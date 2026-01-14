अमेरिकेनं दिली Nvidia ला चीनमध्ये H200 AI चिप्स विकण्यास सशर्त परवानगी
अमेरिकेनं Nvidia ला चीनमध्ये H200 AI चिप्स विकण्यास सशर्त परवानगी दिलीय. या करारानुसार अमेरिकन सरकारला विक्रीच्या 25% रक्कम मिळेल.
Published : January 14, 2026 at 5:33 PM IST
हैदराबाद : अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागानं मंगळवारी Nvidia कंपनीला चीनमध्ये प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चिप्स विकण्यास सशर्त परवानगी दिली. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या धोरण बदलाची ही अंमलबजावणी आहे. या बदलानुसार Nvidia ची शक्तिशाली H200 चिप काही कठोर अटींसह चीनला विकली जाऊ शकते. मात्र, या आगोदर कंपनीला अमेरिकेला चीपचा पुरेशा पुरवठा करावा लागणार आहे. मात्र Nvidia च्या सर्वात प्रगत प्रोसेसर्सची विक्री अद्याप बंदच राहील.
धोरणातील महत्त्वाचा बदल
वाणिज्य विभागाच्या ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटी (BIS) नं मंगळवारी अधिकृत घोषणा केली की, H200 आणि त्यासारख्या चिप्ससाठी परवाना अर्जांची तपासणी case by case केली जाईल. 9 डिसेंबर 2025 रोजी ट्रम्प यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या कराराची घोषणा केली होती. या करारानुसार Nvidia ला H200 चिप्स चीनला निर्यात करता येतील आणि अमेरिकी सरकारला विक्रीच्या 25 टक्के रक्कम मिळेल. हा बदल जो बायडन प्रशासनाच्या कठोर निर्बंधांपासून पूर्णपणे वेगळा आहे. बायडन प्रशासनानं राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा चिप्सवर कडक बंदी घातली होती.
चीनकडून मर्यादित स्वीकृती
परवानगी मिळाली तरी चीनमध्ये H200 चिप्सची मागणी किती असेल याबाबत अनिश्चितता आहे. बीजिंगनं देशांतर्गत कंपन्यांना स्वदेशी चिप्स वापरण्यास प्रोत्साहन दिलं आहे. The Information या वेबसाइटच्या अहवालानुसार, चीनी अधिकारी काही टेक कंपन्यांना H200 चिप्स फक्त विशेष परिस्थितीतच खरेदी करण्यास मंजुरी देत आहेत, असं म्हटलंय.
चीनी लष्कर आणि अर्थव्यवस्थेला बळ
काँग्रेसमधील डेमोक्रॅट्सनी या धोरण बदलावर टीका केली आहे. त्यांचं म्हणणे आहे की, हा निर्णय चीनी लष्कर आणि अर्थव्यवस्थेला बळ देईल. दुसरीकडं Nvidia चे मुख्य कार्यकारी जेन्सेन हुआंग यांनी अमेरिकी तंत्रज्ञानावर आधारित जागतिक AI प्रणालींच्या महत्त्वावर भर देत काही प्रगत चिप्सची विक्री करण्याची परवानगी मागितली होती. H200 चिप्स Nvidia च्या सर्वात अत्याधुनिक उत्पादनांपेक्षा सुमारे 18 महिने मागे आहेत. GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स) क्षेत्रात Nvidia चं वर्चस्व आहे आणि सध्या ती जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. त्यामुळं अमेरिका आणि चीन यांच्यात AI क्षेत्रातील वर्चस्वासाठी तीव्र स्पर्धा सुरू आहे.
