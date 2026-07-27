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शनीच्या कड्यांमागील रहस्ये उलगडणार : नासाची नवीन प्रॅक्सिस मोहीम

NASA ची PRAXIS मोहीम (NASA New Praxis Mission) सॅटर्नच्या रिंग्जचं रहस्य उलगडणार आहे. ही AI-रोबोटिक प्रणाली प्रथमच रिंग कणांचं थेट संकलन आणि अभ्यास करेल.

NASA New Praxis Mission
शनीचा प्रातिनिधिक फोटो (Canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 11:22 AM IST

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मुंबई: शास्त्रज्ञ शनीच्या कड्यांविषयीच्या दीर्घकाळापासून अनुत्तरित असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी एक क्रांतिकारक मोहीम (नासा प्रॅक्सिस) विकसित करत आहेत. प्रस्तावित प्रॅक्सिस (प्लॅनेटरी रिंग एक्सप्लोरर अँड सॅम्पल कलेक्टर) प्रणालीद्वारे, कड्यांमधील कणांचे थेट नमुने प्रथमच गोळा करून त्यांचं विश्लेषण केलं जाईल. कॅसिनी मोहिमेनं महत्त्वपूर्ण शोध लावले असले तरी, कड्यांची निर्मिती, गतिशीलता आणि उत्क्रांती यासंबंधीचे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत; ही उणीव भरून काढण्याचे प्रॅक्सिस मोहिमेचं उद्दिष्ट आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान : शनीची कडी प्रामुख्यानं पाण्याच्या बर्फानं बनलेली आहेत, ज्यात सूक्ष्म धुळीपासून ते घराएवढ्या मोठ्या खडकांपर्यंतच्या आकाराचे कण आहेत. हे कण सतत गतिमान असतात, वारंवार एकत्र येतात आणि वेगळे होतात. कॅसिनी अवकाशयानानं यापूर्वी कड्यांचा अभ्यास केला असला तरी, ते मिलीमीटर ते सेंटीमीटर आकाराच्या कणांचे नमुने थेट गोळा करू शकले नाही. प्रॅक्सिस ही मर्यादा दूर करेल. प्रॅक्सिस प्रणाली कणांचा आकार, सच्छिद्रता आणि रासायनिक रचना यांचे विश्लेषण करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या, एआय-सक्षम, जैव-प्रेरित रोबोटिक एक्सप्लोररचा वापर करते. नमुने गोळा करण्यासाठी, ते स्पोर्ट-कास्टिंग तंत्रज्ञानापासून प्रेरित असलेल्या एका लांब, लवचिक आणि विस्तारण्यायोग्य बूमचा वापर करेल. हे अंतराळयान कड्यांपासून सुरक्षित अंतर राखून "टच-अँड-गो" पद्धतीचा वापर करून कार्य करेल, ज्यामुळं टक्कर होण्याचा धोका कमी होईल. ते वेगवेगळ्या प्रदेशांतील आणि पोकळ्यांमधील कणांचा अभ्यास करण्यासाठी कड्यांच्या विविध भागांमधून संचार करेल. या थेट निरीक्षणातून केवळ शनीच्या दाट कड्यांबद्दलच नव्हे, तर युरेनस आणि नेपच्यूनच्या विरळ कड्यांबद्दल, तसंच ग्रह आणि ताऱ्यांच्या निर्मितीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आदिम डिस्कबद्दलही नवीन अंतर्दृष्टी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अभ्यास आणि तंत्रज्ञान: प्रॅक्सिसमध्ये स्वायत्त संचार, टक्कर टाळणे, अचूक नमुना संकलन आणि जागेवरच विश्लेषण करण्याची क्षमता आहे. सूक्ष्म उपकरणे रिअल-टाइम डेटा प्रदान करतील. ही संकल्पना 'सॅटर्न रिंग ऑब्झर्वर' मोहिमेसाठी केलेल्या अभ्यासावर आधारित आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सिम्युलेशन आणि प्रणाली रचनेद्वारे व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन केलं जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष प्रोटोटाइपची निर्मिती केली जाईल. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग भविष्यातील ग्रहीय शोध मोहिमांमध्ये, ज्यात युरेनस ग्रहाला लक्ष्य करणाऱ्या मोहिमांचाही समावेश आहे, केला जाऊ शकतो. शास्त्रज्ञांच्या मते, कड्यांच्या कणांच्या थेट अभ्यासातून ग्रहीय कडी प्रणालींच्या उत्पत्ती आणि उत्क्रांतीबद्दल मूलभूत अंतर्दृष्टी प्राप्त होईल. यामुळं सूर्यमालेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यांबद्दलची आपली समज वाढेल, ज्यामुळे कणांची गतिशीलता, बर्फाचे प्रमाण, प्रदूषक आणि यांत्रिक गुणधर्मांचे विश्लेषण करणे शक्य होईल.

भविष्यातील शक्यता: प्रॅक्सिस (PRAXIS) मोहीम केवळ शनीपुरती मर्यादित नाही; ती युरेनस आणि नेपच्यूनच्या कड्यांवर, तसंच बाह्यग्रहीय प्रणालींवरही नवीन दृष्टिकोन देऊ शकते. रोबोटिक स्वायत्तता आणि एआय (AI) च्या वापरामुळं ते भविष्यातील गुंतागुंतीच्या मोहिमांसाठी आदर्श ठरते. ही मोहीम नासाच्या नवीन संकल्पनांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

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NASA NEW PRAXIS MISSION
NEW PRAXIS MISSION
नवीन प्रॅक्सिस मोहीम
NASA PRAXIS
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