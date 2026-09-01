संरक्षण दलांसाठी सरकारी कामात 'स्टारशील्ड एआय' आणि 'ग्रोक'चा वापर सुरू
अमेरिकेच्या संरक्षण विभागातं gnAI.mil वर OpenAI चं ChatGPT Mil आणि Starshield AI चं Grok for Government तैनात झालं आहे.
Published : September 1, 2026 at 1:08 PM IST
वॉशिंग्टन, डी.सी.: अमेरिकेच्या संरक्षण विभागानं gnAI.mil नावाच्या सुरक्षित एंटरप्राइझ वातावरणावर एकाच वेळी दोन आघाडीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म OpenAI चं ChatGPT Mil आणि Starshield AI चं Grok for Government तैनात केलं आहेत. या निर्णयामुळं संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या प्रगत एआय साधनांच्या संचाचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे.
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ChatGPT Mil : दोन्ही सिस्टीम्सना नियंत्रित अवर्गीकृत माहितीसाठी इम्पॅक्ट लेव्हल 5 (IL-5) अधिकृतता मिळाली आहे, ज्यामुळं कठोर सुरक्षा मानकांचं पालन करून एंटरप्राइझ स्तरावर त्यांचा वापर करणे शक्य होतं. चॅटजीपीटी मिल (ChatGPT Mil) हे 2025 मध्ये विभाग आणि ओपनएआय (OpenAI) यांच्यात स्थापित झालेल्या एंटरप्राइझ भागीदारीची औपचारिक अंमलबजावणी होतेय. हा प्लॅटफॉर्म संयुक्त दलातील तीस लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी नियोजन, धोरण विकास, लॉजिस्टिक्स आणि प्रशासन यांसारख्या दस्तऐवज-केंद्रित, अवर्गीकृत कामांना समर्थन देण्यासाठी तयार केलं आहे. विभागानं म्हटलं आहे, "चॅटजीपीटी मिल मोहिमेच्या गरजांनुसार तयार केलेला एक परिचित व्यावसायिक अनुभव विभागाच्या सुरक्षित वातावरणात आणतं. याचा मुख्य अनुभव चॅट, फाइल्स, प्रकल्प आणि सानुकूल जीपीटी (GPTs) यांवर केंद्रित आहे. कालांतरानं अतिरिक्त वैशिष्ट्ये उपलब्ध होतील." हे प्लॅटफॉर्म विशेषतः दस्तऐवज-केंद्रित, अवर्गीकृत कामांसाठी उपयुक्त आहे.
Starshield AI आणि Grok for Government : याव्यतिरिक्त, स्टारशील्ड एआयचं (Starshield AI) 'ग्रोक फॉर गव्हर्नमेंट' (Grok for Government) तैनात करण्यात आलं आहे. यामध्ये संस्थात्मक ज्ञान जतन करण्यासाठी अनुकूल तर्क पद्धती, सखोल-विचार अनुमान, कायमस्वरूपी प्रकल्प आणि प्रमाणित प्लेबुक्स यांसारख्या क्षमतांचा समावेश आहे. विभागानं नमूद केलं, "स्टारशील्ड एआयचं 'ग्रोक फॉर गव्हर्नमेंट' युद्धसैनिकांना तात्काळ उत्पादकतेत वाढ, मजबूत ज्ञान सातत्य आणि अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम सहयोग प्रदान करेल."
'ग्रोक फॉर गव्हर्नमेंट' : संयुक्त दलाला विविध कार्यान्वयन संदर्भांमध्ये मोहिमा अधिक जलद आणि अचूकपणे पार पाडण्यास मदत करेल. यामध्ये खरेदी व्यावसायिकांसाठी बाजार संशोधन विश्लेषणापासून ते लॉजिस्टिक्स व्यावसायिकांसाठी पुरवठा साखळी व्यवस्थापनापर्यंतच्या विविध कामांचा समावेश आहे. ही तैनाती विभागाच्या व्यापक एआय प्रवेग धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत, GenAI.mil इकोसिस्टमने 17 लाखांहून अधिक युनिक युझर्सची नोंद केली आहे. दोन्ही अत्याधुनिक मॉडेल्स एकाच वेळी उपलब्ध करून देऊन, संरक्षण विभाग व्हेंडर लॉक-इन कमी करण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे.
अत्याधुनिक एआयचा विस्तार : चीफ डिजिटल अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऑफिस (CDAO) आणि ऑफिस ऑफ द अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेन्स फॉर रिसर्च अँड इंजिनिअरिंग यांच्या माध्यमातून, संरक्षण विभाग संयुक्त दलासाठी एक शक्तीवर्धक म्हणून अत्याधुनिक एआयचा विस्तार करणे सुरू ठेवेल. हा उपक्रम व्हाईट हाऊस एआय ॲक्शन प्लॅनला समर्थन देतो. यामुळं संवेदनशील, अवर्गीकृत कामांसाठी एआयचा सुरक्षित वापर वाढेल आणि संरक्षण दलांच्या दैनंदिन कामकाजात तसेच मोहिमेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयप्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका उंचावेल. एकत्रितपणे, हे दोन्ही प्लॅटफॉर्म नियोजन, धोरण निर्मिती, लॉजिस्टिक्स आणि प्रशासकीय कामांमध्ये गती व अचूकता आणण्याची क्षमता निर्माण करतील.
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