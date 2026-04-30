ETV Bharat / technology

2026 Renault Triber MPV नवीन वैशिष्ट्यांसह भारतात लॉंच

सुधारित 2026 Renault Triber MPV नवीन वैशिष्ट्यांसह भारतात लॉंच झालीय. जाणून घ्या किंमत आणि तपशील

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 30, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : Renault India नं 2026 Renault Triber MPV चं अपडेट व्हर्जन भारतात सादर केलंय. कंपनी आपल्या लोकप्रिय 'कॉम्पॅक्ट MPV' मध्ये अनेक नवीन सुधारणा सादर केल्या आहेत. कंपनीनुसार, हे मॉडेल आता अधिक प्रगत वैशिष्ट्यांसह येतं.कमी बजेटमध्ये एक प्रशस्त MPV शोधत असलेल्या ग्राहकांसाठी हे मॉडेल फायदेशीर आहे.

किंमत आणि व्हेरिएंट्स : नवीन 2026 Renault Triber MPV चार Authentic, Evolution, Techno आणि Emotion व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. 'Authentic' या बेस व्हेरिएंटची किंमत 5.80 लाखांपासून सुरू होते, तर सर्वात वरच्या श्रेणीतील 'Emotion' व्हेरिएंटची किंमत 8.48 लाखांपर्यंत (एक्स-शोरूम) जाते. Renault नं प्रामुख्यानं एंट्री-लेव्हल (मूलभूत) आणि मध्यम श्रेणीतील व्हेरिएंट्समध्ये अधिक मूल्यवर्धन करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. या किंमत धोरणामुळं, Triber 'सब-4-मीटर MPV' विभागात अत्यंत स्पर्धात्मक स्थितीत कायम आहे.

अंतर्भागातील (Interior) मुख्य बदल : कारच्या केबिनमध्ये, एकूण रचना (लेआउट) बऱ्याच अंशी तशीच ठेवण्यात आली आहे, तरीही काही किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. या वाहनात आता 'डुअल-टोन' डॅशबोर्ड आणि 'फ्लोटिंग' पद्धतीची 8-इंचांची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट प्रणाली देण्यात आली आहे; जी वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay ला सपोर्ट करते. याव्यतिरिक्त, नव्यानं डिझाइन करण्यात आलेले 'सेंटर कन्सोल' दैनंदिन वापरासाठी अधिक सोयीस्कर ठरते.

व्हेरिएंटनुसार नवीन वैशिष्ट्ये : कंपनीनं या MPV मधील वैशिष्ट्यांचा देखील विस्तार केला आहे. ही नवीन वैशिष्ट्ये 'Evolution' व्हेरिएंटपासून उपलब्ध होण्यास सुरुवात होते; ज्यामध्ये आता स्टिअरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 'डे/नाईट IRVM' (केबिनमधील मागील दृश्य आरसा) आणि मागील केबिनसाठी लॅम्प यांचा समावेश आहे. यानंतरच्या 'Techno' व्हेरिएंटमध्ये चालकासाठी आर्मरेस्ट, उंचीनुसार समायोजित करता येणारी चालकाची सीट, मागील काचेसाठी डिफॉगर, तिसऱ्या रांगेसाठी पॉवर सॉकेट, पुढील बाजूस ट्विटर्स आणि इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल ORVMs (बाहेरील मागील दृश्य आरसे) यांसारख्या अतिरिक्त सुविधा मिळतात. सर्वात वरच्या श्रेणीतील 'Emotion' व्हेरिएंटमध्ये, Renault नं या विभागात (segment) प्रथमच उपलब्ध होणारे एक खास वैशिष्ट्य सादर केले आहे: 'Automatic Climate Control'. या नवीन वैशिष्ट्यांमुळं, किंमतीत कोणतीही मोठी वाढ न होता, Triber चे उच्च श्रेणीतील व्हेरिएंट्स अधिक आकर्षक बनले आहेत.

पॉवरट्रेन : या कारमध्ये पूर्वीप्रमाणेच 1.0-लिटर, तीन-सिलिंडर पेट्रोल इंजिन वापरण्यात आले आहे; जे 72 hp इतकी शक्ती आणि 96 Nm इतका कमाल टॉर्क निर्माण करतं. सर्वोच्च व्हेरिएंटमध्ये, हे इंजिन 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा AMT ट्रान्समिशनशी जोडलेले आहे.

TAGGED:

UPDATED 2026 RENAULT TRIBER MPV
2026 RENAULT TRIBER MPV LAUNCH
RENAULT TRIBER MPV FEATURES
RENAULT TRIBER MPV
2026 RENAULT TRIBER MPV

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.