करून कंटेंट शोधणे सोपं होईल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 12:46 PM IST

हैदराबाद : नेटफ्लिक्स लवकरच आपल्या आयफोन अ‍ॅपमध्ये व्हर्टिकल व्हिडिओ फीड सुरू करणार आहे. शेअरधारकांना पाठवलेल्या पत्रात कंपनीनं ही माहिती दिली आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस हे अपडेट येणार असून, वापरकर्ते क्लिप्स आणि प्रीव्ह्यूज स्क्रोल करून सहज कंटेंट शोधू शकतील. हे वैशिष्ट्य TikTok आणि Instagram Reels सारखे अनुभव देईल.

नेटफ्लिक्स आयफोन अ‍ॅप अपडेट: नेटफ्लिक्सनं आपल्या मोबाइल अनुभवाला नवीन रूप दिलं आहे. नवीन इंटरफेसमध्ये व्हर्टिकल व्हिडिओ डिस्कव्हरी फीडचा समावेश आहे. यामुळं शो, मूव्हीज आणि व्हिडिओ पॉडकास्ट्सचे शॉर्ट क्लिप्स स्क्रोल करताना दिसतील. कंपनी गेल्या काही महिन्यांपासून हे वैशिष्ट्य टेस्टिंग करत होती. आता एप्रिलच्या शेवटी पूर्ण रोलआउट होईल.हे अपडेट वापरकर्त्यांच्या बदलत्या सवयींचा विचार करून आणलं आहे. मोबाइलवर व्हर्टिकल स्क्रोलिंग आजकाल खूप लोकप्रिय झालं आहे. यामुळं कंटेंट शोधणे अधिक इंटरॅक्टिव्ह आणि सोपं होईल. नवीन डिझाइन Netflix च्या विस्तारित एंटरटेनमेंट ऑफरिंगशी जुळवून घेईल.

नेटफ्लिक्स प्लेग्राउंड अ‍ॅप लॉंच : नेटफ्लिक्सनं या महिन्याच्या सुरुवातीला नेटफ्लिक्स प्लेग्राउंड नावाचं नवीन अ‍ॅप लॉंच केलं होतं. हे अ‍ॅप मिनी-गेम्सने भरलेलं असून, नियमित नेटफ्लिक्स सदस्यत्वासोबत मोफत उपलब्ध आहे. हे मुख्यतः 8 वर्षांखालील लहान मुलांसाठी आहे. पेपा पिग, सेशम स्ट्रीट, डॉ. स्यूस, स्टोरीबॉट्स आणि बॅड डायनोसारस सारख्या आवडत्या पात्रांसोबत खेळता येईल. अ‍ॅपमध्ये जाहिराती किंवा इन-अ‍ॅप खरेदी नाही. हे Apple Arcade सारख्या प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. हे दोन्ही अपडेट्स नेटफ्लिक्सला सोशल मीडिया आणि गेमिंग क्षेत्रात मजबूत करत आहेत. कंपनी मोबाइल वापरकर्त्यांना जास्त वेळ अ‍ॅपमध्ये खिळवून ठेवण्यासाठी नवीन प्रयोग करत आहे. भविष्यात आणखी असे इनोव्हेशन्स अपेक्षित आहेत.

