अपडेटेड बजाज पल्सर 150 भारतात लाँच: एलईडी लाइटिंग आणि नवीन रंगांसह अधिक आकर्षक!

बजाज ऑटोनं अपडेटेड पल्सर 150 भारतात लाँच केली. एलईडी हेडलॅम्प, इंडिकेटर्स, नवीन रंग आणि ग्राफिक्ससह ही बाइक अधिक आकर्षक झाली आहे.

Updated Bajaj Pulsar 150
अपडेटेड बजाज पल्सर 150 (Bajaj)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 9:54 AM IST

मुंबई : बजाज ऑटोनं आपली आयकॉनिक पल्सर 150 मोटरसायकलचं अपडेटेड व्हर्जन भारतात लाँच केलं आहे. या अपडेटमध्ये एलईडी हेडलॅम्प, एलईडी इंडिकेटर्स, नवीन रंग पर्याय आणि रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स जोडण्यात आलं आहेत. मोटरसायकलची मूलभूत डिझाइन आणि मेकॅनिकल्स मात्र जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत, ज्यामुळं ती पारंपरिक चाहत्यांना आवडेल आणि नवीन रायडर्सना आधुनिक फीचर्स मिळतील. ही अपडेट पल्सर 150 ला आजच्या स्पर्धात्मक बाजारात अधिक प्रासंगिक ठेवण्यासाठी आहे.

किंमत आणि व्हेरिएंट्स

  • अपडेटेड पल्सर 150 ची एक्स-शोरूम किंमत (दिल्ली) 1,08,772 पासून सुरू होते.
  • सिंगल डिस्क (एसडी) व्हेरिएंट: 1,08,772
  • एसडी यूजी व्हेरिएंट: 1,11,669
  • ट्विन डिस्क (टीडी) यूजी व्हेरिएंट:1,15,481

ही किंमत मागील मॉडेलच्या तुलनेत थोडी वाढलेली आहे, पण नवीन एलईडी लाइटिंग आणि स्टायलिंग अपडेट्ससाठी किंमतीत वाढ झालीय.

डिझाइन आणि फीचर्स अपडेट्स
पल्सर 150 ची मस्क्युलर आणि स्पोर्टी स्टांस पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. नवीन अपडेट्समध्ये मुख्य बदल म्हणजे पूर्ण एलईडी हेडलॅम्प आणि एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, ज्यामुळं रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता आणि सुरक्षितता वाढते. टेललॅम्प मात्र हॅलोजनच आहे. बजाजनं नवीन रंग पर्याय आणि अपडेटेड ग्राफिक्स जोडले आहेत, जसं की डार्क ग्रीन विथ ऑरेंज अॅक्सेंट्स (ट्विन डिस्क व्हेरिएंटमध्ये). हे बदल मोटरसायकलला अधिक यूथफुल आणि मॉडर्न लुक देतात, तरीही क्लासिक पल्सरची ओळख तशीच राहते. इतर फीचर्समध्ये डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर (ब्ल्यूटूथ कनेक्टिव्हिटी, गियर इंडिकेटर, फ्यूल इफिशियन्सी इत्यादी) पूर्वीप्रमाणेच आहेत.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
यात कोणतेही मेकॅनिकल बदल केलेले नाहीत. पल्सर 150 मध्ये 149.5 सीसी सिंगल-सिलिंडर एअर-कूल्ड इंजिन आहे, जे 13.8 बीएचपी पॉवर आणि 13.4 एनएम टॉर्क जनरेट करते. 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेले हे इंजिन परफॉर्मन्स, कम्फर्ट आणि रिलायबिलिटीचा उत्तम बॅलन्स देत राहते. ही मोटरसायकल गेल्या दोन दशकांपासून भारतीय बाजारात लोकप्रिय आहे.

पल्सरचा वारसा आणि भविष्य
2001 मध्ये लाँच झालेल्या पल्सर ब्रँडनं भारतीय स्पोर्ट्स मोटरसायकल सेगमेंटला आकार दिला. पल्सर 150 ही त्यातील सर्वात लाँग-रनिंग मॉडेल आहे. बजाज ऑटोचे मोटरसायकल बिझनेस युनिटचे अध्यक्ष सरंग कानडे यांनी सांगितलं की, "पल्सर 150 नं अनेक पिढ्यांसाठी परफॉर्मन्स मोटरसायकलिंगची व्याख्या केली आहे. या अपडेटनं आम्ही तिचा क्लासिक कॅरेक्टर जपला आहे, तर आधुनिक एलईडी लाइटिंग जोडून तिला आजच्या रायडर्सच्या अपेक्षांशी जोडले आहे." हे अपडेट पल्सर 150 ला स्पर्धकांपासून वेगळे ठेवेल आणि तिची विक्री वाढवेल. बजाज डीलरशिप्सवर ही मोटरसायकल उपलब्ध आहे.

संपादकांची शिफारस

