'व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना ३ फेब्रुवारीपर्यंत मोफत इंटरनेट मिळणार'- एलॉन मस्क यांची घोषणा
टेस्लाचे सीईओ एलॉन मस्क यांनी संकटात सापडलेल्या व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना स्टारलिंक ३ फेब्रुवारीपर्यंत मोफत इंटरनेट देण्यात येणार आहे.
Published : January 4, 2026 at 1:37 PM IST
वॉशिंग्टन- व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मदुराओ यांनी अमेरिकेतील तुरुंगात रवाना करण्यात आल्यानंतर महत्त्वाची बातमी आहे. अब्जाधीस एलॉन मस्क यांनी व्हेनेझुएलामध्ये मोफत इंटरनेट सेवा देण्याचं जाहीर केलं आहे. ही सुविधा मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. मोठी राजकीय उलथापालथ होत असताना व्हेनेझुएलामध्ये राजकीय अस्थिरतेचं वातावरण आहे.
एलॉन मस्क यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करत म्हटलं, "व्हेनेझुएलाच्या लोकांना पाठिंबा देत आहे". मस्क यांनी स्टारलिंकची पोस्ट रिपोस्ट केली आहे. स्टारलिंकच्या पोस्टमध्ये म्हटले, "स्टारलिंक कंपनीकडून व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांना ब्रॉडबँडची सेवा ३ फेब्रुवारीपासून मोफत देण्यात येणार आहे".
डेल्सी रोड्रीगुएझ यांना मिळाले अध्यक्षांचे अधिकार- व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मदुराओ यांनी अमेरिकेच्या सैन्यदलानं अटक करून न्यूयॉर्क शहातील तुरुंगात डांबलं आहे. अमेरिकेच्या यंत्रणांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये निकोलस मदुराओ हे हातात बेड्या घातलेल्या अवस्थेत चालत असल्याचं दिसून आलं आहे. मदुराओ यांनी माध्यम आणि अमली पदार्थ विरोधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत शुभ रात्री म्हटल्याचं व्हिडिओत दिसून आलं. दुसरीकडं व्हेनेझुएलामधील राजकीय नेतृत्तवाची पोकळी भरून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं देशाचे उपाध्यक्ष डेल्सी रोड्रीगुएझ यांना अध्यक्षांचे अधिकार प्रदान करणारे आदेश दिले आहेत. अध्यक्ष म्हणून सर्व अधिकार, जबाबदारी उपाध्यक्षांना पार पाडावी लागणार आहे. प्रशासनात सातत्य आणि देशाची सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत.
- व्हेनेझुएलाच्या घटनेप्रमाणं अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष त्यांची जबाबदारी पार पाडतात. अमेरिकेच्या सुरक्षेचे माजी सल्लागार जॉन बॉल्टन यांच्या माहितीनुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळापासून व्हेनेझुएलामधील कच्च्या तेलामध्ये स्वारस्य होते.
मस्क यांनी विरोधकांना दिला होता पाठिंबा- व्हेनेझुएला घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना मस्क यांनी म्हटलं की, मादुरो सत्तेवर नसल्यामुळे व्हेनेझुएला शेवटी समृद्धीच्या दिशेनं वाटचाल करू शकेल. व्हेनेझुएलाला पात्र असलेली समृद्धी मिळू शकते". उल्लेखनीय बाब म्हणजे, मस्क हे आजवर सातत्यानं मादुरो सरकारवर टीका करत आले आहेत. व्हेनेझुएलामध्ये राजकीय बदल करण्यात यावा, अशी त्यांनी यापूर्वी मागणी केली होती. त्या देशाच्या आर्थिक ऱ्हासासाठी मदुराओचे सरकारी धोरण जबाबदार आहे, असे त्यांनी म्हटलं होतं. २०२४ च्या व्हेनेझुएलाच्या निवडणुकांदरम्यान मस्क यांनी उघडपणे विरोधी पक्षाच्या नेत्या मारिया कोरिना माचाडो यांना पाठिंबा दिला होता.
- नागरिकांना मिळणार दिलासा- निम्न-पृथ्वी कक्षेत असलेल्या उपग्रहांच्या समूहाद्वारे स्टारलिंक नेटवर्क कार्यरत आहेत. व्हेनेझुएलामध्ये राजकीय आणि सुरक्षाविषयक अनिश्चितता आहे. अशाकाळात इंटरनेट सेवा मिळाल्यानं तेथील नागरिकांना काहीप्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
हेही वाचा-