केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांच्या हस्ते स्वदेशी ध्रुव-एनजी नागरी हेलिकॉप्टरचे उद्घाटन

बेंगळूरू : केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी मंगळवारी बेंगळूरूमधील हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) येथे ध्रुव-एनजी या नागरी हेलिकॉप्टरचं (Dhruv NG civil helicopter) उद्घाटन केलं. या कार्यक्रमात एचएएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. डी.के. सुनील उपस्थित होते. मंत्र्यांनी यावेळी ध्रुव-एनजीच्या पहिल्या उड्डाणाला हिरवा झेंडा दाखवला. हे 2025 एअरो इंडिया शोमध्ये पहिल्यांदा प्रदर्शित स्वदेशी हेलिकॉप्टरचं नागरी व्हेरिएंट आहे. हे हेलिकॉप्टर भारताच्या रोटरी-विंग क्षमतेचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानलं जात आहे.

ध्रुव-एनजीची वैशिष्ट्ये आणि क्षमता
एचएएलनुसार, ध्रुव-एनजी हे 5.5 टन वजनाचं ((Dhruv NG) हलके, ट्विन-इंजिन, बहु-उद्देशीय हेलिकॉप्टर आहे. ते भारतीय भूप्रदेशाच्या विविध आणि कठीण परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. जागतिक नागरी विमान वाहतूक बाजाराच्या कठोर आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी याला अपग्रेड करण्यात आलं आहे. सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि प्रवाशांच्या आरामावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

ट्विन शक्ती 1एच1सी इंजिन
हे हेलिकॉप्टर ट्विन शक्ती 1एच1सी इंजिनांद्वारे चालतं, जे अधिक शक्ती प्रदान करतं.याची भारतातच अंतर्गत देखभाल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. यात एएस4 मानकांनुसार प्रमाणित ग्लास कॉकपिट आणि आधुनिक एव्हियोनिक्स सूट आहे, जे उत्कृष्ट स्थिती प्रदान करतं. प्रगत कंपन-नियंत्रण प्रणालीमुळं प्रवास अतिशय स्मूथ होतो, ज्यामुळं ते व्हीआयपी वाहतूक आणि वैद्यकीय बचाव मोहिमांसाठी आदर्श आहे.

कमाल वेग 285 किमी
ध्रुव-एनजीची कमाल उड्डाण क्षमता (वजन) 5,500 किलो आहे आणि कमाल वेग 285 किमी/तास आहे. ते एकावेळी 14 प्रवाशांना वाहून नेऊ शकतं. याची अत्यंत कॉन्फिगरेबल केबिन (7.33 घनमीटर) विविध नागरी भूमिकांसाठी अनुकूल आहे, जसं की एअर अॅम्ब्युलन्स, आपत्ती बचाव, कायदा अंमलबजावणी आणि ऑफशोअर ऑपरेशन्स.

