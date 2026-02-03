ETV Bharat / technology

Upcoming Mobile Phones : फेब्रुवारीमध्ये लॉंच होणार 'हे' स्मार्टफोन : सॅमसंग, व्हिवो, ओप्पो, आयकू, पोको आणि रिअलमीचा धमाका

Upcoming Mobile Phones : फेब्रुवारीमध्ये भारतात स्मार्टफोन सॅमसंग, व्हिवो, ओप्पो, आयकू, पोको आणि रिअलमीचे नवीन स्मार्टफोन लॉंच होणार आहेत.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 12:45 PM IST

मुंबई : फेब्रुवारी महिना भारतातील स्मार्टफोन बाजारासाठी खास असणार आहे. विविध स्मार्टफोन कंपन्या याच महिन्यात आपले नवीन स्मार्टफोन लॉंच (Upcoming Mobile Phones) करणार आहे, तर काही डिव्हाइसेस लवकरच लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. सॅमसंगची अपेक्षित गॅलेक्सी S26 सिरीज आणि व्हिवो V70 सिरीज यांसारे फोन बाजारात धमका करणार आहेत. फ्लॅगशिपपासून ते मिड-रेंज आणि बजेट सेगमेंटपर्यंत नवीन स्मार्टफोनचे विविध पर्याय उपलब्ध होतील. ओप्पो, पोको, आयकू आणि रिअलमीसारख्या कंपन्याही त्यांच्या पोर्टफोलिओला मजबूत करण्यासाठी नवीन स्मार्टफोन बाजारात उतरवत आहेत. या बातमीत आपण फेब्रुवारीमध्ये लॉंच होणारे प्रमुख आणि अपेक्षित स्मार्टफोनबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत...

सॅमसंग गॅलेक्सी A07
सॅमसंगनं भारतात गॅलेक्सी A07 5G ( Samsung Galaxy A07) लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. हा फोन फेब्रुवारीचा पहिला आठवड्यात लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. फोनमध्ये “ट्रॅक कॅमेरा डेको” डिझाइन असेल आणि ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात 50MP प्रायमरी सेन्सर आणि 2MP डेप्थ सेन्सर आहे. हा सध्याच्या गॅलेक्सी A07 4G चा 5G उत्तराधिकारी आहे. फोनमध्ये 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 800 निट्स ब्राइटनेस असेल, जो टू-स्टेप टेम्पर्ड ग्लासनं संरक्षित राहील. 8MP फ्रंट कॅमेरा आणि 6,000mAh बॅटरीसह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.

Galaxy A07 shown in black, light violet, and green from multiple angles, highlighting its sleek and slim design.
सॅमसंग गॅलेक्सी A07 (Samsung)

सॅमसंग गॅलेक्सी F70 सिरीज
सॅमसंग गॅलेक्सी F सिरीज 9 फेब्रुवारी रोजी भारतात लॉंच (Galaxy F70 series) होईल. F सिरीजमधील पहिला फोन म्हणून गॅलेक्सी F70e 5G 9 फेब्रुवारीला भारतीय बाजारात दाखल होईल. यात 120Hz रिफ्रेश रेटचा डिस्प्ले आणि 800 निट्स पीक ब्राइटनेस असेल. लेदर-फिनिश बॅक, की आयलंड डिझाइन आणि लाइमलाइट ग्रीन तसंच स्पॉटलाइट ब्ल्यू रंग पर्याय उपलब्ध असतील. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP प्रायमरी + 2MP डेप्थ सेन्सर आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा असेल. 6,000mAh बॅटरी आणि 25W चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.

Galaxy F70e 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी F70 सिरीज (Samsung)

ओप्पो K14X 5G
ओप्पो K14X 5G भारतात 10 फेब्रुवारीला लॉंच (OPPO K14X 5G) होतोय. यात 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,125 निट्स पीक ब्राइटनेस असेल. फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट, UFS स्टोरेज आणि 6,500mAh बॅटरीसह 45W चार्जिंग मिळेल. 50MP रियर कॅमेरा आणि AI इमेजिंग फीचर्स (AI Eraser, AI Reflection Remover, AI Best Shot, AI Unblur) उपलब्ध होतील. हा फोन IP64 रेटिंग आणि Android 15 वर आधारित ColorOS 15 असेल.

K14x 5G
ओप्पो K14X 5G (Oppo)

आयकू 15R
आयकू 15R 27 फेब्रुवारीला भारतात लॉंच होईल. हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेटसह येईल, जो आयकू फ्लॅगशिप लाइनअपमधील पहिलं “R” मॉडेल असेल. यात 1.5K रिझोल्यूशन डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि Android 16 वर आधारित OriginOS 6 असेल. चार वर्षे OS अपडेट्स आणि सहा वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील.

undefined
आयकू 15R (Iqoo)

व्हिवो V70 सिरीज
व्हिवो V70 आणि V70 Elite भारतात लवकरच लॉंच होतील. झाइस-सहकार्यानं तयार केलेला कॅमेरा सिस्टम मुख्य आकर्षण असेल. 6.59 इंच फ्लॅट 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 5,000 निट्स ब्राइटनेस मिळेल. V70 Elite मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 चिपसेट असेल. 50MP सोनी IMX766 मुख्य कॅमेरा, 50MP झाइस टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल, 100x डिजिटल झूम), 4K 60fps व्हिडिओ आणि 50MP फ्रंट कॅमेरा.फोनला पॉवर देण्यासाठी 6,500mAh बॅटरी आणि 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल.

vivo V70 | V70 Elite with IP68 & IP69 Waterproof & Dustproof
व्हिवो V70 सिरीज ( Vivo)

पोको X8 प्रो सिरीज
पोको X8 प्रो आणि X8 प्रो मॅक्स भारतात लवकरच येईल, असं GSMArena च्या अहवालात म्हटलं आहे. X8 प्रो मध्ये 6,500mAh तर X8 प्रो मॅक्समध्ये 8,500mAh बॅटरी आणि 100W चार्जिंग अपेक्षित आहे. रेडमी टर्बो 5 सिरीजवर आधारित असल्यास, 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले (X8 प्रो) आणि 6.83 इंच (मॅक्स) डिस्प्ले, डायमेंसिटी 8500/9500s चिपसेट, 50MP मुख्य कॅमेरा (OIS) आणि 20MP फ्रंट कॅमेरा मिळू शकतो, असा अंदाज आहे.

रिअलमी 16
रिअलमी 16 प्रो आणि प्रो+ नंतर स्टँडर्ड रिअलमी 16 भारतात लवकरच लॉंच येईल. व्हिएतनाममध्ये लॉंच झालेल्या व्हेरिएंटनुसार, 6.57 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, डायमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट, 50MP सोनी IMX852 मुख्य कॅमेरा आणि 50MP फ्रंट कॅमेरा अपेक्षित आहे.

Realme 16 5G
रियलमी 16 5G (mukul sharma X account)

सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सिरीज
सॅमसंगची फ्लॅगशिप गॅलेक्सी S26 सिरीज (S26, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा) या महिन्याच्या शेवटी लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. अल्ट्रा मॉडेलमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट, 200MP मुख्य कॅमेरा आणि नवीन पिल-शेप डिझाइन अपेक्षित आहे. 5,000mAh बॅटरी आणि Qi2 वायरलेस चार्जिंग मिळेल.

