नामांकित भारतीय आयटी कंपन्यांना अमेरिकेचा दणका! TCS ने निवेदन जारी करत मांडली भूमिका
टाटा, विप्रो, इन्फोसिस आणि मायक्रोसॉफ्टसह अनेक आयटी कंपन्यांना 'ग्रीन कार्ड' कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात आले आहे.
Published : October 9, 2026 at 10:10 AM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेने गुरुवारी 'कॉग्निझंट', 'इन्फोसिस', 'टाटा', 'विप्रो', 'एचसीएल', 'कॅपजेमिनी', 'मायक्रोसॉफ्ट' आणि 'अडोबी' यांसारख्या आठ माहिती तंत्रज्ञान (IT) कंपन्यांना 'कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमा'तून (Permanent Labor Certification Program) निलंबित केले.
अमेरिकेने असा आरोप केला आहे की, या प्रणालीचा अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधींवर परिणाम झाला आहे. सोंडरलिंग म्हणाले, "मी कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांसारख्या जगातील काही सर्वात मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) कंपन्यांना 'कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमा'तून (Permanent Labor Certification Program) निलंबित करत आहे."
त्यांनी सांगितले की, अनेक सक्रिय संघीय (फेडरल) तपासांमुळे कामगार विभागाने मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोब यांनाही या कार्यक्रमातून निलंबित केले आहे. व्हॅन्स म्हणाले, "दुर्दैवाने, अमेरिकेत अशी एकही कंपनी नाही जिने मायक्रोसॉफ्टपेक्षा या प्रणालीचा अधिक गैरवापर केला आहे."
“We have noted the announcement by the US Government on the Permanent Labor Certification Program (PERM) and TCS will comply with any directive from the Department of Labor. Our workforce strategy in the US is anchored in hiring local talent, supported by a robust campus recruitment model. We have built a significant local workforce across 31 offices and delivery centers throughout the country. As we had announced earlier, we intend to hire an additional 15,000 people in the US over the next five years, to further augment our local workforce. Our PERM applications were in single digits in the last two years and hence we do not expect the suspension of the program to impact our workforce strategy and customer engagements. ”: TCS statement on announcement by the US government on the Permanent Labor Certification program— ANI (@ANI) October 9, 2026
उपराष्ट्राध्यक्षांनी नमूद केले की, पात्र अमेरिकन कामगार मिळत नसल्याचे कारण देत मायक्रोसॉफ्टने २०२५ मध्ये ६,००० अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. असे असूनही, कंपनीला ६,००० हून अधिक H-1B व्हिसा मंजूर करण्यात आले आणि त्यांनी 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) साठी ३,६८२ अर्ज दाखल केले; यापैकी सुमारे १,००० अर्ज हे नेमक्या त्याच पदांसाठी होते जी पदे यापूर्वी कामावरून कमी करण्यात आलेल्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांकडे होती.
'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम'बाबत अमेरिकन सरकारने केलेल्या घोषणेवर TCS चे निवेदन -
"आम्ही अमेरिकन सरकारची 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (PERM) बाबतची घोषणा लक्षात घेतली आहे. 'टीसीएस' (TCS) कामगार विभागाच्या (Department of Labor) कोणत्याही निर्देशांचे पालन करेल. अमेरिकेतील आमचे कर्मचारी-विषयक धोरण हे स्थानिक मनुष्यबळाच्या नियुक्तीवर आधारित असून, त्याला सक्षम अशा 'कॅम्पस रिक्रूटमेंट' (महाविद्यालयीन स्तरावरील भरती) मॉडेलची जोड देण्यात आली आहे. आम्ही देशभरातील 31 कार्यालये आणि डिलिव्हरी सेंटर्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक मनुष्यबळ उभारले आहे. आम्ही यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे, आमचे स्थानिक मनुष्यबळ अधिक वाढवण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेत आणखी 15 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा आमचा मानस आहे. गेल्या दोन वर्षांत आमच्या PERM अर्जांची संख्या नगण्य (एका अंकी) होती; त्यामुळे या कार्यक्रमाच्या स्थगितीचा आमच्या कर्मचारी-विषयक धोरणावर आणि ग्राहकांशी असलेल्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा नाही."
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