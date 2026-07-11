Motorola पासून ते Samsung पर्यंत : जुलै 2026 मध्ये लॉंच होताय तब्बल 8 नवे कोरे फोन, वाचा संपूर्ण स्मार्टफोची यादी
जुलै 2026 मध्ये Motorola, Realme, Vivo, Tecno, Samsung आणि iQOO कंपन्यांचे नवीन स्मार्टफोन भारतात लाँच होत आहे.
Published : July 11, 2026 at 3:04 PM IST
मुंबई: जुलै महिन्यात अनेक कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत त्यांचे नवीन स्मार्टफोन्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. मोटोरोलापासून ते सॅमसंगपर्यंतचे ब्रँड्स आपले नविन अद्ययावत फोन सादर करण्यास सज्ज आहेत. या महिन्यात बजेट आणि मिड-रेंज मॉडेल्सपासून ते प्रीमियम फोल्डेबल फोन्सपर्यंत विविध प्रकारचे पर्याय उपलब्ध असतील. उत्कृष्ट कामगिरी (performance), बॅटरी लाईफ, डिझाइन आणि एआय (AI) क्षमतांनी युक्त अशा सुधारित अनुभवाची ग्राहक अपेक्षा करू शकतात. या अहवालात Motorola Edge 70 Max, Realme Narzo 100x, Vivo T5 Lite, TECNO CAMON 50 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Fold 8 मालिका आणि iQOO Z11 Lite यांसारख्या फोन्सबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
- Motorola Edge 70 Max
मोटोरोलानं 'Edge 70 Max' च्या भारतातील लाँचची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा फोन 15 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12:00 वाजता लाँच होणार आहे. फ्लिपकार्टवर या फोनची एक प्रतिमा आधीच उपलब्ध झाली असून, त्यावरून डिव्हाइसची रचना (डिझाइन) स्पष्टपणे दिसून येते. यात फ्लॅट डिस्प्ले, स्लिम बेझल्स आणि चौरस आकाराचे रिअर कॅमेरा मॉड्यूल देण्यात आला आहे. यात 'लाइट ब्लू' (फिकट निळा) आणि 'ग्रीन' (हिरवा) असे दोन आकर्षक रंग पर्याय उपलब्ध आहेत.
Your everyday deserves a MAX upgrade.— Motorola India (@motorolaindia) July 10, 2026
Launching 15th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores. pic.twitter.com/uQlHraxb1Z
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट: Motorola Edge 70 Max हा प्रीमियम श्रेणीतील (segment) फोन आहे. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5) SoC द्वारे समर्थित असलेल्या या डिव्हाइसचा AnTuTu स्कोअर 30 लाखांहून (3 million) अधिक असण्याची अपेक्षा आहे. यात 12GB पर्यंत LPDDR5X रॅम (RAM) आणि ऑन-डिव्हाइस AI प्रोसेसिंगची सुविधा देण्यात आली आहे. याचा डिस्प्ले 'क्वाड-एचडी+ एलटीपीओ' (Quad-HD+ LTPO) पॅनेलचा असून, तो 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट आणि 7,000 निट्सची पीक ब्राइटनेस देतो. तसंच, यात 10-बिट कलर सपोर्ट आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i (Corning Gorilla Glass 7i) चं संरक्षणही मिळतं. कंपनीचा दावा आहे की, हे डिव्हाइस BGMI सारख्या गेम्ससाठी 120fps गेमप्लेला सपोर्ट करतं. 2026 मध्ये एकापाठोपाठ एक लाँचिंग करून मोटोरोला आपली बाजारातील उपस्थिती अधिक मजबूत करत आहे.
Charging just got an upgrade. With the category's only magnetic wireless charging, the Motorola Edge 70 Max clicks into place instantly.— Motorola India (@motorolaindia) July 11, 2026
Motorola Edge 70 Max launching 15th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores. pic.twitter.com/aclm90p1cu
- Realme Narzo 100x
Realme नं Narzo मालिकेतील नवीन फोन 'Narzo 100x' 15 जुलै रोजी लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा फोन 15,000 ते 20,000 रुपयांच्या किंमतीच्या श्रेणीत येईल. याचं सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे 8,000mAh ची बॅटरी, जी या श्रेणीतील सर्वात मोठी बॅटरी आहे. केवळ 8.8 मिमी जाडी असूनही, ही बॅटरी तीन दिवसांपर्यंतचा वापर देते. यात 45W फास्ट चार्जिंग, रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग, ऑल-सिनॅरिओ बायपास चार्जिंग आणि AI कोल्ड मोड यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
Meet the #realmeNARZO100x 5G with the Segment's Biggest 8000mAh Battery.— realme narzo India (@realmenarzoIN) July 9, 2026
Launching 15th July, 12 PM.
