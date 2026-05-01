मे महिन्यात लॉंच होणार Vivo, Oppo, OnePlus आणि Motorola चे नवीन मॉडेल्स
मे 2026 मध्ये Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Nord CE6 आणि Motorola Razr 70 सारखे शक्तिशाली फोन लाँच होणार आहेत.
Published : May 1, 2026 at 5:22 PM IST
मुंबई : मे महिना 2026 स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खास ठरणार आहे. या महिन्यात नवीन फ्लॅगशिप, मिड-रेंज आणि फोल्डेबल फोन लॉंच होणार आहेत. Vivo आणि Oppo आपल्या ‘Ultra’ सीरीजचे शक्तिशाली मॉडेल्स लॉंच करणार असून, OnePlus Nord CE सीरीजमध्ये नवीन ‘Lite’ पर्याय परत येत आहे. Motorola फ्लिप फोन प्रेमींसाठी Razr 70 सीरीज घेऊन येत आहे. याशिवाय iQOO Z11 आणि Vivo Y600 Pro सारखे आकर्षक पर्यायही उपलब्ध होऊ शकतात.
कॅमेरा आणि बॅटरीमध्ये मोठे अपग्रेड : या महिन्यात फ्लॅगशिप फोनसोबतच मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये देखील चांगली स्पर्धा दिसेल. Snapdragon 8 Elite Gen 5 आणि MediaTek चिपसेट्ससह येणारे हे फोन परफॉर्मन्स, कॅमेरा आणि बॅटरीमध्ये मोठे अपग्रेड देतील. भारतात 6 मे रोजी Vivo चं लॉंच आणि 7 मे रोजी OnePlus चं लॉंच होण्याची शक्यता आहे. Oppo चं Ultra मॉडेल मे महिन्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
Vivo X300 Ultra आणि X300 FE: Vivo 6 मे रोजी X300 Ultra आणि त्याचा Fan Edition (X300 FE) लाँच करणार आहे. Vivo X300 Ultra मध्ये Qualcomm चा नवीनतम Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर आहे, जो 3nm प्रोसेसवर आधारित आहे. यात 6.82 इंचाची 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट आणि HDR10+ सपोर्ट मिळेल. कॅमेरा हा या फोनचा मुख्य आकर्षण बिंदू आहे. 200MP मुख्य सेंसर, 200MP 3.7x ऑप्टिकल झूमसह पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50MP अल्ट्रावाइड लेन्सचा कॉम्बिनेशन Zeiss ऑप्टिक्ससह दिला गेला आहे. यामुळं दूरचे फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करता येतील. बॅटरी 6600mAh च्या आसपास असून 100W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळेल. Android 16 वर आधारित OriginOS 6 हे सॉफ्टवेअर असेल.
Vivo X300FE: हा अधिक परवडणारा पर्याय असेल, जो Ultra च्या मुख्य वैशिष्ट्यांचा आनंद घेऊ इच्छिणाऱ्या यूजर्ससाठी योग्य ठरेल. दोन्ही मॉडेल्स फोटोग्राफी प्रेमींसाठी खास तयार केले गेले आहेत.
Oppo Find X9 Ultra आणि Find X9s: Oppo देखील मे महिन्यात Find X9 Ultra लाँच करणार आहे. हा फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसरसह येईल.यो फोनला Android 16 वर आधारित ColorOS 16 चा सपोर्ट असेल. 6.82 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 3600nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस यात मिळेल. कॅमेरा सेटअपमध्ये 200MP प्रायमरी, 200MP 3x टेलिफोटो, 50MP 10x टेलिफोटो आणि 50MP अल्ट्रावाइड लेन्सचा समावेश आहे. 7050mAh ची मोठी बॅटरी 100W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन ग्लोबल मार्केटमध्ये उपलब्ध होणारा पहिला Find X Ultra मॉडेल असेल.
