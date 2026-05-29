Upcoming Smartphones June 2026: Motorola Edge 70 Pro+ पासून Xiaomi 17T, ते OPPO Reno 16 सीरीजपर्यंत
जून 2026 मध्ये भारतात Motorola Edge 70 Pro+, Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQOO Z11 सारख्या अनेक शक्तिशाली स्मार्टफोन लाँच होणार आहे.
Published : May 29, 2026 at 3:09 PM IST
मुंबई : जून 2026 मध्ये भारतीय बाजारात नविन स्मार्टफोनचा धमाका होणार आहे. Motorola Edge 70 Pro+ पासून Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQOO Z11 5G, Redmi Turbo 5 ते OPPO Reno 16 सीरीजपर्यंत अनेक महत्त्वाचे फोन लाँच होणार आहेत. या फोनमध्ये प्रीमियम डिस्प्ले, मोठी बॅटरी, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि कॅमेरा अपग्रेड्स यांचा समावेश आहे. बजेट ते मिड-रेंज आणि प्रीमियम सेगमेंटमध्ये नवीन पर्याय उपलब्ध होणार असल्यानं ग्राहकांसाठी चांगली स्पर्धा निर्माण होईल. Flipkart, Amazon आणि ब्रँड्सच्या अधिकृत वेबसाइट्सवर हे फोन उपलब्ध होणार आहेत.
Lava Blaze N2 5G : Lava Blaze N2 5G 3 जून रोजी Amazon वर लाँच होईल. Android 16, 6.75 इंच HD+ 90Hz डिस्प्ले, Unisoc चिपसेट, 5000mAh बॅटरी आणि IP64 रेटिंगसह हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक ठरेल. 13MP ड्युअल रियर कॅमेरा आणि आरामदायक डिझाइन यामुळं 'Make in India' च्या दृष्टीनं हा फोन महत्त्वाचा असेल. याची अंदाजे किंमत 8,000 ते 10,000दरम्यान अपेक्षित आहे.
Motorola Edge 70 Pro+ : Motorola Edge 70 Pro+ 4 जून 2026 रोजी भारतात लाँच होणार आहे. 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले 2772×1272 रिझोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ आणि 5200 निट्स पीक ब्राइटनेससह हा फोन लॉंच होईल. यात Pantone Validated कलर्स, Water Touch तंत्रज्ञान आणि SGS सर्टिफिकेशन्सचा समावेश असेल.
चिपसेट आणि बॅटरी: फोनमध्ये MediaTek Dimensity 8500Extreme चिपसेट, 12GB LPDDR5X RAM आणि 256GB UFS 4.1 स्टोरेज असेल. हा फोन Android 16 वर चालेल. तीन वर्ष OS अपडेट्स आणि पाच वर्ष सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील. ट्रिपल 50MP रियर कॅमेरा (Sony LYTIA 710 OIS + अल्ट्रावाइड + 3.5x पेरिस्कोप टेलिफोटो) आणि 50MP फ्रंट कॅमेरा यामुळं फोटोग्राफी अनुभव उत्कृष्ट राहील. फोनला पॉवर देण्यासाठी 6500mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी 90W वायर्ड, 15W वायरलेस चार्जिंगसह येईल. IP68/IP69, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i आणि Dolby Atmos स्पीकर्स यासारखी प्रीमियम बिल्ड मिळेल. रंग पर्यायात Stormy Sea (Green), Zinfandel (Red), Chicory Coffee (Wood) चा समावेश असेल. या फोनची किंमत अंदाजे 45,000 ते 50,000 पर्यंत असू शकते.
Xiaomi 17T : Xiaomi 17T देखील 4 जूनला लाँच होईल. MediaTek Dimensity 8500 Ultra चिपसेट, 6500mAh बॅटरी आणि 67W चार्जिंगसह तो येईल. Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा 5x ऑप्टिकल झूमसह उपलब्ध असेल. TUV Rheinland सर्टिफिकेशन्समुळं डिस्प्ले आरामदायक राहील.
Performance that's built to lead.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 27, 2026
The #Xiaomi17T is powered by the MediaTek Dimensity 8500 Ultra, delivering performance that’s #FarBetter than anything you've experienced.
India launch 4th June, 2026.
Know More: https://t.co/dgyb6SiGqF pic.twitter.com/BcTsFqH8vf
Redmi Turbo 5 आणि Redmi 17 5G : Redmi Turbo 5 18 जूनला लॉंच येईल. Dimensity 8500 Ultra, 7560mAh बॅटरी, 100W चार्जिंग, 6.59 इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले आणि 50MP OIS कॅमेरासह हे फोन येण्याची अपेक्षा आहे. या फोनची किंमत साधारणत: 27,999 ते 33,999 पर्यंत असण्याची अपेक्षा आहे. Redmi 17 5G देखील त्याच दिवशी लाँच होईल. यात Snapdragon 4-सीरीज, 7000mAh+ बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा असू शकतो.
iQOO Z11 5G : मिड-जूनमध्ये iQOO Z11 5G लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. 6.83 इंच AMOLED 165Hz डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 9020mAh बॅटरी आणि 90W चार्जिंगसह तो लॉंच होण्याची शक्यता आहे. यात 50MP Sony IMX882 OIS कॅमेरा आणि 32MP सेल्फी कॅमेरा असू शकतो. हा फोन 25,000 ते 30,000 रुपयामध्ये उपलब्ध होऊ शकतो.
OPPO Reno 16 Series : जुलै 2026 मध्ये OPPO Reno 16 (Reno 16, Pro, Pro Mini) सह येण्याची शक्यता आहे. 200MP मुख्य कॅमेरा, Dimensity 8550/9500s, 6700 ते 7000mAh बॅटरी यात असू शकते. हे फोन 80W चार्जिंग आणि सुंदर OLED डिस्प्लेसह प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करतील. याची किंमत 30 ते 40 हजार रुपये असू शकते.
Tecno Pova 8 : हा स्मार्टफोन 8000mAh बॅटरी, Dimensity 7100/8300, 144Hz AMOLED डिस्प्लेसह येण्याची शक्यता आहे. या फोनची किंमत अंदाजे 18,999 पासून सुरू होऊ शकते.
vivo T5 Lite : ची किंमत 15,000 रुपयाच्या खाली असण्याची शक्यता आहे. यात Dimensity 6300, 5600mAh बटरी असू शकते. हा फोन IP65 रेटिंगने सुसज्ज असेल.
Samsung Galaxy M47 & A27: जून-जुलैमध्ये येणार लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. या फोनबद्दल लवकरच माहिती येण्याची अपेक्षा आहे.
Realme P4R: मध्ये Dimensity 7400 + AI चिप असेल. हा फोन देखील भारतात लवकच लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. जून 2026 मध्ये 5G, Android 16, मोठ्या बॅटर्या आणि AI फीचर्स असलेले अनेक परवडणारे फोन येत आहेत. ग्राहकांना गरजेनुसार बजेट, कॅमेरा, गेमिंग किंवा बॅटरी प्राधान्य देऊन निवड करता येईल. लाँचनंतर रिव्ह्यूज आणि ऑफर्स तपासून खरेदी करा.
हे वाचलतं का :