Stay tuned!https://t.co/TlxuwWXbx7https://t.co/J8REXlo6Lj pic.twitter.com/2ftu3Nu0Sl
Dimensity 6300 SoC प्रोसेसर : Dimensity 6300 SoC प्रोसेसरवर चालणारा Narzo 100x हा फोन Realme UI 7.0 वर काम करेल. यात 256GB पर्यंत स्टोरेज, 144Hz डिस्प्ले (1,200 निट्स पीक ब्राइटनेससह) आणि 50MP चा मुख्य रिअर कॅमेरा असेल. याच्या मागील पॅनेलवर 'AI पल्स लाइट' (जे पाच स्पीड आणि नऊ रंगांचे पर्याय देते) देण्यात आले आहे. हा फोन टिकाऊपणासाठी बनवण्यात आला असून, यात 5300 mm² चा व्हेपर चेंबर, IP65 रेटिंग आणि MIL-STD-810H प्रमाणपत्र समाविष्ट आहे. हा फोन 'फ्लॅश ऑरेंज' आणि 'मिडनाईट ब्लॅक' या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.
Experience the Segment's Fastest 45W Fast Charging on the #realmeNARZO100x 5G. Fast, smart, and always ready.— realme narzo India (@realmenarzoIN) July 11, 2026
Launching on 15th July, 12 PM.
Know more -https://t.co/TlxuwWWDHzhttps://t.co/J8REXlnyVL pic.twitter.com/yipmWvQGDW
- Vivo T5 Lite
Vivo T5 Lite हा फोन 16 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12:00 वाजता भारतात लाँच होणार असून तो फ्लिपकार्टवर (Flipkart) विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. T4 Lite ची पुढची आवृत्ती (successor) म्हणून येणारा हा फोन T-सीरीजमधील सर्वात परवडणारा पर्याय असेल. यात 6,500 mAh ची बॅटरी आणि 44W फास्ट चार्जिंग ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
The vivo T5 Lite 44W. With a 6500 mAh battery. More of battery. For a lot more of everything.— vivo India (@Vivo_India) July 9, 2026
#vivoT5Lite #GetSetTurbo pic.twitter.com/LS2eRQGIhJ
Dimensity 6300 चिपसेट : डिझाइनचा विचार करता, यात 'लाइट ब्लू' (पॅटर्न असलेल्या फिनिशसह) आणि 'डार्क ब्लू' असे रंग पर्याय उपलब्ध असतील. हा फोन 120Hz डिस्प्ले (1,200 निट्स ब्राइटनेस), Dimensity 6300 चिपसेट, OriginOS 6 आणि विविध AI वैशिष्ट्यांनी (जसं की AI Creation, AI Captions आणि AI Transcript Assist) सज्ज असेल. मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा आणि IP65 रेटिंगमुळं हा फोन दैनंदिन वापरासाठी योग्य ठरतो.
The wait ends soon, and the Turbo experience begins.— vivo India (@Vivo_India) July 10, 2026
Meet the vivo T5 Lite 44W on 16th July 2026.#vivoT5Lite #GetSetTurbo pic.twitter.com/KLFKwqehej
- TECNO CAMON 50 Ultra 5G
TECNO CAMON 50 Ultra 5G 17 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच होईल. हा फोन ॲमेझॉनवर उपलब्ध होईल. हा फोन क्रिएटर्स आणि फोटोग्राफीच्या शौकिनांसाठी डिझाइन केला आहे. "सीज इट ऑल" (Sees It All) या तत्त्वज्ञानावर आधारित, यात इंटेलिजेंट फोटो एन्हांसमेंट आणि ऑब्जेक्ट रिमूव्हल यांसारख्या एआय (AI) क्षमता आहेत. हा फोन मल्टी-कॅमेरा सेटअप, डॉल्बी ॲटमॉस ऑडिओ, सिल्क-फ्लो डिझाइन आणि मोठ्या बॅटरीनं सुसज्ज आहे. हा फोन सायप्रस ग्रीन, मिस्टी पर्पल आणि नेबुला टायटॅनियम या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Get ready for gold.— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 10, 2026
CAMON 50 Ultra 5G. Dropping soon.#TECNOMobile | #CAMON50Ultra5G pic.twitter.com/eyYA1jsgG4
- सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026
सॅमसंगचा 'गॅलेक्सी अनपॅक्ड' (Galaxy Unpacked) कार्यक्रम 22 जुलै 2026 रोजी लंडनमध्ये होणार आहे. "A New Shape Unfolds" (एक नवा आकार साकारतोय) या टॅगलाइनसह, कंपनी 'गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8' (Galaxy Z Fold 8), 'झेड फ्लिप 8' (Z Flip 8) आणि नवीन 'गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा' (Galaxy Z Fold 8 Ultra) हे फोन्स सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
Samsung Galaxy Z Fold8 series US pricing has reportedly leaked.— Saurav (@Saurav_DJ47) July 10, 2026
Expected US pricing
• Galaxy Z Fold8 (256GB): $1,899
• Galaxy Z Fold8 Ultra (256GB): $2,099
Other details:
• Fold8 Ultra could cost $100 more than the Fold7 at launch.
• Both models are expected to feature the… pic.twitter.com/abyjmoQJJE
ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप : 'झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा'मध्ये स्क्रीनवरील घडीची खूण (crease) कमी करण्याची सुधारित क्षमता, ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप, जलद चार्जिंग आणि प्रीमियम प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे. 'फोल्ड 8' आणि 'फ्लिप 8' मध्ये अधिक स्लिम डिझाइन, सुधारित बिजागरी (hinge) आणि 'गॅलेक्सी एआय' (Galaxy AI) वैशिष्ट्ये पाहायला मिळू शकतात. तसंच, 'गॅलेक्सी वॉच 9' (Galaxy Watch 9) आणि 'अँड्रॉइड एक्सआर' (Android XR) स्मार्ट ग्लासेस देखील लाँच केले जाऊ शकतात.
भारतात प्री-रिझर्व्हेशन सुरू : भारतात प्री-रिझर्व्हेशन आधीच सुरू झालं आहे; 'फोल्ड 8 अल्ट्रा'ची किंमत अंदाजे 1,99,990 रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, तर 'फोल्ड 8' आणि 'फ्लिप 8' च्या किमती अनुक्रमे 1,74,999 रुपये आणि 1,19,999 रुपयांपासून सुरू होऊ शकतात.
- iQOO Z11 Lite
iQOO Z11 Lite हा स्मार्टफोन 24 जुलै रोजी लाँच होणार आहे. यात Dimensity 6300 5G प्रोसेसर, 6,500 mAh बॅटरी, 44W चार्जिंग आणि 120Hz डिस्प्ले यांसारखी वैशिष्ट्ये असतील. या डिव्हाइसचा AnTuTu स्कोअर 5,79,000(579K) पेक्षा जास्त असल्याचं सांगितलं जात आहे. 'Solar Flame' आणि 'Midnight' अशा रंगांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या या डिव्हाइसमध्ये 'Dynamic Light' हे नोटिफिकेशन फीचर असेल आणि OriginOS द्वारे AI टूल्सची सुविधाही मिळेल.
Something new is on the horizon. 👀✨— iQOO India (@IqooInd) July 8, 2026
A sleek new design. Intelligent AI features. And an experience built to keep up with you.
The iQOO Z11 Lite is coming soon.
Stay close. The reveal is worth it. ⚡#iQOO #iQOOZ11Lite #ComingSoon #AmazonSpecials #AI #Smartphone #Innovation… pic.twitter.com/uFPs4txsBF
जुलै महिन्यात होणाऱ्या या लाँचमुळं बजेटपासून ते प्रीमियम श्रेणीपर्यंतच्या सर्वच विभागांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होणार आहे. मोटोरोला (Motorola) आणि सॅमसंग (Samsung) प्रीमियम कामगिरीवर (performance) लक्ष केंद्रित करत असताना, रिअलमी (Realme) आणि विवो (Vivo) बॅटरी लाईफ व 'व्हॅल्यू'ला प्राधान्य देत आहेत; तसंच टेक्नो (Tecno) नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांवर भर देत असून iQOO दैनंदिन वापरासाठीच्या विश्वासार्हतेवर लक्ष केंद्रित करत आहे. ग्राहकांना आता AI क्षमता, हाय-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, मोठ्या क्षमतेची बॅटरी आणि मजबूत बांधणी (build quality) असलेली फोन उपलब्ध होणार आहेत.
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