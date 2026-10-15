फसवल्या कॉलपासून मुक्ती; 1 नोव्हेंबरपासून अनोळखी कॉल करणाऱ्यांचं नावंही दिसणार!
1 नोव्हेंबरपासून, तुमच्या स्मार्टफोनवर जेव्हा एखादा अनोळखी नंबरवरून कॉल येईल, तेव्हा त्या नंबरसोबत कॉल करणाऱ्याचं नावही स्क्रीनवर दिसणार आहे.
Published : October 15, 2026 at 2:54 PM IST
मुंबई: 1 नोव्हेंबरपासून, तुमच्या स्मार्टफोनवर अनोळखी कॉल करणाऱ्याचा केवळ फोन नंबरच नाही, तर त्यांचं नावही दिसून येईल. दूरसंचार विभागानं (DoT) 'कॉलिंग लाईन आयडेंटिफिकेशन' (CLI) म्हणजेच कॉल करणाऱ्याची ओळख पटवण्याची तांत्रिक संज्ञाच्या कायदेशीर व्याख्येत बदल केला आहे. दूरसंचार विभागानं सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सना 1 नोव्हेंबरपासून ही नावे दाखवण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
CLI ची नवीन व्याख्या काय आहे? : यापूर्वी, 'युनिफाइड लायसन्स' करारानुसार, CLI म्हणजे केवळ कॉल करणाऱ्याचा फोन नंबर असा अर्थ होता. 13 ऑक्टोबर रोजी दूरसंचार विभागानं केलेल्या सुधारणेनुसार (क्रमांक 01/लायसन्सिंग पॉलिसी/2026), आता या व्याख्येत तीन गोष्टींचा समावेश होतो: ऑपरेटरद्वारे प्रदान केलेली ओळख, ऑपरेटरच्या सबस्क्रायबर डेटाबेसमध्ये नोंदवलेलं कॉल करणाऱ्याचं नाव, किंवा भविष्यात सरकारद्वारे निश्चित केली जाणारी इतर कोणतीही ओळख. दूरसंचार विभागानं "जनहितार्थ" हा बदल केला आहे. इतर सर्व अटी, शर्ती पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील.
'कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (CNAP) म्हणजे काय? : या सुधारणेद्वारे व्याख्येत बदल करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्ष सेवेला 'कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (CNAP) असं म्हणतात. दूरसंचार विभागानं ऑपरेटर्सना 1 नोव्हेंबरपासून ही सेवा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशांतर्गत अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कॉलसाठी, ऑपरेटरच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवलेलं नाव स्क्रीनवर दिसेल. तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये आधीच सेव्ह असलेल्या नंबरसाठी, तुम्ही दिलेलं नावच दिसेल. आंतरराष्ट्रीय कॉलसाठी "इंटरनॅशनल कॉल" (International Call) असं दर्शवले जाईल.4G आणि 5G नेटवर्कवर ही सेवा डीफॉल्ट स्वरूपात (आपोआप) सक्रिय असेल.
कोणाचं नावं दिसणार नाहीत? : ज्या वापरकर्त्यांनी 'कॉलिंग लाईन आयडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन' (CLIR) सक्रिय केलं आहे, त्यांची नावं दिसणार नाहीत. कॉल संपल्यानंतर, नाव शोधण्यासाठी वापरलेला डेटा (name-lookup data) हटवणे ऑपरेटर्ससाठी अनिवार्य असेल. TRAI नं 'कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (CNAP) हे फिचर डीफॉल्ट स्वरूपात सुरू करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये वापरकर्त्याला विनंती केल्यास ते बंद करण्याचा पर्यायही असेल.
स्कॅम थांबणार का?: या सुविधेमुळं काही प्रमाणात स्कॅम थांबवण्यात मदत होऊ शकते; मात्र, स्क्रीनवर दिसणारे नाव किती विश्वासार्ह असेल, हे पूर्णपणे टेलिकॉम ऑपरेटरच्या नोंदींवर अवलंबून आहे. हे नाव सिम कार्डच्या अधिकृत कागदपत्रांशी संबंधित असते, प्रत्यक्ष कॉल करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख असेलच असं नाही. जर सिम कार्ड एखाद्या नातेवाईकाच्या, कंपनीच्या किंवा बनावट ओळखीच्या नावावर नोंदणीकृत असेल, तर तेच नाव स्क्रीनवर दिसेल. हा उपाय फसवणूक रोखण्यात यशस्वी ठरेल की चुकीची नावं दिसल्यामुळं नवीन समस्या निर्माण करेल, हे सर्वस्वी ऑपरेटर आपल्या डेटाबेसची माहिती किती अचूकपणे ठेवतात, यावर अवलंबून असेल.
हे वाचलंत का :