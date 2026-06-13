'अँथ्रोपिक फॅबल 5' आणि 'मिथोस 5' मॉडेल्स परदेशी नागरिकांसाठी प्रतिबंधित
अमेरिकन सरकारनं 'अँथ्रोपिक फॅबल 5' आणि 'मिथोस 5' मॉडेल्सवर परदेशी नागरिकांसाठी प्रतिबंधित केले आहेत.
Published : June 13, 2026 at 3:11 PM IST
नवी दिल्ली: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनी अँथ्रोपिकला अमेरिकेच्या सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्देश जारी केला आहे. या निर्देशानुसार कंपनीनं आपल्या प्रगत ‘फेबल 5’ (Anthropic Fable 5) आणि ‘मायथॉस 5’ या (Mythos 5) एआय मॉडेल्सचा सर्व प्रकारचा प्रवेश जगभरातील विदेशी नागरिकांसाठी तात्काळ निलंबित करावा, असं आदेश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता हे यामागील प्रमुख कारण आहे.
मॉडेल प्रवेश निलंबित : अँथ्रोपिक कंपनीनं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगितलं की, अमेरिकेच्या सरकारच्या या आदेशाचं पालन करण्यासाठी कंपनी सर्व ग्राहकांसाठी हे दोन्ही प्रगत मॉडेल्स अचानक बंद करत आहे. मात्र कंपनी या निर्णयाशी पूर्णपणे सहमत नाही.
जेलब्रेकबाबत सरकारची चिंता : अमेरिकेच्या सरकारनं या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याबाबत विशिष्ट तपशील दिलेले नाहीत. मात्र सरकारला फेबल 5 मॉडेलमध्ये जेलब्रेक करण्याची एक पद्धत समजली आहे, असं कंपनीनं सांगितलं. “आम्ही या विशिष्ट तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन पाहिलं. त्यात पूर्वीच ज्ञात असलेल्या काही किरकोळ कमकुवतता (vulnerabilities) समोर आल्या,” असं अँथ्रोपिकनं नमूद केलं. या कमकुवतता अगदी सोप्या स्वरूपाच्या आहेत आणि इतर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध मॉडेल्स देखील त्यांचा शोध घेऊ शकतात, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.
फेबल 5 लाँच करण्यापूर्वी, 'अँथ्रोपिक'नं (Anthropic) अमेरिकन सरकार, यूकेची 'एआयएसआय' (AISI), विविध खाजगी संस्था आणि अंतर्गत पथके यांच्या सहकार्यानं हजारो तास 'रेड-टीमिंग' चाचण्या घेतल्या आहेत. या चाचण्यांमधून मॉडेलची सुरक्षा यंत्रणा पूर्वीच्या कोणत्याही मॉडेलच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचं दिसून आलं. कंपनीनं जाहीर केलं की, "कोणत्याही परीक्षकाला अद्याप 'युनिव्हर्सल जेलब्रेक' म्हणजेच अशी कोणतीही पद्धत आढळलेली नाही जी या मॉडेलची सुरक्षा यंत्रणा मोठ्या भेदू शकेल."
उद्योगावर होणारे परिणाम : या निर्णयामुळं एआय क्षेत्रात नवीन मॉडेल्स लाँच करण्याच्या प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अँथ्रोपिकनं स्पष्ट केलं की, किरकोळ कमकुवततांवर आधारित असे निर्णय घेतल्यास संपूर्ण उद्योगाला मोठा धक्का बसू शकतो. कंपनीनं आपल्या मॉडेल्सची सुरक्षा सर्वोत्तम असल्याचा दावा केला आहे.
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