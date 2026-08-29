सप्टेंबरमध्ये लॉंच होताय प्रीमियम कार्स : किया सोरेंटो, मारुती बलेनो फेसलिफ्ट आणि बीएमडब्ल्यू 7 सिरीजची भारतात एंट्री
भारतीय कार बाजारात किया सोरेंटो, मारुती बलेनो फेसलिफ्ट आणि बीएमडब्ल्यू 7-सिरीज या तीन नवीन गाड्यांचं आगमन होत असून यामुळं तुम्हाला उत्तम विविध पर्याय उपलब्ध मिळतील.
Published : August 29, 2026 at 2:51 PM IST
मुंबई : भारतीय ऑटोमोबाइल बाजारात सप्टेंबर महिन्यांत किया सोरेंटो हायब्रिड एसयूव्ही, मारुती सुझुकी बलेनो फेसलिफ्ट आणि बीएमडब्ल्यूच्या 2027 7 सिरीज या तीन महत्त्वाच्या गाड्यां लॉंच होताय. या गाड्या हायब्रिड तंत्रज्ञान, आकर्षक नवीन डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्स घेऊन येत असून विविध सेगमेंटमधील ग्राहकांना उत्तम पर्याय उपलब्ध होतील.
- किया सोरेंटो: किया (Kia) भारतीय बाजारपेठेत आपला विस्तार करण्यास सज्ज झाली आहे. कंपनी आपली आगामी नवीन 3-रो (three-row) एसयूव्ही, 'किया सोरेंटो' (Kia Sorento), 4 सप्टेंबर 2026 रोजी लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. 'किया सेल्टोस'च्या वरच्या श्रेणीत (segment) स्थान मिळवणारी ही एसयूव्ही भारतातील कंपनीचं सर्वात प्रीमियम 'आयसीई' (ICE - इंटरनल कंबशन इंजिन) वाहन असेल. विशेष म्हणजे, या वाहनाद्वारे किया भारतीय बाजारपेठेत आपलं पहिलं हायब्रिड इंजिन सादर करणार आहे. कंपनीनं आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर प्लांटमध्ये याचं उत्पादन आधीच सुरू केलं आहे.
शक्तिशाली पॉवरट्रेन : पॉवरट्रेनचा विचार करता, नवीन सोरेंटो हायब्रिड आणि डिझेल अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. हायब्रिड आवृत्तीमध्ये 1.6 -लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन असेल, ज्याला इलेक्ट्रिक मोटर, बॅटरी पॅक आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सची जोड दिली जाईल. यात 'ऑल-व्हील ड्राइव्ह' (AWD) प्रणाली देखील असेल. ही हायब्रिड यंत्रणा सुमारे 227बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 349 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करते. दुसरीकडं, डिझेल मॉडेलमध्ये एक शक्तिशाली 2.2-लिटर टर्बोचार्ज्ड इंजिन असेल, जे लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी उत्कृष्ट कामगिरी सुनिश्चित करेल.
डिझाइनची वैशिष्ट्ये : डिझाइनच्या बाबतीत, किया सोरेंटो अतिशय दमदार आणि प्रीमियम दिसते. तिची लांबी 4,815 मिमी आहे आणि व्हीलबेस 2,815 मिमी आहे, ज्यामुळं 'कॅरेन्स' (Carens) आणि 'सेल्टोस' (Seltos) च्या तुलनेत ती अधिक मोठी आणि भव्य दिसते. या कारचं बाह्य स्वरूप कियाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण 'ऑपॉझिट्स युनायटेड' (Opposites United) डिझाइन तत्त्वावर आधारित आहे. यात मोठी फ्रंट ग्रिल, उभी (vertical) एलईडी लाइटिंग, बॉक्सी (चौकोनी) बॉडीवर्क, ठळक व्हील आर्च, फ्लश-स्टाईल डोअर हँडल्स आणि मागील बाजूस उभ्या टेल-लॅम्प्सचा समावेश आहे.
