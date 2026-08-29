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सप्टेंबरमध्ये लॉंच होणार 'हे' बेस्ट स्मार्टफोन

सप्टेंबरमध्ये भारतात POCO X8, X8 Power, Vivo T5, Redmi 17 आणि Infinix HOT 70 Pro 5G सारखे बॅटरी, परफॉर्मन्स केंद्रित जबरदस्त मिड-रेंज स्मार्टफोन्स लॉंच होताय.

POCO F9 Pro
POCO F9 Pro (@Gadgetsdata X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 10:17 AM IST

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मुंबई : सप्टेंबर 2026 मध्ये मध्यम-श्रेणीत (mid-range) भारतीय बाजारात नवीन स्मार्टफोन लॉंच होताय. बॅटरी आणि कामगिरीवर (performance) विशेष भर देणारे POCO X8, X8 Power, Vivo T5, Redmi 17 आणि Infinix HOT 70 Pro 5G यांसारखे दमदार स्मार्टफोन्स यावेळी बाजारात येत आहेत. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि शक्तिशाली प्रोसेसरमुळं हे स्मार्टफोन्स वापरकर्त्यांना एक उत्कृष्ट अनुभव देतील. चला प्रत्यके फोनबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...

POCO X8 5G: POCO नं भारतासाठी स्टँडर्ड POCO X8 ची टीजरिंग सुरू केली आहे. फ्लिपकार्टवरील डेडिकेटेड लँडिंग पेज आणि सोशल मीडिया पोस्ट्सद्वारे याची माहीती मिळतेय. मागील डिझाइनमध्ये गोलाकार कोपऱ्यांसह चौरस कॅमेरा मॉड्यूल, उभ्या दुहेरी लेन्स आणि LED फ्लॅश दिसतो. पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटणे उजव्या बाजूला आहेत. हा फोन यापूर्वी लाँच झालेल्या X8 Pro आणि X8 Pro Max मॉडेल्सच्या श्रेणीत त्यांच्यापेक्षा खालच्या स्थानावर (किंमतीच्या दृष्टीनं) असेल. सुरुवातीच्या माहितीनुसार (लीक्स), हा फोन सप्टेंबरच्या सुरुवातीला,कदाचित X8 Power सोबत लाँच होऊ शकतो. याची किंमत 28,000 ते 30,000 च्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

9,000mAh बॅटरी : लीकनुसार POCO X8 मध्ये प्रचंड 9,000mAh बॅटरी असेल. ही बॅटरी X8 Pro मधील 6,500mAh आणि X8 Pro Max मधील 8,500mAh पेक्षा खूप मोठी असेल. अधिकृत टीजर्स एका चार्जवर 3.2 दिवसांपर्यंत बॅटरी टिकेल अशी माहिती देताय. 67W वायर्ड चार्जिंग आणि 22.5W रिव्हर्स चार्जिंग सोबत बायपास चार्जिंग, PPS सपोर्ट आणि स्मार्ट चार्जिंग अपेक्षित आहे. सहा वर्षांची बॅटरी हेल्थ रेटिंगही मिळेल. ज्या बाजारात युजर्स नेहमी चार्जिंग केबल्स शोधत असतात, तिथं ही क्षमता हेवी स्ट्रीमिंग, गेमिंग आणि कामासाठी खरोखर मल्टी-डे युसेज देऊ शकते.

स्नॅपड्रॅगनची ताकद : डिव्हाइस स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 4 चिपसेटवर चालेल असे सांगितलं जातं. हा फोन फ्लॅगशिप किलर नसला तरी रोजच्या मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, लाइट गेमिंग आणि मीडिया कंझप्शनसाठी पुरेसा असेल. LPDDR मेमरी आणि UFS स्टोरेज पर्यायांसह तो विश्वसनीय दैनंदिन परफॉर्मन्स लक्ष्य देईल.

डिस्प्ले आणि व्हिज्युअल एक्सपीरियन्स : 6.83-इंच AMOLED पॅनेलची माहिती लीक झालीय. काही रिपोर्ट्समध्ये 3,500 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि स्मूथ रिफ्रेश रेट सांगितला जातो. हा आकार कंटेंट कंझप्शनसाठी इमर्सिव्ह अनुभव देतो आणि फोन हाताळण्यायोग्य ठेवतो. रंग अचूकता, आउटडोअर व्हिजिबिलिटी आणि टच रिस्पॉन्स लॉंचनंतर पाहण्यासारखे असतील.

50MP प्रायमरी कॅमेरा : दुहेरी रियर कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP प्रायमरी सेन्सर असेल. यात 16MP चा फ्रंट कॅमेरा अपेक्षित आहे. हा फोन डेलाईट शॉट्स आणि लो-लाइट रिजल्ट्ससाठी फायदेशीर ठरु शखतो.

बिल्ड क्वालिटी आणि दीर्घायुष्य : IP66, IP68, IP69 आणि अगदी IP69K सारख्या उच्च IP रेटिंग्जची शक्यता आहे. चार Android OS अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस यामुळं तो त्याच्या किंमत श्रेणीती चांगला पर्याय बनेल.

