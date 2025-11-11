व्हॉट्सअॅपमध्ये येणार युजरनेम सुविधा: फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसोबत एकत्रीकरणाची चाचणी
व्हॉट्सअॅपमध्ये युजरनेम सुविधा लवकरच सुरू होणार आहे. फेसबुक-इन्स्टाग्राम हँडल्ससह एकत्रीकरण, वेरीफिकेशनद्वारे ब्रँड संरक्षण अशा सुविधा यात मिळतील.
Published : November 11, 2025 at 3:16 PM IST
हैदराबाद : व्हॉट्सअॅप, जगभरातील सर्वात लोकप्रिय इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप्सपैकी एक, गेल्या अनेक वर्षांपासून युजरनेम सुविधेबाबत काम करत आहे. मेटा कंपनीच्या मालकीखालील या प्लॅटफॉर्मनं आता युजरनेम रिझर्व करण्याची प्रक्रिया चाचणी सुरू केली असून, यात फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या इतर मेटा अॅप्सशी एकत्रीकरणाची संधी दिली जाणार आहे. ही सुविधा वापरकर्त्यांना त्यांच्या ब्रँड आयडेंटिटीचं संरक्षण करून डिजिटल उपस्थिती एकसमान ठेवण्यास मदत करेल. फीचर ट्रॅकर WABetaInfo नुसार, ही सुविधा अँड्रॉइड बीटा व्हर्जन 2.25.34.3 मध्ये दिसून आली असून, भविष्यातील अपडेटसाठी तयार केली जात आहे.
व्हॉट्सअॅप युजरनेम
कंपनीनं युजरनेम रिझर्व करण्याची क्षमता चाचणी काही आठवड्यापासून सुरू केली आहे, ज्यामुळं पूर्ण युजरनेम सिस्टम सुरू होण्यापूर्वी वापरकर्ते त्यांचं हँडल सुरक्षित करू शकतील. WABetaInfo च्या माहितीनुसार, अँड्रॉइड अॅपच्या बीटा व्हर्जन 2.25.34.3 मध्ये एक नवीन पर्याय दिसून आला आहे, जो प्रोफाइल टॅब अंतर्गत युजरनेम निवडण्याची सुविधा देतो. ही सुविधा सध्या सार्वजनिक नाही, पण भविष्यातील व्हर्जनसाठी विकसित केली जात आहे.
युजरनेम व्हॉट्सअॅपवरही रिझर्व
या सुविधेचा सर्वात रोचक पैलू म्हणजे मेटाच्या इतर अॅप्सशी एकत्रीकरण. वापरकर्ते आता फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर वापरलं जाणारं त्यांचं युजरनेम व्हॉट्सअॅपवरही रिझर्व करू शकतील. उदाहरणार्थ, जर तुमचा इन्स्टाग्राम हँडल @MR. Brand असेल, तर तोच व्हॉट्सअॅपवर निवडता येईल. मात्र, हे करताना मेटाच्या अकाउंट्स सेंटरद्वारे वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यात वापरकर्त्याला त्यांचे अकाउंट ओळखण्यासाठी ओटीपी किंवा इतर प्रमाणीकरण पद्धती वापराव्या लागतील. एकदा वेरीफाई झाल्यावर, हा युजरनेम वापरकर्त्याच्या अकाउंटशी जोडला जाईल आणि तो इतर कोणालाही उपलब्ध होणार नाही.
ब्रँड्ससाठी फायदेशीर
फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर हवं तसं हँडल उपलब्ध नसेल, त्यांना पूर्ण युजरनेम सिस्टम रोल आउट होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. WABetaInfo च्या म्हणण्यानुसार, ही सुविधा ब्रँड्स आणि व्यक्तींसाठी फायदेशीर ठरेल, कारण ती मेटाच्या सर्व अॅप्सवर एकसमान ओळख निर्माण करेल. यामुळं स्पॅममुक्त संवाद, ब्रँड संरक्षण आणि सोपी शोधण्याची प्रक्रिया शक्य होईल. उदाहरणार्थ, एका ब्रँडला @brandname हा हँडल सर्वत्र वापरता येईल, ज्यामुळं फॉलोअर्स आणि ग्राहकांना सोयीचं होईल. सध्या या सुविधेवर काम सुरू आहे. गूगल प्ले बीटा प्रोग्राममधील टेस्टरांना सुद्धा उपलब्ध नाही. मात्र, येत्या काही आठवड्यांत ती अधिक टेस्टरांना उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. व्हॉट्सअॅपनं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की, मेटाच्या 2026 च्या कंप्लायन्स डेडलाइनपूर्वी युजरनेम सिस्टम पूर्णपणे रोल आउट केला जाईल. ही घोषणा डिजिटल गोपनीयता आणि यूजर अनुभव सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
व्हॉट्सअॅपच्या युजरनेम सुविधेचे फायदे
एकसमान ओळख: मेटा अॅप्समधील युजरनेम शेअरिंगमुळं क्रॉस-प्लॅटफॉर्म एकत्रीकरण सोपं होईल.
सुरक्षा वाढ: वेरीफिकेशन प्रक्रियेमुळं फेक अकाउंट्स कमी होतील.
ब्रँड संरक्षण: व्यवसायांना त्यांचं हँडल सर्वत्र सुरक्षित ठेवता येईल.
स्पॅम नियंत्रण: फोन नंबरऐवजी युजरनेम वापरून गोपनीयता वाढेल.
ही सुविधा व्हॉट्सअॅपला इतर मेसेजिंग अॅप्सपासून वेगळं करेल आणि वापरकर्त्यांना अधिक वैयक्तिक अनुभव देईल. मेटा कंपनीनं डेटा प्रोटेक्शन आणि यूजर सेंट्रिक फीचर्सवर भर दिल्यानं, ही स्टेप स्वागतार्ह आहे. भविष्यात यात आणखी सुधारणा अपेक्षित आहेत, जसं की कस्टम युजरनेम जनरेशन किंवा प्रायव्हसी सेटिंग्स.
