एप्रिलच्या पहिल्याच आठवड्यात लॉंच होताय '6' नवे कोरे स्मार्टफोन, Vivo V70 FE ते AI+ Nova 2 5G पर्यंत
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात एकून 6 स्मार्टफोन भारतात लॉंच होतोय. हे फोन मोठी बॅटरी, उच्च रिझोल्यूशन कॅमेरे, पॉवरफुल प्रोसेसर आणि प्रीमियम डिझाइनसह येतील.
Published : March 30, 2026 at 11:32 AM IST
मुंबई: मार्च 2026 संपत आला असताना एप्रिल महिना स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खास ठरणार आहे. 2 एप्रिल रोजी एकाच दिवशी तीन मोठे ब्रँड्स Vivo,Redmi आणि Realme आपले नवीन मिड-रेंज फोन भारतात लाँच करणार आहेत. तर 7 एप्रिलला OnePlus आपला Nord 6 लॉंच करेल. असे एप्रिल महिन्यात एकून Vivo V70 FE, Redmi Note 15 SE 5G, Realme 16 5G, OnePlus Nord 6, AI+ Nova 2 5G आणि Nova 2 Ultra 5G सहा स्मार्टफोन लॉंच होताय. या फोनमध्ये मोठी बॅटरी, उच्च रिझोल्यूशन कॅमेरे, पॉवरफुल प्रोसेसर आणि प्रीमियम डिझाइन यांचा समावेश आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये तीव्र स्पर्धा असताना हे फोन किफायतशीर किंमतीत प्रोफेशनल फीचर्स देतील. भारतीय बाजारात Vivo, Xiaomi (Redmi), Realme आणि OnePlus यांच्यातील स्पर्धा दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्राहकांना दीर्घ बॅटरी लाइफ, उत्कृष्ट कॅमेरा आणि स्मूथ परफॉर्मन्स हवे असणारे फोन हवे आहेत. या आगामी लाँचमुळं या गरजा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. चला, प्रत्येक फोनची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...
- Vivo V70 FE: 200 MP कॅमेरा आणि 7000 mAh बॅटरीसह फॅन एडिशन
Vivo V70 सीरीज अंतर्गत Vivo V70 FE (Fan Edition) 2 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात लाँच होणार आहे. हा फोन इंडोनेशियात आधीच उपलब्ध झाला असून, भारतीय आवृत्तीत काही रंग आणि फीचर्स वेगळे असू शकतात. कंपनीनं Amazon India, Flipkart आणि Vivo च्या अधिकृत वेबसाइटवर मायक्रोसाइट्स लाइव्ह केल्या आहेत.
डिस्प्ले आणि डिझाइन: Vivo V70 FE मध्ये 6.83 इंचाचा 1.5K फ्लॅट AMOLED डिस्प्ले असेल. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 1900 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+ सपोर्ट मिळेल. स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो सुमारे 94.4% असेल. फोन IP68 आणि IP69 वॉटर-डस्ट रेझिस्टंट असेल, ज्यामुळे 1.5 मीटर पाण्यात 30 मिनिटे टिकेल. SGS गोल्ड लेबल ड्रॉप रेझिस्टन्स प्रमाणपत्रही मिळेल. खास फीचर म्हणजे Darkness Glow Technology UV किंवा सूर्यप्रकाशात एक्सपोज झाल्यानंतर फोन हळूहळू ग्लो करतो. रंग पर्यायांमध्ये Monsoon Blue (ग्लो-इन-द-डार्क फिनिश) आणि Northern Lights Purple यांचा समावेश असेल.
कॅमेरा सेटअप: याचं मुख्य आकर्षण म्हणजे मागील 200 MP Samsung HP5 सेन्सर (OIS सह, f/1.88 अपर्चर) आहे. यासोबत 8 MP 120° अल्ट्रा-वाइड लेन्स देखील येईल. Aura Light पोर्ट्रेट शॉट्ससाठी उत्तम प्रकाश देतो. 30x सुपर झूम आणि AI Magic Weather सारखे फीचर्स उपलब्ध. समोर 32 MP (किंवा 50 MP काही रिपोर्ट्सनुसार) सेल्फी कॅमेरा Eye Autofocus सह येईल. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन आदर्श ठरेल.
परफॉर्मन्स आणि बॅटरी : MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर (4nm) यासोबत LPDDR5 RAM (8GB पर्यंत) आणि UFS 3.1 स्टोरेज (512GB पर्यंत) असेल. दैनंदिन वापर, मल्टिटास्किंग आणि हलके गेमिंगसाठी चांगला परफॉर्मन्स मिळेल. 7000mAh ची मोठी बॅटरी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. पूर्ण दिवस वापरानंतरही बॅटरी टिकेल.