अत्यंत आलिशान इंटिरियर : कारचे इंटिरियर अत्यंत आलिशान असून ते आधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज आहे. याच्या डॅशबोर्डवर 12.3-इंच आकाराचे दोन मोठे स्क्रीन्स (ड्युअल स्क्रीन्स) देण्यात आले आहेत. या गाडीच्या इंटिरियरमध्ये पॅनोरामिक सनरूफ, पुढील आणि दुसऱ्या रांगेतील व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॉवर्ड सीट ॲडजस्टमेंट, ॲम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग आणि प्रीमियम 'बोस' (Bose) ऑडिओ सिस्टम यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतील. याव्यतिरिक्त, या गाडीद्वारे भारतात कियाची (Kia) नवीन एआय (AI) असिस्टंट आणि कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी सादर केली जाईल. सुरक्षेच्या दृष्टीनं यात 360-डिग्री कॅमेरा, अनेक एअरबॅग्ज आणि लेव्हल-2 ADAS यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
अपेक्षित किंमत : या गाडीचं उत्पादन भारतात होणार असल्यानं, किया सोरेंटोची (Kia Sorento) सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 35 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे. अशा किंमतीमुळं, ही गाडी प्रीमियम एसयूव्ही (SUV) सेगमेंटमधील टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक, जीप मेरिडियन, एमजी ग्लॉस्टर आणि फोक्सवॅगन टायरोन यांसारख्या प्रस्थापित मॉडेल्सना जोरदार टक्कर देण्यास सज्ज आहे. पेट्रोल-हायब्रिड आणि डिझेल पॉवरट्रेन्सचं शक्तिशाली संयोजन, लक्झरी वैशिष्ट्ये आणि किफायतशीर स्थानिक उत्पादन यांमुळं, नवीन किया सोरेंटो भारतीय बाजारपेठेत महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचं दिसून येतं.
- मारुती बलेनो फेसलिफ्ट: 'ब्रेझा' फेसलिफ्ट नुकतीच सादर केल्यानंतर, भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी 'मारुती सुझुकी' आता आपली अत्यंत लोकप्रिय प्रीमियम हॅचबॅक 'बलेनो'मध्ये (Maruti Baleno Facelift) मोठे बदल (अपडेट) करण्याच्या तयारीत आहे. 5 सप्टेंबर 2026 रोजी भारतात लाँच होणाऱ्या या मॉडेलमध्ये बाह्य आणि अंतर्गत रचनेत अनेक बदल तसंच नवीन इंजिनचा समावेश असेल.
बाह्य रचनेत बदल: 2026 बलेनो फेसलिफ्टमध्ये पूर्णपणे नवीन डिझाइनऐवजी सध्याच्या डिझाइनमध्येच सुधारणा (evolutionary updates) केल्या जातील. समोरील भागातील बदल सर्वात लक्षणीय असतील; 'स्पाय शॉट्स'वरून दिसून येतं की, यात पुन्हा डिझाइन केलेली ग्रिल आणि फ्रंट बंपर असेल. नवीन ग्रिलमध्ये हेडलाइट्सना जोडणारी आडवी क्रोम पट्टी असू शकते, तर 'बूमेरँग'च्या आकाराचे एलईडी डीआरएल (LED DRLs) कायम ठेवले जातील. सुधारित बंपरमधून सध्याचं फ्रंट फॉग लॅम्प्स काढून टाकले जातील. गाडीचा बाजूचा आकार (साइड प्रोफाइल) आणि रचना तशीच राहील, तरीही यात नवीन 16-इंच अलॉय व्हील्स आणि रंगांचे नवीन पर्याय मिळू शकतात. मागील भागात केवळ बंपरमध्ये बदल अपेक्षित आहेत, तर 'सी-शेप्ड' (C-shaped) एलईडी टेललॅम्प्स, रूफ स्पॉयलर आणि रिअर वायपरमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
