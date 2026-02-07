फेब्रुवारीमध्ये लॉंच होणार नवीन सात स्मार्टफोन, सॅमसंगपासून ते गूगलपर्यंत; वाचा संपूर्ण यादी
फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारतात सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका, व्हिवो V70, iQOO 15R, गूगल पिक्सेल 10a सह अनेक आकर्षक फोन लॉंच होणार आहेत.
मुंबई : फेब्रुवारी महिना भारतीय स्मार्टफोन बाजारासाठी खास असणार आहे. विविध स्मार्टफोन कंपन्या या महिन्यात त्यांचे नवीन स्मार्टफोन लॉंच करत आहेत, तर काही फोन लवकरच लॉंच करण्याची शक्यता आहे. सॅमसंगची बहुप्रतिक्षित गॅलेक्सी S26 सिरीज आणि विवो V70 सिरीजसारखे फोन बाजारात मोठा प्रभाव पाडणार आहेत. फ्लॅगशिपपासून ते मिड-रेंज आणि बजेट सेगमेंटपर्यंत विविध प्रकारचे नवीन स्मार्टफोन पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. ओप्पो, पोको, आयकू आणि रियलमीसारख्या कंपन्या देखील आपला पोर्टफोलिओ मजबूत करण्यासाठी नवीन स्मार्टफोन लॉंच करत आहेत. या बातमीत, आपण फेब्रुवारीमध्ये लॉंच होणाऱ्या प्रमुख आणि बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन्सवर सविस्तर नजर टाकणार आहोत...
सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G (लॉंच तारीख: 9 फेब्रुवारी)
सॅमसंगचा F70e 5G स्मार्टफोन 9 फेब्रुवारी रोजी ( Samsung Galaxy F70e 5G) लॉंच होणार आहे. हा फोन 120Hz रिफ्रेश रेटनं सुसज्ज असेल. याचा पीक ब्राइटनेस 800 निट्सपर्यंत असेल. कॅमेर्याच्या बाबतीत, यात ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असेल. तसंच 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेल डेप्थ सेन्सर. फोनमध्ये 6,000mAhची मोठी बॅटरी असेल. सॅमसंगनं जाहीर केलं आहे की हा फोन भारतात 17,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध होईल. तो फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर लाइमलाइट ग्रीन आणि स्पॉटलाइट ब्लू कलर व्हेरिएंटमध्ये विकला जाईल.
ओप्पो K14x 5G (लॉंच तारीख: 10 फेब्रुवारी)
ओप्पो K14x 5G भारतात 10 फेब्रुवारी (Oppo K14x) रोजी दाखल होणार आहे. यात 6.75 इंचाचा HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,125 निट्स पीक ब्राइटनेस असेल. फोनला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आणि 6,500mAhची मोठी बॅटरी मिळेल, जी 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. बॅटरी लाइफच्या बाबतीत ओप्पोनं दावा केला आहे की एका चार्जवर 17.6 तास यूट्यूब व्हिडिओ प्लेबॅक, 16.1 तास गूगल मॅप्स नेव्हिगेशन आणि 12.1 तास व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉलिंग मिळेल. रियर कॅमेर्यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर असेल आणि अनेक AI-आधारित इमेजिंग फीचर्स मिळतील.
टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G (लॉंच तारीख: 13 फेब्रुवारी)
टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G मध्ये नवे स्पेस 2.0 डिझाइन असेल. कॅमेरा आयलंड आता पोवा 7 सारखा (Tecno POVA CURVE 2 5G) दिसेल. फोन ब्लॅक, सिल्व्हर आणि वायोलेट अशा तीन कलर ऑप्शन्समध्ये येईल. स्पेसिफिकेशन्स अद्याप पूर्णपणे जाहीर झाल्या नाहीत, पण रिपोर्ट्सनुसार यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 चिपसेट, 12GB पर्यंत RAM आणि अँड्रॉइड 16 असेल. टेक्नोची पोवा मालिका नेहमीच बॅटरी आणि परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाते, त्यामुळं हा फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी चांगला पर्याय ठरेल.
गूगल पिक्सेल 10a (लॉचं तारीख: 18 फेब्रुवारी)
गूगलनं पिक्सेल 10a चं लॉंच ( Google Pixel 10a) जाहीर केलं आहे. डिझाइनमध्ये पिक्सेल 9a सारखेच फ्लॅट ड्युअल रियर कॅमेरा आणि हॉरिझॉंटल पिल-आकाराचे कॅमेरा आयलंड असेल. मागील पॅनलवर मध्यभागी गूगल ब्रँडिंग असेल. फोन ब्लू (आयरिससारखा) कलरमध्ये येईल.
गूगलनं सुधारित फोटोग्राफी आणि “A-सीरिजमधील सर्वात टिकाऊ” डिझाइनचा दावा केला आहे, यात चांगलं डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स असेल. जेमिनी AI असिस्टंटही इनबिल्ट असेल. पिक्सेलच्या चाहत्यांसाठी हा एक अपेक्षित मिड-रेंज पर्याय आहे.
व्हिवो V70 मालिका (लॉंच तारीख: 19 फेब्रुवारी)
व्हिवो V70 मालिकेत V70 एलिट आणि V70 अशी दोन मॉडेल्स (Vivo V70) असतील. एलिट व्हेरिएंटमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 तर व्हॅनिला व्हेरिएंटमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट असेल. दोन्हीमध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K डिस्प्ले, 459ppi, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 5,000 निट्स पीक ब्राइटनेस असेल. 6,500mAh बॅटरी आणि 90W फास्ट चार्जिंग मिळेल. कॅमेर्यात झीस-पॉवर्ड 50MP सोनी IMX882 मुख्य सेन्सर (OIS सह), 50MP टेलिफोटो, अल्ट्रावाइड आणि 50MP सेल्फी कॅमेरा असेल. प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये हा एक मजबूत दावेदार ठरेल.
iQOO 15R (लॉंच तारीख: 24 फेब्रुवारी)
iQOO 15 मालिकेतील दुसरे मॉडेल iQOO 15R स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 (3nm) चिपसेटसह येईल. AnTuTu वर 35 लाखांपेक्षा जास्त स्कोअर मिळाला (iQOO 15R) आहे. रियरमध्ये 50MP सोनी LYT सेन्सर असेल. 7,600mAh बॅटरीसह हा भारतातील या बॅटरी कॅटेगरीतील सर्वात पातळ (7.9mm) फोन असेल. iQOO नं दावा केला आहे की 55,000 रुपयांखालील सेगमेंटमध्ये हा सर्वात जलद फोन असेल. परफॉर्मन्स आणि बॅटरीच्या जोडीने हा गेमिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरेल.
सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका (अपेक्षित लॉंच: 25 फेब्रुवारी)
फेब्रुवारीतील सर्वात मोठं लॉंच म्हणजे सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका. यात S26, S26+ आणि S26 अल्ट्रा अशी तीन मॉडेल्स असतील. सुधारित झूम आणि लो-लाइट व्हिडिओ कॅप्चरची क्षमता असेल. अल्ट्रा मॉडेलमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 तर इतरांमध्ये एक्सिनोस 2600 असण्याची शक्यता आहे. ही मालिका वर्षातील सर्वात मोठी फ्लॅगशिप मालिका ठरू शकते.