सॉफ्टवेअर : Android 16 वर आधारित OriginOS 6 सह हा फोन येईल. कंपनी 4 वर्ष OS अपडेट्स आणि 6 वर्ष सिक्युरिटी अपडेट्स देईल. यात AI फीचर्सचा समावेश असेल. या फोनची किंमत 30,000 ते 40,000 रुपयांच्या दरम्यान अपेक्षित आहे, तर काही रिपोर्ट्सनुसार सुरुवातीची किंमत 37,999 रुपयांपासून सुरू होऊ शकते.
- Redmi Note 15 SE 5G: आकर्षक स्पेशल एडिशन डिझाइन
Redmi Note 15 SE 5G देखील 2 एप्रिल 2026 रोजी भारतात लाँच होणार आहे. Flipkart वर मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून, हा फोन चीनमधील New Year Cherry Red Edition चा रीब्रँडेड व्हर्जन असल्याचं दिसतं.
डिझाइन: सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे रेड (क्रिमसन) शेडसह गोल्ड फ्रेम. मागील पॅनलवर vegan leather फिनिश आणि केंद्रस्थानी Redmi ब्रँडिंग आहे. Squircle आकाराचे रियर कॅमेरा मॉड्यूल सोनेरी फिनिशसह येईल. युवा आणि स्टाइलिश यूजर्सना हे डिझाइन विशेष आकर्षित करेल.
स्पेसिफिकेशन्स: यात 6.77 इंच AMOLED डिस्प्ले (1080x2392), 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस असेल. तसंच हा फोन Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 8GB LPDDR4x RAM आणि 256GB UFS 2.2 स्टोरेजसह येईल.
कॅमेरा: यात 108 MP मुख्य + 8 MP अल्ट्रावाइड रियर, 16 MP सेल्फी कॅमेरा असेल. 5520mAh ची बॅटरी जलद चार्जिंगसह येईल. 5G सपोर्ट आणि आधुनिक कनेक्टिव्हिटीला प्राधान्य असणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन फायदेशीर आहे.
किंमत आणि उपलब्धता: स्टँडर्ड Redmi Note 15 5G ची किंमत 22,999 रुपयांपासून होती. SE एडिशन देखील त्याच्याच आसपास किंवा थोड्या जास्त किंमतीत येऊ शकतो. Flipkart वर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.
- Realme 16 5G: फोटोग्राफी आणि स्लिम डिझाइनसह
Realme 16 5G देखील 2 एप्रिल 2026 रोजी लाँच होईल. हा फोन मोबाइल फोटोग्राफी आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशनवर केंद्रित आहे. स्लिम डिझाइन आणि 7000mAh बॅटरी याची खासियत आहे.
मुख्य फीचर्स: 50 MP Sony मुख्य कॅमेरा (रिंग फ्लॅशसह) + 2 MP सेन्सर. समोर 50 MP सेल्फी कॅमेरा मिळेल. रियर सेल्फी मिरर सारखे युनिक फीचर यात आहेत. यात 6.57 इंच डिस्प्ले असून 4200 निट्स ब्राइटनेस असेल. MediaTek Dimensity 6400 Turbo प्रोसेसरचा यात वापर होईल. या फोनची 8.1 mm जाडी, 1283g वजन आणि IP69 रेटिंग आहे. 60W चार्जिंगसह 7000mAh बॅटरीसह ते लॉंच होतोय. यात Air Black आणि Air White रंग पर्याय असतील. हा फोन 15,000-25,000 रुपयांच्या रेंजमध्ये फोटोग्राफी प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
- OnePlus Nord 6: गेमिंग आणि दीर्घ बॅटरीसाठी पॉवरफुल
7 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 7 वाजता OnePlus Nord 6 लाँच होईल. याची किंमत 35,000-40,000 रुपयांच्या दरम्यान अपेक्षित आहे.प्रोसेसिंग, हाय-फ्रेमरेट गेमिंग आणि बॅटरीवर विशेष फोकस असेल.
परफॉर्मन्स: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर (4nm). AnTuTu बेंचमार्कमध्ये 25 लाखांहून अधिक स्कोअर. BGMI, COD Mobile सारख्या गेम्समध्ये सस्टेन 165 FPS गेमप्ले. 6-अॅक्सिस गेमिंग जायरोस्कोप.
डिस्प्ले: 165Hz रिफ्रेश रेट असलेला 1.5K AMOLED डिस्प्ले. 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस, 3840Hz PWM डिमिंग आणि उच्च टच सॅम्पलिंग रेट मिळेल. यातील Aqua Touch 2.0 तंत्रज्ञान ओल्या हातानंही चांगला रिस्पॉन्स देतं.त्यामुळं फोन चालवताना कोणती काळजी करण्याची गरज नाही.
