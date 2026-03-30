एप्रिल 2026 मध्ये लॉंच होणार 'या' पाच महत्त्वाच्या कार
एप्रिल 2026 मध्ये व्होल्क्सवॅगन टायगन (Volkswagen Taigun) फेसलिफ्ट, मर्सिडीज सीएलए ईव्ही (Mercedes CLA EV), टोयोटा एबेला, एमजी मॅजेस्टर आणि निसान टेक्टनचं लाँचिंग होणार आहे.
Published : March 30, 2026 at 1:08 PM IST
मुंबई : नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला ऑटोमोबाईल क्षेत्रात धमाका होणार आहे. एप्रिलमध्ये मारुती सुझुकी, महिंद्रा, व्होल्क्सवॅगन, टोयोटा, एमजी आणि मर्सिडीज-बेंझ यासारख्या प्रमुख कंपन्या त्यांच्या कार लॉंच करणार आहेत. अपडेटेड एसयूव्हींपासून ते नव्या इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंत आणि प्रीमियम मॉडेल्सपर्यंत, या महिन्यात विविध प्रकारच्या खरेदीदारांसाठी पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.एप्रिल 2026 मध्ये लॉंच होणाऱ्या पाच महत्त्वाच्या गाड्यांबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत...
व्होल्क्सवॅगन टायगन फेसलिफ्ट : व्होल्क्सवॅगन कंपनी 9 एप्रिल 2026 रोजी भारतात अपडेटेड टायगन एसयूव्ही लॉंच (Volkswagen Taigun Facelift) करणार आहे. या फेसलिफ्टेड मॉडेलमध्ये बाह्यरूपात सूक्ष्म बदल, केबिनमध्ये रिफ्रेश केलेले घटक आणि नवीन फीचर्सचा समावेश अपेक्षित आहे. याशिवाय नवीन ट्रान्समिशन ऑप्शन देखील येऊ शकतं. यांत्रिकदृष्ट्या ही गाडी विद्यमान इंजिन पर्यायांसहच राहणार आहे. 1.0 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 115 एचपी आणि 178 एनएम टॉर्क देत 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससोबत उपलब्ध असेल. अधिक शक्तिशाली 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल युनिट 150 एचपी आणि 250 एनएम टॉर्क देत. हे मॉडेल 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसोबत येईल. या बदलांमुळं टायगनचा बाजारातील स्पर्धात्मकता वापर अधिक वाढणार आहे. ही गाडी ह्युंदाई क्रेटा, रेनॉल्ट डस्टर आणि टाटा सिएरा यांसारख्या प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सशी मुकाबला करेल. फेसलिफ्टमध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, रिअर मसाज सीट्स आणि नवीन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससारखे अपग्रेड्स देखील चर्चेत आहेत. ग्राहकांना अधिक आरामदायक आणि आधुनिक अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे. टायगन फेसलिफ्ट हे मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमधील लोकप्रिय पर्याय राहील. त्याची किंमत सध्या 10 ते 19 लाखांच्या दरम्यान असल्यानं, फेसलिफ्ट नंतरही ती स्पर्धात्मक राहण्याची अपेक्षा आहे. नवीन डिझाइन, एलईडी हेडलाइट्स आणि अपडेटेड इंटिरिअरमुळं युवा खरेदीदारांना आकर्षित करण्यास मदत होईल.
मर्सिडीज-बेंझ सीएलए ईव्ही : मर्सिडीज-बेंझनं भारतात ऑल-इलेक्ट्रिक सीएलए (Mercedes CLA EV) आधीच प्रदर्शित केलं आहे आणि एप्रिल महिन्यात त्याची अधिकृत किंमत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जागतिक स्तरावर सीएलए ईव्ही दोन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. सीएलए 250+ आणि सीएलए 350 दोन्हींमध्ये 85 किलोवॅट तास क्षमतेचा बॅटरी पॅक आहे. सीएलए 250 + मध्ये रिअर-माउंटेड मोटर 268 एचपी आणि 335 एनएम टॉर्क देत डब्ल्यूएलटीपी रेंज 792 किलोमीटरपर्यंत देते. तर सीएलए 350 मध्ये ड्युअल-मोटर सेटअप 349 एचपी आणि 515 एनएम टॉर्क देतं, ज्यामुळं उच्च कामगिरी मिळते. भारतात ही गाडी सुमारे 55 ते 59 लाख रुपयांच्या दरम्यान अपेक्षित आहे. हे सीबीयू (कम्पलीट बिल्ट युनिट) मॉडेल असल्यानं, किंमत विदेशी विनिमय दरावर अवलंबून राहील. मर्सिडीजनं युवा खरेदीदारांना लक्ष्य करत सॉफ्टवेअर-डिफाइंड इलेक्ट्रिक वाहन म्हणून याची रणनीती आखली आहे. बुकिंग्स सुरू झाल्या आहेत आणि एप्रिलअखेर डिलिव्हरी सुरू होण्याची शक्यता आहे. लक्झरी सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक पर्याय वाढवण्यासाठी ही गाडी महत्त्वाची ठरेल.
टोयोटा अर्बन क्रूझर एबेला : यावर्षीच्या सुरुवातीला अनावरण झालेली टोयोटा अर्बन क्रूझर एबेला (Toyota Ebela ) ही मारुती सुझुकी ई-विटारा ची रीबॅज्ड आवृत्ती आहे. ही गाडी एप्रिल 2026 मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही 49 किलोवॅट तास आणि 61 किलोवॅट तास या दोन बॅटरी पर्यायांसह येते. मोठ्या बॅटरी व्हेरिएंटसोबत 171.6 एचपी मोटर 189 एनएम टॉर्क देते, तर लहान बॅटरी 106 एचपी देते. दावा केलेल्या 543 किलोमीटर रेंजसह ही गाडी टू-व्हील ड्राइव्ह आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध असेल. एलएफपी बॅटरी एसी आणि डीसी फास्ट चार्जिंग दोन्हीला सपोर्ट करते. टोयोटा आणि मारुती यांच्या भागीदारीतून विकसित झालेली ही गाडी मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवेल. अपेक्षित किंमत 16 ते 25 लाखांच्या दरम्यान असल्यानं, सामान्य ग्राहकांसाठीही आकर्षक पर्याय ठरू शकते. एबेला मध्ये 18 इंच अलॉय व्हील्स, चांगला ग्राउंड क्लिअरन्स आणि आरामदायक केबिन यासारखे वैशिष्ट्ये ग्राहकांना आकर्षित करतील.
एमजी मॅजेस्टर : फेब्रुवारी 2026 मध्ये अनावरण झालेली एमजी मॅजेस्टर (MG Majester) श्हीर ग्लोस्टरची उत्तराधिकारी मानली जाते. यात रिडिझाइन केलेला फ्रंट प्रोफाइल, अपडेटेड अलॉय व्हील्स आणि अधिक फीचर-रिच इंटिरिअर आहे. एसयूव्हीच्या बुकिंग्स आधीच सुरू झाल्या आहेत आणि चार रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. डिलिव्हरी मे 2026 पासून सुरू होणार आहेत. 2.0 लिटर ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन 216 एचपी देत. ते 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसोबत जोडलं जाईल, जे ग्लोस्टरप्रमाणेच आहे. ही 6/7 सीटर लक्झरी एसयूव्ही टोयोटा फोर्ट्युनर आणि स्कोडा कोडियाक यांसारख्या प्रतिस्पर्धींशी मुकाबला करेल. तिची अपेक्षित किंमत 39.50 ते 43 .25 लाखांच्या दरम्यान असल्यानं, प्रीमियम सेगमेंटमध्ये ती मजबूत पर्याय ठरेल. रफ आणि टफ एक्सटीरिअर डिझाइन, लक्झरी इंटिरिअर आणि 4एक्स4 ऑप्शन यामुळं ऑफ-रोड प्रेमींना आकर्षित करेल.
निसान टेक्टन: निसान कंपनी आपल्या नव्या मिड-साइज एसयूव्ही टेक्टनसह टेरानोची जागा घेणार आहे. ही गाडी नव्या रेनॉल्ट डस्टरशी प्लॅटफॉर्म, कंपोनेंट्स आणि फीचर्स शेअर करेल.डिझाइनमध्ये निसान पॅट्रोलप्रेरित फ्रंट-एंडमुळं ती अधिक तीक्ष्ण आणि रोड-फोकस्ड दिसेल. सुरुवातीला 1.0 लिटर आणि 1.3 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन्स उपलब्ध होतील, तर 1.8 लिटर नैसर्गिकरित्या डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजिनवर आधारित हायब्रिड आवृत्ती 2027 च्या सुरुवातीला येऊ शकते. ही गाडी ह्युंदाई क्रेटा, मारुती सुझुकी विक्टोरिस आणि इतर मिड-साइज एसयूव्हींशी स्पर्धा करेल. अपेक्षित किंमत 10 ते 18 लाखांच्या दरम्यान असल्याने, निसानच्या भारतातील पुनरागमनासाठी ही महत्त्वाची गाडी ठरेल.
एप्रिल 2006 हा महिना ऑटोमोबाईल प्रेमींसाठी उत्साहवर्धक ठरणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत कंपन्या नवीन तंत्रज्ञान आणि डिझाइन आणत आहेत. ग्राहकांना किफायतशीर ते लक्झरी पर्यंत विविध पर्याय मिळतील. नव्या वर्षात पर्यावरणस्नेही आणि तंत्रज्ञानानं समृद्ध गाड्यांचा कल स्पष्ट दिसतो.
