जानेवारी 2026 मध्ये भारतात लॉंच होणार 'हे' जबरदस्त फोन, मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये उत्तम फीचर
जानेवारी 2026 मध्ये (Upcoming smartphones launch 2026 ) भारतात जबरदस्त फोन लॉंच होणार आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये हे फोन धमका करण्यास सज्ज आहेत.
Published : December 27, 2025 at 4:54 PM IST
मुंबई : 2026 च्या सुरवातीलाच स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्या नवीन स्मार्टफोन लॉंच करण्यासाठी (Upcoming smartphones launch 2026 ) सज्ज झाल्या आहेत. शाओमी, रिअलमी आणि ओप्पो सारखे ब्रँड्स जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात अनेक डिव्हाइसेस आणत आहेत. ओप्पोनं त्याच्या लोकप्रिय रेनो सीरिजमधील नवीन जनरेशन डिव्हाइसेसच्या लॉंचची पुष्टी केली आहे. भारतातील स्मार्टफोनप्रेमींसाठी 2026 ची सुरुवात खास ठरणार आहे, कारण प्रमुख ब्रँड्स मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये नवीन डिव्हाइसेस आणत आहेत.
ओप्पो रेनो 15 सीरिज (Oppo Reno 15 Series)
ओप्पो रेनो 15 सीरिज भारतात जानेवारीमध्ये लॉंच होईल, ज्यात रेनो 15 5G, रेनो 15 प्रो 5G आणि रेनो 15 प्रो मिनी 5G यांचा समावेश आहे. अधिकृत लॉंच डेट अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण लीकनुसार हे सीरीज 8 जानेवारीला लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
ओप्पो रेनो 15 5G (Oppo Reno 15)
हा फोन 50,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत लॉंच होण्याचा अंदाज आहे. यात 6.59 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले असून 120Hz रिफ्रेश रेट, 10-बिट कलर आणि 1200 निट्स ब्राइटनेस आहे. डिझाइनमध्ये HoloFusion टेक्नॉलॉजी आणि डायनॅमिक स्टेलर रिंग कॅमेरा मॉड्यूल आहे. तो फक्त 7.77 ते 7.98 mm जाड आणि 197 ग्रॅम वजनाचा आहे. हा फोन, ग्लेशियर व्हाइट, कोको ब्राउन, ऑरोरा ब्लू आणि सनसेट गोल्ड रंगात उपलब्ध होईल.
ओप्पो रेनो 15 प्रो 5G (Oppo Reno 15 Pro 5G)
या फोनच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 63,000 रुपये असू शकते. यात 6.78 इंच FHD+ AMOLED स्क्रीन असून 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन असेल. या फोनची जाडी 7.65mm आणि वजन 205 ग्रॅम असेल. हा फोन सनसेट गोल्ड आणि कोको ब्राउन रंगात येईल.
ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी 5G (Oppo Reno 15 Pro Mini 5G)
कॉम्पॅक्ट डिझाइनसाठी हा फोन 40,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत येईल. 6.32 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले, 3600 निट्स ब्राइटनेस आणि गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शन असेल. याची जाडी 7.99 mm आणि वजन 187 ग्रॅम असून हा फोन कोको ब्राउन आणि ग्लेशियर व्हाइट रंगात येईल.
रिअलमी 16 प्रो सीरिज (Realme 16 Pro Series)
रिअलमी 16 प्रो आणि प्रो+ 5G हे दोन्ही फोन 6 जानेवारीला दुपारी 12 वाजता भारतात लॉंच होणार आहेत. रिअलमी 16 प्रो 5G मीडियाटेक प्रोसेसरसह, 200 मेगापिक्सेल ऑल-झूम पोर्ट्रेट कॅमेरा असेल. रिअलमी UI 7.0 Android 16 वर आधारित, 3 वर्ष OS अपडेट्स आणि 4 वर्ष सिक्युरिटी पॅचेस मिळेल. AI Edit Genie 2.0 फीचर असणार असून मास्टर गोल्ड, ऑर्किड पर्पल आणि पेबल ग्रे रंग असतील.
रिअलमी 16 प्रो+ 5G (Realme 16 Pro+ 5G)
यात उत्तम टेलिफोटो फोटोग्राफीसाठी 200 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर असेल. हा फोन मास्टर गोल्ड, कॅमेलिया पिंक आणि मास्टर ग्रे रंगात येईल. ही सीरिज मिड-रेंजमध्ये फ्लॅगशिप लेव्हल परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा देण्याची शक्यता आहे.
रेडमी नोट 15 5G ( Redmi Note 15 )
रेडमी नोट 15 5G : 6 जानेवारीला सकाळी 11:30 वाजता लॉंच होईल. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेटसह येईल. यात 6.7 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 3200 निट्स ब्राइटनेस, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि TUV ट्रिपल आय केअर सर्टिफिकेशन असेल. तुम्हाला यात 108 मेगापिक्सेल मास्टरपिक्सेल सेन्सर OIS सह आणि 4K रेकॉर्डिंग सपोर्ट मिळेल. 5520mAh बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंगसह स्लिम 7.35mm मेटॅलिक फ्रेम आणि IP66 रेटिंग मिळेल.
इतर लॉंच
स्मार्टफोन्स व्यतिरिक्त, रिअलमी Buds Air 8 इअरबड्स आणि रिअलमी Pad 3 टॅब्लेट लॉंच करेल. शाओमी रेडमी Pad 2 प्रो 5G टॅब्लेट 6 जानेवारीला लॉंच होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी 2026 मध्ये मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक फोन लॉंच होणार आहेत. उत्तम डिस्प्ले, शानदार कॅमेरे आणि जलद चार्जिंग, असे प्रमुख वैशिष्ट्ये यात असतील.