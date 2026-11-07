'DLC5.0' मोहीम सुरू; अवघ्या 5 दिवसांत 40 लाख पेंशनधारकांचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी!
डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट मोहीम 5.0अंतर्गत अवघ्या 5 दिवसांत तब्बल 40 लाख पेन्शनधारकांचं डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलं आहे.
Published : November 7, 2026 at 12:52 PM IST
नवी दिल्ली: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसंच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी शुक्रवारी देशभरात 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) मोहीम 5.0' सुरु केली. या मोहिमेला ज्येष्ठ नागरिकांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला असून, पहिल्या पाच दिवसांतच सुमारे 40 लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे (DLC) जारी करण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 25 लाख प्रमाणपत्रे जारी झाली होती, ज्याच्या तुलनेत यंदा तब्बल 60 टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे.
📡LIVE Now📡 Press Conference on the Launch of Nationwide Digital Life Certificate (DLC) Campaign 5 📍National Media Centre, New Delhi https://t.co/NXcLalm3f3— PIB India (@PIB_India) November 6, 2026
फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानावर वाढला विश्वास : कार्मिक, लोकसंख्या आणि पेन्शन मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, पेन्शनधारकांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्यानं वाढत आहे. जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 'फेस ऑथेंटिकेशन' (चेहरा ओळखून प्रमाणीकरण करणे) या तंत्रज्ञानाचा वापर 61 टक्क्यांवरून थेट 80 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तंत्रज्ञान-आधारित पेन्शन सेवांवर ज्येष्ठ नागरिकांचा विश्वास वाढत असल्याचं हे स्पष्ट संकेत आहेत. डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, "या तंत्रज्ञानामुळं पेन्शनधारकांचे जीवन सुसह्य झालं असून, प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सोपी, सोयीस्कर आणि आदरयुक्त बनली आहे."
पेन्शनधारकांना राष्ट्रउभारणीसाठी संधी : देशातील बदलत्या सामाजिक-आर्थिक आणि लोकसंख्येच्या स्थितीवर प्रकाश टाकताना डॉ. सिंह यांनी एक महत्त्वाची आकडेवारी मांडली. सध्या केंद्र सरकारचे पेन्शनधारक सुमारे 70 लाख झाले आहेत, तर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 लाख आहे. पूर्वी ही स्थिती पूर्णपणे उलटी होती; तेव्हा 55 ते 60 लाख कार्यरत कर्मचारी होते आणि पेन्शनधारक 50 लाख होते. सरासरी आयुर्मानात झालेली वाढ आणि सुधारित आरोग्य सुविधांमुळं ज्येष्ठ नागरिकांचा अनुभव आणि क्षमता राष्ट्रउभारणीसाठी वापरण्याची एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
Face Authentication Adoption Surges to 80% as DLC Campaign 5.0 Generates Nearly 40 Lakh Certificates in First Five Days: Union Minister @DrJitendraSingh 🔸Union Minister launches Nationwide DLC Campaign 5.0 as Digital Life Certificate Generation Surges 60% in First Five Days 🔸1.17 crore of 1.92 crore DLCs generated through face authentication last year, reflecting growing trust in digital technology, says Minister 🔸Pensioners' experience, expertise and potential vital to Viksit Bharat; Minister advocates synergy between generations for nation-building 🔸Nationwide campaign to cover nearly 3,000 locations with doorstep services for elderly pensioners unable to visit camps For more details, read here: https://t.co/EVpYjHY4h5— PIB India (@PIB_India) November 6, 2026
60 व्या वर्षी निवृत्ती : डॉ. सिंह यांनी सांगितलं की, अनेक कर्मचारी वयाच्या 60 व्या वर्षी सेवांमधून निवृत्त होतात, परंतु प्रत्यक्षात तो काळ त्यांच्या आरोग्य, अनुभव आणि व्यावसायिक क्षमतेचा सर्वोच्च टप्पा असतो. त्यामुळं ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ आर्थिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधा देणे पुरेसे नाही, तर त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी करून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी तरुण पिढी आणि अनुभवी ज्येष्ठ पिढी यांच्यात उत्तम समन्वय साधण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
बायोमेट्रिक ते फेस रिकग्निशन: पेन्शन विभागानं केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख करताना मंत्री म्हणाले की, पूर्वी पारंपारिक कागदी प्रमाणपत्रांवर अवलंबून राहावं लागत होतं. त्यानंतर अंगठ्याचे ठसे (बायोमेट्रिक) वापरून डिजिटल पद्धत आली. मात्र, वयोमानानुसार हाताचे ठसे न जुळण्याच्या अडचणींमुळं अखेर 'फेस ऑथेंटिकेशन' तंत्रज्ञान आणलं गेलं. आता पेन्शनधारकांना बँक किंवा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ते घरबसल्या आपल्या मोबाईल फोनवरूनच जीवन प्रमाणपत्र तयार करू शकतात. गेल्या वर्षी जारी करण्यात आलेल्या 1.92 कोटी प्रमाणपत्रांपैकी तब्बल 1.17 कोटी प्रमाणपत्रे याच तंत्रज्ञानानं बनवली होती.
Simplifying Services, Enabling Convenience! With Aadhaar Face Authentication, pensioners can generate their Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan) from the comfort of their homes. It is quick, simple and hassle-free! Watch this quick tutorial to learn how to generate your DLC with ease. #Aadhaar #JeevanPramaan #DigitalLifeCertificate #FaceAuthentication #DLC #EaseofLiving #Pensioners #UIDAI— Aadhaar (@UIDAI) November 3, 2026
घरपोच सेवा : ही मोहीम आता केवळ सरकारी राहिलेली नसून ती एक सामाजिक चळवळ बनली आहे. घरातील नातवंडे जेव्हा आपल्या आजी-आजोबांना मोबाईलवर हे प्रमाणपत्र तयार करण्यास मदत करतात, तेव्हा तंत्रज्ञानाचा स्वीकार हा एक सुखद कौटुंबिक अनुभव बनतो. तसेच, जे पेन्शनधारक आजारपणामुळे घराबाहेर पडू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी 'घरपोच पेन्शन सेवा' (Doorstep Service) पुरवली जात आहे. या कार्यक्रमादरम्यान देशभरातील 'DLC मोहीम 4.0' च्या यशाची माहिती देणारी एक विशेष पुस्तिका आणि 'कॉफी टेबल ई-बुक' देखील प्रकाशित करण्यात आलं आहे.
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