अधिक प्रीमियम अनुभव : डॅशबोर्डची रचना, ज्यात आकर्षक डिझाइन, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आणि फ्री-स्टँडिंग टचस्क्रीनचा समावेश आहे, तशीच राहील. तथापि, नवीन इंटिरिअर थीम आणि सुधारित अपहोल्स्ट्री (सीट कव्हर्स इ.) अपेक्षित आहे. महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यांमध्ये 'सिंगल-पेन सनरूफ' आणि 'अँबियंट लाइटिंग'चा समावेश असू शकतो. सध्याच्या 9-इंच टचस्क्रीनऐवजी 10.1 -इंच स्क्रीन दिली जाऊ शकते. वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले सुविधा कायम राहतील आणि वायरलेस फोन चार्जरची भर पडू शकते. उन्हाळ्यात 'व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स' (हवा खेळती राहणाऱ्या समोरील जागा) उपयुक्त ठरतील. ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, क्रूझ कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कॅमेरा, पॉवर्ड ओआरव्हीएम (ORVMs) आणि ऑटो-डिमिंग आयआरव्हीएम (IRVM) यांसारखी वैशिष्ट्ये कायम ठेवली जातील. सुरक्षेतील सुधारणांमध्ये 'लेव्हल 1 एडीएएस' (ADAS) चा समावेश असेल, ज्यामध्ये ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग, रिअर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट आणि सेफ-एक्झिट वॉर्निंग यांसारख्या सुविधा असतील. फ्रंट पार्किंग सेन्सर्सचीही अपेक्षा आहे. सध्याची सुरक्षा वैशिष्ट्ये सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रिअर पार्किंग सेन्सर्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि आयसोफिक्स (ISOFIX) अँकर्स कायम राहतील. 'लेव्हल 1 एडीएएस' कदाचित केवळ टॉप-स्पेक 'अल्फा (O)' व्हेरिएंटपुरती मर्यादित असू शकतं.
नवीन 1.2-लिटर Z12 पेट्रोल इंजिन: यात केलेला सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक बदल म्हणजे मारुती सुझुकीच्या 1.2 -लिटर, तीन-सिलेंडर 'Z-सीरीज' पेट्रोल इंजिनचा समावेश. स्विफ्ट आणि डिझायरमध्ये आधीच वापरलं जाणारं हे इंजिन सध्याच्या चार-सिलेंडर 'K-सीरीज' इंजिनची जागा घेईल. हे इंजिन 82 PS पॉवर आणि 112 Nm टॉर्क देईल, अशी अपेक्षा आहे. यात 5 स्पीड मॅन्युअल किंवा 5 स्पीड AMT गिअरबॉक्सचे पर्याय असतील, ज्यामुळं अधिक चांगलं मायलेज आणि कमी वेगावरही गाडीचा प्रतिसाद (responsiveness) उत्तम मिळेल. मारुतीमध्ये पहिल्यांदाच फॅक्टरी-फिटेड CNG-AMT चं संयोजनही सादर केलं जाईल. 1.2-लिटर CNG इंजिन साधारणपणे 70 PS पॉवर आणि 102Nm टॉर्क निर्माण करेल. 'डेल्टा' (Delta) आणि 'झेटा' (Zeta) व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध होणारी ही प्रणाली, शहरांमधील वाहतुकीत ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनच्या सोयीसोबतच CNG चं फायदेही देईल.
किंमत आणि स्पर्धा: सध्याच्या बलेनोची किंमत 5.99 लाख ते 9.14 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान आहे. अतिरिक्त वैशिष्ट्ये, नवीन इंजिन आणि CNG-AMT पर्यायामुळं या 'फेसलिफ्ट' आवृत्तीची किंमत अधिक असेल आणि ती साधारणपणे 6.80 लाखांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही गाडी ह्युंदाई i20, टाटा अल्ट्रोज आणि टोयोटा ग्लान्झा यांच्याशी स्पर्धा करेल.
- 2027 BMW 7 Series: 2027 BMW 7 Series 11 सप्टेंबर रोजी भारतात लाँच होणार असून, BMW Group India च्या अधिकृत वेबसाइटवर तिचं बुकिंग आधीच सुरू झालं आहे. एप्रिल 2026 मध्ये जागतिक स्तरावर सादर झाल्यानंतर, BMW ची प्रमुख (फ्लॅगशिप) 7 Series सेडान आता भारतात येत आहे. भारतात BMW Group नं तिची बुकिंग 1 ऑगस्ट 2026 रोजी बुकिंग सुरू केलीय. यामध्ये ICE (इंधन-आधारित) आणि EV (i7) अशी दोन्ही प्रकारची मॉडेल्स उपलब्ध असतील. अमेरिकेत याची किंमत $1,07,750 (सुमारे 1.01 कोटी) पासून सुरू होते. भारतात हे वाहन 11 सप्टेंबर रोजी लाँच होणार आहे. याची थेट स्पर्धा Mercedes-Benz S-Class आणि Audi A8 शी असेल.
नवीन डिझाइन : 2027 BMW 7 Series मध्ये 'Neue Klasse' डिझाइन शैलीपासून प्रेरित बदल करण्यात आले आहेत. तिच्या डिझाइनमध्ये पुढील भागात (फ्रंट फेशिया) रचना नव्यानं करण्यात आली असून, यात उभ्या आकाराचे हेडलाइट्स, आकर्षक LED DRLs, अधिक प्रीमियम वाटणारी 'इल्युमिनेटेड किडनी ग्रिल' आणि सुटसुटीत बंपर यांचा समावेश आहे. बाजूचा लूक (साइड प्रोफाइल) आणि ड्युअल-टोन पेंट स्किम्समध्ये फारसा बदल झालेला नाही; मात्र, बॉडीच्या रंगाशी जुळणाऱ्या घटकांचा (body-colored elements) अधिक वापर केल्यामुळं गाडीचा प्रीमियम लूक अधिक उठून दिसतो.
पॅनोरामिक iDrive आणि प्रगत तंत्रज्ञान: गाडीच्या आतील भागात (इंटीरियर) बदल करण्यात आले आहेत. याचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे 'BMW पॅनोरामिक iDrive' . ही डॅशबोर्डच्या जवळपास संपूर्ण रुंदीवर पसरलेली एक स्क्रीन आहे, ज्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि विविध फंक्शन्स एकत्रित करण्यात आली आहेत. यातील प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये 17.9-इंचाची फ्री-स्टँडिंग इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, 14.6-इंचाचा को-ड्रायव्हर डिस्प्ले, वेगळ्या धाटणीचे स्टिअरिंग व्हील, प्रीमियम दर्जाचे साहित्य, 31.8-इंचाची 8K ड्रॉप-डाऊन रिअर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, Bowers & Wilkins ऑडिओ सिस्टम, वायरिंग हार्नेसमध्ये 30 टक्क्यांची कपात, 20 पट अधिक कम्प्युटिंग पॉवर आणि प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
इंजिन पर्याय आणि कामगिरी: भारतासाठी इंजिनचे पर्याय अद्याप निश्चित झालेले नाहीत, परंतु ICE आणि EV दोन्ही आवृत्त्या उपलब्ध असतील. जागतिक स्तरावर, 740 आणि 740 xDrive मॉडेल्समध्ये 3.0 लिटरचं सहा-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन दिलं जाईल. 750e xDrive PHEV आणि 760i xDrive V8 या मॉडेल्सची निर्मितीही यात असू शकते. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक (BEV) श्रेणीमध्ये, i7 मध्ये 112.5 kWh ची बॅटरी आणि 250 kW DC चार्जिंगची सुविधा असेल; तसंच, टॉप-स्पेक i7 60 xDrive मॉडेल 563 किमीची रेंज देईल आणि अवघ्या 4.6 सेकंदात 0 ते 97 किमी/तास वेग गाठेल अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय बाजारपेठेसाठी महत्त्व: या तीन गाड्या भारतीय ग्राहकांसाठी विविध श्रेणींमध्ये (segments) नवीन पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत. 'सोरेन्टो' (Sorento) हायब्रिड मॉडेल सादर करेल, 'बलेनो'चे (Baleno) फेसलिफ्ट व्हर्जन प्रीमियम हॅचबॅक श्रेणीत अधिक आकर्षक ठरेल आणि '7-सीरीज' (7-Series) लक्झरी सेडान श्रेणीतील आपलं स्थान अधिक बळकट करेल. योग्य किंमत, वैशिष्ट्ये आणि बाजारपेठेतील योग्य मांडणी (positioning) यांच्या जोरावर या गाड्या बाजारावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडू शकतात.
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