किंमत : X8 Pro सिरीजच्या वाढत्या किंमती आणि बजेट M-सिरीजमध्ये बसून POCO X8 जागरूक खरेदीदारांना लक्ष्य करतो. फ्लिपकार्ट एक्सक्लुसिव्हिटी किंवा मुख्य विक्री प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्री होईल. इतर हाय-बॅटरी डिव्हायसेसशी स्पर्धा तीव्र असेल, त्यामुळं अंतिम किंमत आणि लॉंच ऑफर्स नंतर कळेल.

लाँचपूर्वी खरेदीदारांनी काय करावं: मोठी बॅटरी उत्तम बॅटरी-लाइफ देते, परंतु त्यामुळं वजन वाढू शकतं किंवा उष्णतेमुळं चार्जिंगचा वेग मंदावू शकतो. अधिकृत परिमाणे (dimensions), वजन आणि प्रत्यक्ष वापरादरम्यान लागणारा चार्जिंगचा वेळ यांची खात्री होईपर्यंत वाट पाहणे महत्वाचं ठरेल. 'हायपरओएस' (HyperOS) मधील कस्टमायझेशन आणि अपडेट्सची विश्वासार्हता यांचा दीर्घकालीन वापराच्या अनुभवावर परिणाम होईल. POCO नं दमदार फोनसाठी आपली ओळख निर्माण केली आहे. X8 सिरीजमध्ये मोठ्या क्षमतेच्या बॅटरीवर दिलेला भर, भारतातील ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊय तयार करण्यात आलाय. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला लाँच होणारी ही सिरीज मिड-रेंज (मध्यम श्रेणीतील) स्मार्टफोन्सबाबतच्या अपेक्षांना एक नवी दिशा देऊ शकते.

अधिकृत तपशील: फ्लिपकार्टवरील पेज आणि टीझर्समुळं याबद्दल उत्सुकता वाढत असली, तरी अंतिम स्पेसिफिकेशन्स, रंगांचे पर्याय आणि नेमकी किंमत अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मोठी बॅटरी, सक्षम मिड-रेंज चिपसेट आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळं POCO X8 हे सप्टेंबरमधील सर्वात आकर्षक लाँचपैकी एक ठरणार आहे. ज्यांना बॅटरी लाईफला प्राधान्य द्यायचं आहे, त्यांनी 4 सप्टेंबरच्या लाँचच्या वेळेकडे किंवा पुढील अधिकृत माहितीकडं लक्ष ठेवावं.

  • Vivo T5 5G: Vivo नं कंपनी भारतात Vivo T5 5G, 2 सप्टेंबर 2026 रोजी लॉंच करणार आहे. या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट आहे. AnTuTu स्कोअर 1.2 दशलक्ष पॉइंट्सपर्यंत पोहोचण्याचा दावा कंपनीचा आहे. ऑन-डिव्हाइस AI परफॉर्मन्स 3-बिलियन-पॅरामीटर मॉडेलवर 10 टोकन्स प्रति सेकंद आहे. मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि AI-असिस्टेड फीचर्ससाठी तो सक्षम परफॉर्मर ठरेल.

प्रभावशाली डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स :1.5K रिझोल्यूशनचा 3D कर्व्ह्ड AMOLED पॅनेल, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 2,000 निट्स पीक ब्राइटनेसची पुष्टी झाली आहे. कर्व्ह्ड डिझाइन प्रीमियम फील देते, तर उच्च रिफ्रेश रेट आणि ब्राइटनेस स्मूथ स्क्रोलिंग आणि उत्कृष्ट आउटडोअर व्हिजिबिलिटी सुनिश्चित करतं.

7,050mAh बॅटरी, डिझाइन आणि रंग पर्याय : फोनला पॉवर देण्यासाठी 7,050mAh बॅटरीची बॅटरी देण्यात आली आहे. चार्जिंग स्पीड्सचे पूर्ण तपशील अजून कंपनीनं दिलेले नाहीत. हा फोन सिल्व्हर ग्रीन आणि रॉयल ब्रॉन्झ रंगात लॉंच होईल. डिझाइन Vivo S2 5G च्या प्रीमियम मॉडेल सारखं आहे. वरच्या बाजूला पंच-होल फ्रंट कॅमेरा कटआउट आहे. एकूणच रिफाइंड, आधुनिक लुक आहे.

OriginOS 6 सह सॉफ्टवेअर अनुभव : फोन Android 16 वर OriginOS 6 सह लाँच होईल. आधुनिक फीचर्स, स्मूथ अॅनिमेशन्स आणि Vivo ची कस्टमायझेशन मिळेल. दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट तपशील लॉंचवेळी समोर येतील.

कॅमेरा आणि किंमत : या फोनची किंमत 40,000 ते 50,000 दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे. तो मजबूत डिस्प्ले आणि सॉलिड चिपसेट देणाऱ्या इतर डिव्हायसेसशी स्पर्धा करेल. कॅमेरा रिझोल्यूशन्सबाबत अजून तपशीलवार माहीती समोर आलेली नाहीय. यात AI फीचर्स आणि सॉफ्टवेअर प्रोसेसिंगवर भर असेल. पूर्ण कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स 2 सप्टेंबरच्या इव्हेंटमध्ये अपेक्षित आहेत.

लॉंच : लॉंच ताखेरीच पुष्टी झाल्यानं 2 सप्टेंबरच्या इव्हेंटमध्ये कॅमेरा, चार्जिंग, नेमके व्हेरिएंट्स आणि लॉंच ऑफर्स उघड होतील. हाय-रिफ्रेश कर्व्ह्ड AMOLED, मजबूत Dimensity परफॉर्मन्स आणि रिफाइंड डिझाइनमध्ये रस असलेल्यांनी याची नोंद घ्यावी.

  • Redmi 17 5G: शाओमीनं भारतात 'Redmi 17 5G' हा स्मार्टफोन सादर करण्याची घोषणा केली आहे; हा फोन अलीकडेच जागतिक बाजारपेठेत लाँच करण्यात आला होता. भारतात हा फोन 3 सप्टेंबर रोजी लाँच होणार आहे. विशेषतः भारतीय ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या या फोनची वैशिष्ट्ये जागतिक आवृत्तीपेक्षा थोडी वेगळी आहेत. या फोनची बॅटरी क्षमता आणि अद्ययावत हार्डवेअर यांवर टीझर्सद्वारे विशेष भर देण्यात आला आहे. दैनंदिन वापरासाठी उत्कृष्ट कामगिरी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी ही या फोनची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. भारतातील 'बजेट स्मार्टफोन' श्रेणीतील स्पर्धा तीव्र होत असताना, Redmi 17 5G आपल्या वैशिष्ट्यांच्या जोरावर नवीन मापदंड प्रस्थापित करण्यास सज्ज आहे.

टीजर्स जारी : Redmi India नं Redmi 17 5G साठी अनेक महत्त्वाचे तपशील पुष्टी करणारे टीजर्स जारी केले आहेत. सर्वात लक्षणीय म्हणजे 7,900mAh बॅटरी. ग्लोबल व्हर्जनपेक्षा ती भारतात 400mAh जास्त आहे. हा फोन Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेटवर चालेल. हा चिपसेट कार्यक्षमता आणि सॉलिड रोजच्या परफॉर्मन्सला प्राधान्य देतो. सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, लाइट प्रॉडक्टिव्हिटी आणि कॅज्युअल गेम्स सहज हाताळेल आणि मोठ्या बॅटरीची क्षमता वाढवेल.

50MP मेन कॅमेरा आणि डिस्प्ले : कंपनीनं 50MP मेन कॅमेऱ्याची पुष्टी केलीय. हा कॅमेरा डेलाईट फोटोग्राफी सक्षम असेल आणि सॉफ्टवेअर एन्हान्समेंट्स लोअर-लाइट परिस्थिती हाताळतील. अतिरिक्त लेन्स आणि फ्रंट कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स सेगमेंटच्या स्टँडर्ड Redmi पॅटर्ननुसार असतील. फोन ग्लोबल व्हेरिएंटसारखाच120Hz डिस्प्लनं सुसज्ज असेल. हा डिस्प्ले स्मूथ पॅनेल स्क्रोलिंग आणि मीडियासाठी फ्लुइड अनुभव देईल. ब्राइटनेस लेव्हल्स आणि पॅनेल प्रकार लॉंच वेळी स्पष्ट होतील.

8,000mAh बॅटरी आणि रंग पर्याय : Redmi 17 5G 45W वायर्ड चार्जिंग आणि 22.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करेल. हा फोन ब्लॅक, ब्लू आणि ऑरेंज रंगात येईळ. याची बिल्ड क्वालिटी आणि फिनिश तपशील अधिकृत रिव्हीलनंतर महत्त्वाचे असतील.

सॉफ्टवेअर आणि दीर्घकालीन सपोर्ट: हा फोन अँड्रॉइडवर आधारित 'हायपरओएस'च्या (HyperOS) नवीनतम आवृत्तीसह येतील. अपडेट धोरणाबाबतचं तपशील विशेषतः ओएस (OS) अपग्रेड्स आणि सुरक्षा पॅचेसची संख्या स्पर्धकांच्या तुलनेत या फोनच्या लोकप्रियतेवर परिणाम करतील.

बॅटरीमधील वाढ : भारतीय बाजारपेठेत, ग्राहकांसाठी 'पीक परफॉर्मन्स'पेक्षा (सर्वोच्च कार्यक्षमता) बॅटरीची क्षमता अनेकदा अधिक महत्त्वाची असते. 7,900mAh क्षमतेमुळं, याच किंमतीच्या श्रेणीतील अनेक प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत 'रेडमी 17 5जी'ला (Redmi 17 5G) एक भक्कम फायदा मिळतो.

सविस्तर बातमी लवकरच...

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