Oppo Find X9s : हे कॉम्पॅक्ट व्हेरिएंट असेल. यात 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3600nits ब्राइटनेससह असेल. MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट, ट्रिपल 50MP कॅमेरा सेटअप (मेन + अल्ट्रावाइड + 3x टेलिफोटो) आणि 7025mAh बॅटरी 80W चार्जिंगसह दिली जाईल.
OnePlus Nord CE6 आणि Nord CE6 Lite: OnePlus 7 मे रोजी Nord CE6 आणि Nord CE6 Lite लाँच करणार आहे. Nord CE6 मध्ये Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट, 6.7 इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले आणि 50MP मुख्य कॅमेरासह अल्ट्रावाइड लेन्स अपेक्षित आहे.यात 8000mAh ची प्रचंड बॅटरी दीर्घकाळ टीकेल.
Nord CE6 Lite : Nord CE5 सीरीज स्किप केल्यानंतर ‘Lite’ मॉडेल परत येत आहे. Nord CE6 Lite मध्ये MediaTek Dimensity 7400 Apex चिपसेट, 6.7 इंच 144Hz IPS LCD डिस्प्ले (AMOLED नाही), 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 7000mAh बॅटरी असेल. हा फोन बजेट-फ्रेंडली पर्याय म्हणून लोकप्रिय होईल. तो OxygenOS 16 सह Android 16 येईल.
Vivo Y600 Pro: Vivo Y600 Pro चीनमध्ये आधीच उपलब्ध झाला असून मे महिन्यात ग्लोबल लाँच होण्याची शक्यता आहे. यात 10,200mAh ची अफाट अशी बॅटरी 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. 6.83 इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7300e प्रोसेसर, Android 16 आधारित OriginOS 6 आणि IP68/IP69 रेटिंगमुळं हा फोन आउटडोअर आणि हेवी यूजर्ससाठी आदर्श आहे. 50MP रियर आणि 32MP फ्रंट कॅमेऱ्यातून चांगले काढता येतील.
Moto Razr 70 Series: Motorola नं एप्रिलअखेरीस Razr 70 सीरीज (Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra) ग्लोबली लाँच केली होती. मे महिन्यात ती भारतात उपलब्धत होण्याची शक्यता आहे.
Razr 70 : Razr 70 मध्ये MediaTek Dimensity 7450X चिपसेट, 6.9 इंच LTPO AMOLED इनर आणि 3.6 इंच कवर स्क्रीन मिळेल.
Razr 70 Plus : हा फोन Snapdragon 8s Gen 3 नं सुसज्ज असेल. तसंच यात मोठी कवर स्क्रीन मिळेल.
Razr 70 Ultra : Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 7 इंच इनर डिस्प्ले, 5000mAh बॅटरी 68W चार्जिंगसह हा फोन येईल.या फोनमध्ये सुधारित डिस्प्ले, बॅटरी आणि डिझाइन आहे. फ्लिप स्टाइलचं फोन वापरणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय असेल.
iQOO Z11: iQOO Z11 चं ग्लोबल व्हेरिएंट मे महिन्यात येऊ शकतं. चीनमध्ये लॉंच झालेल्या व्हेरिएंटमध्ये 6.83 इंच 165Hz AMOLED डिस्प्ले (5000 nits ब्राइटनेस), MediaTek Dimensity 8500 (किंवा Snapdragon) आणि 9020mAh बॅटरी 90W चार्जिंग सपोर्ट आहे.
मे 2026 मध्ये फ्लॅगशिप कॅमेरा फोन (Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra), मिड-रेंज पॉवरहाउस (OnePlus Nord CE6) आणि मोठ्या बॅटरीचे फोन (Y600 Pro, iQOO Z11) यांचा समावेश असल्यानं प्रत्येक बजेट आणि गरजेनुसार पर्याय उपलब्ध होतील. नवीन फोन खरेदी करण्यापूर्वी तुमच्या गरजा (कॅमेरा, गेमिंग, बॅटरी किंवा कॉम्पॅक्ट डिझाइन) लक्षात घेऊन फोन खरेदी करण्याचा निर्णय घ्या. नविन फोन घेताना तुम्ही रिव्ह्यूज देखील तपासावेत.