बॅटरी: यात फोनला पावर देण्यासाठी 9000mAh ची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे. ही बॅटरी मध्यम वापरात 2.5 दिवस टिकते. 80W SuperVOOC चार्जिंग (70 मिनिटांत पूर्ण) आणि 27W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. बायपास चार्जिंग गेमिंगदरम्यान उष्णता कमी करेल.
रंग पर्याय : होलोग्राफिक क्विक सिल्वर, फ्रेश मिंट, पिच ब्लॅक असे रंग पर्याय यात असतील. Amazon आणि OnePlus स्टोअर्सवर उपलब्ध आहेत. गेमिंग आणि मल्टिमीडिया प्रेमींसाठी हा फोन उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
- AI+ Nova 2 5G आणि Nova 2 Ultra 5G
बजेट 5G स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवी स्पर्धा निर्माण करणारी AI+ कंपनी 9 एप्रिल 2026 रोजी आपल्या Nova 2 सीरीजचे दोन नवीन मॉडेल्स AI+ Nova 2 5G आणि AI+ Nova 2 Ultra 5G भारतात लाँच करण्याची तयारी करत आहे. NxtQuantum Shift Technologies च्या मालकीच्या या ब्रँडचे सीईओ माधव शेठ यांनी X वर ही घोषणा केली असून, फोनचं डिझाइन आणि रंग पर्यायही टीझरद्वारे दाखवले आहेत.
डिझाइन आणि रंग पर्याय : Nova 2 Ultra 5G मध्ये खास आकर्षण म्हणजे मागील पॅनलवर कस्टमायझेबल नोटिफिकेशन लाइट्स. हे रिंग लाइट कॉल्स, मेसेजेस, म्युझिक आणि इतर सूचनांसाठी वेगवेगळ्या रंगात आणि पॅटर्नमध्ये सेट करता येईल. यामुळं Nothing फोन सारखे लाइटिंग इफेक्ट मिळेल. यात व्हर्टिकल पिल-शेप्ड कॅमेरा मॉड्यूल आणि बाहेर LED फ्लॅश असेल. फोन Black, Blue, Green, Purple आणि Red या पाच रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.
Nova 2 5G : दुसरीकडं, Nova 2 5G मध्ये स्क्वेअर-शेप्ड राउंडेड कॉर्नर्स असलेला कॅमेरा लेआऊट असेल आणि LED फ्लॅश मॉड्यूलमध्ये असेल. हा फोन Black, Blue, Green, Pink आणि Purple रंगांमध्ये येईल. दोन्ही फोनमध्ये रेड अॅक्सेंटेड पॉवर बटण दिले जाईल.
अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स : मागील Nova 5G आणि Pulse मॉडेल्सच्या तुलनेत या नवीन फोनमध्ये अपग्रेड अपेक्षित आहेत. दोन्ही फोन 5G सपोर्टसह येतील. पूर्वीच्या मॉडेल्सप्रमाणे 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले, Unisoc चिपसेट, AI-आधारित ड्युअल रियर कॅमेरा (50MP मुख्य सेन्सर) आणि 5000mAh बॅटरी 18W चार्जिंगसह असू शकते. Nova 2 Ultra मध्ये अधिक प्रीमियम डिझाइन आणि फीचर्स असतील. AI+ ब्रँड बजेट सेगमेंटमध्ये किफायतशीर किंमतीत AI फीचर्स आणि स्टाइलिश डिझाइन देण्यावर भर देत आहे. मागील Nova 5G ची किंमत 7,999 रुपयांपासून सुरू होती. नवीन मॉडेल्सही 10,000 रुपयांच्या आत अपेक्षित आहेत. Flipkart आणि इतर रिटेल आउटलेट्सवर हे फोन उपलब्ध होतील. पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत लाँचदिवशी जाहीर होईल.
स्पर्धा आणि बाजार प्रभाव
एप्रिल 2026 मध्ये हे चार फोन मिड-रेंज सेगमेंट (20,000 ते 40,000 रुपये) मध्ये एकमेकांशी स्पर्धा करतील. Vivo V70 FE कॅमेरा आणि बॅटरी, Redmi डिझाइन आणि किंमत, Realme फोटोग्राफीवर तर OnePlus Nord 6 गेमिंग आणि परफॉर्मन्सवर फोकस करेल. Samsung, iQOO आणि इतर ब्रँड्सशीही टक्कर होईल. ग्राहकांनी लाँच इव्हेंट्स आणि ऑफर्स तपासाव्यात. किंमती, अंतिम स्पेस आणि उपलब्धता लाँचच्या दिवशी स्पष्ट होतील.
हे वाचलंत का: