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Upcoming Smartphones India : नोव्हेंबरमध्ये लॉंच होणार 'हे' स्मार्टफोन: महाकाय बॅटरी आणि 200MP कॅमेऱ्यांची मेजवानी!

Upcoming Smartphones India : नोव्हेंबर 2026 मध्ये भारतात मोटोरोला, विवो आणि शाओमीसारख्या ब्रँड्सचे महाकाय बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा असलेले दमदार स्मार्टफोन धमाकेदार लॉन्चिंगसाठी सज्ज आहेत.

Vivo X500, Motorola Signature 27, Xiaomi 18 Pro
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 2, 2026 at 10:42 AM IST

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मुंबई : दिवाळीच्या निमित्ताने भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत मोठी क्रेझ पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. मोटोरोला, विवो, शाओमी, वनप्लस आणि रीयलमी यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्या या महिन्यात आपले शक्तिशाली स्मार्टफोन सादर करणार आहेत. लीक झालेल्या माहितीनुसार, या आगामी फोन्समध्ये महाकाय बॅटऱ्या, हाय-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले आणि प्रगत कॅमेरा सेटअप पाहायला मिळतील.

Motorola Signature 27 लॉंच : मोटोरोला कंपनी 5 नोव्हेंबर रोजी भारतात आपला बहुप्रतीक्षित Motorola Signature 27 लॉंच करणार आहे. हा फोन कंपनीच्या अधिकृत भारतीय वेबसाइटवर सूचीबद्ध झाला असून, यात क्वालकॉमचा शक्तिशाली 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट एक्सट्रीम जेन 6' प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, 50MP चा सोनी लायटिया (Sony LYTIA) सेन्सर, ग्लास-सिरेमिक बॉडी आणि प्रगत कूलिंग सिस्टम यात मिळू शकते. यासोबतच, युरोपमध्ये आधीच लॉंच झालेला Moto G47 Power 5G देखील भारतात येऊ शकतो, ज्यामध्ये 7,000mAh ची मोठी बॅटरी आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले असेल. तसंच, 'स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 3' प्रोसेसर असलेला Motorola Edge 70 Neo 5G देखील 7,000mAh बॅटरीसह बाजारात येण्याची शक्यता आहे.

विवो X500 मालिका आणि इतर मॉडेल्स : विवो (Vivo) आपली प्रीमियम X500 मालिका भारतात आणण्यासाठी सज्ज आहे. यामध्ये Vivo X500 5G, X500 Pro आणि X500 Pro Max या तीन मॉडेल्सचा समावेश असेल. या मालिकेतील फोन्समध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9600 (MediaTek Dimensity 9600) प्रोसेसर आणि हाय-रिफ्रेश-रेट ओलेड (OLED) डिस्प्ले पाहायला मिळतील. विशेष म्हणजे, Vivo X500 Pro Max मध्ये चक्क 200MP चा टेलिफोटो कॅमेरा आणि 8,000mAh ची बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, कंपनी विवो V80 FE (200MP कॅमेरा, 7,200mAh बॅटरी) आणि बजेट सेगमेंटमध्ये विवो Y32 5G (8,000mAh बॅटरी) देखील लॉंच करू शकते.

वनप्लस, रीयलमी आणि शाओमीची टक्कर : प्रीमियम सेगमेंटमध्ये तगडी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. Realme 17 Pro मालिका तब्बल 10,000mAh पर्यंतच्या महाकाय बॅटरीसह आणि 200MP च्या मुख्य कॅमेऱ्यासह बाजारात येऊ शकते. दुसरीकडे, वनप्लस आपला OnePlus 16R लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामध्ये 8,500mAh बॅटरी आणि 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असण्याचा अंदाज आहे. शाओमीनं इंडिया मोबाईल काँग्रेस 2026 (IMC) मध्ये Xiaomi 18 Pro च्या भारतातील लॉन्चिंगची घोषणा केली आहे. या फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 6 प्रोसेसर, दुय्यम रिअर डिस्प्ले (Secondary Rear Display) आणि दोन 200MP सेन्सर्ससह ट्रिपल कॅमेरा सेटअप दिला जाऊ शकतो.

बजेट सेगमेंटमध्येही नव्या पर्यायांची रेलचेल : कमी बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठीही हा महिना खास ठरणार आहे. Karbonn कंपनी Rebel 5G द्वारे भारतीय बाजारात पुनरागमन करत असून, या फोनची किंमत 20,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय POCO X8s 5G, Wobble Speed 5G, itel A300 Plus आणि Tecno Spark 50C हे फोन्स देखील बजेट खरेदीदारांसाठी 120Hz डिस्प्ले आणि 5G कनेक्टिव्हिटीसारखे फीचर्स घेऊन येत आहेत. या सर्व स्मार्टफोनचे लॉन्चिंग या महिन्यात अपेक्षित असले, तरी त्यांची अंतिम किंमत, वैशिष्ट्ये आणि उपलब्धता कंपन्यांच्या अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.

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MOTOROLA SIGNATURE 27
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