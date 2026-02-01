ETV Bharat / technology

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : इतिहासात प्रथमच निर्मला सीतारामन रविवारी अर्थसंकल्प सादर करणार, थेट प्रेक्षपण कुठं पाहता येईल?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज रविवारी पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प आहे.

Published : February 1, 2026 at 9:59 AM IST

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज रविवारी (1 फेब्रुवारी 2026) लोकसभेत आर्थिक वर्ष 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. भारतीय इतिहासात प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारी सादर होत असल्यानं हा अर्थसंकल्प विशेष आहे. अर्थसंकल्प, व्यवसाय आणि आर्थिक बाजारांसाठी महत्त्वाचा असतो कारण यात प्रमुख धोरणात्मक निर्णय, संभाव्य कर बदल आणि आर्थिक वाढ तसंच महागाईबाबत संकेत मिळतात. सीतारामन यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल.

अर्थमंत्री कुठं भाषण करणार?
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 चं सादरीकरण रविवार, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत होईल. निर्मला सीतारामन लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी त्यांच्या भाषणाची वेळ साधारण 60 ते 90 मिनिटे असण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्प कुठे सादर होणार?
अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण नवी दिल्लीतील संसद भवनातील लोकसभेत होईल. भाषणानंतर अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जातील.

अर्थसंकल्पाचं थेट प्रेक्षपण कुठं पाहता येईल?
थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन आणि संसद टीव्ही या वाहिन्यांवर होईल. प्रक्षेपण अर्थमंत्र्यांच्या भाषणापूर्वी काही वेळ आधी सुरू होईल. ऑनलाइन पाहण्यासाठी संसद टीव्हीचा यूट्यूब चॅनेल, पीआयबी इंडियाचा यूट्यूब चॅनेल, indiabudget.gov.in आणि इतर सरकारी वेबसाइट्सवर सकाळी 11 वाजल्यापासून थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल.

थेट प्रक्षेपण न पहाता आल्यास
थेट प्रक्षेपण न पहाता आल्यास संसद टीव्ही आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) यांच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर भाषणाचा रीप्ले उपलब्ध होईल. तसंच अर्थसंकल्पीय सारांश, कर प्रस्ताव आणि खर्चाच्या तपशीलवार माहितीसह सर्व दस्तऐवज indiabudget.gov.in आणि पीआयबी पोर्टलवर अपलोड केले जातील.

या वर्षी अर्थसंकल्पात काय अपेक्षा आहेत?
या वर्षीचा अर्थसंकल्प दीर्घकालीन ध्येयांवर केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी आयकरावर विशेष लक्ष असेल, मात्र गेल्या वर्षी दिलेल्या सवलतीनंतर कर स्लॅबमध्ये मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. पायाभूत सुविधांवर खर्च कायम राहील, परंतु कार्यक्षमता, लवचिकता आणि भारताच्या दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेवर अधिक भर दिला जाईल. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी शेतीच्या डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन आणि राष्ट्रीय सहकारी धोरण 2025 अंतर्गत सहकारी क्षेत्राचा विस्तार अपेक्षित आहे.

सीतारामन यांच्या टीममध्ये कोण कोण?
निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत वरिष्ठ नोकरशहा आणि अर्थतज्ज्ञांची प्रमुख टीम काम करत आहे. अर्थसचिवपद रिक्त असल्यानं हा त्यांचा पहिलाच असा अर्थसंकल्प असेल.निर्मला सितारमन यांच्या टीमध्ये अनुराधा ठाकूर (1994 बॅच आयएएस अधिकारी) अर्थविभाग सचिव म्हणून पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादरीकरणात सहभागी आहेत. त्या वाढ कायम ठेवणे, स्थिरता आणि कर्ज-जीडीपी गुणोत्तराकडे लक्ष केंद्रित करत आहेत.

  • व्ही. व्हुआलनाम (एप्रिल 2025 पासून खर्च सचिव)वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील.
  • अरविंद श्रीवास्तव (मे 2025 पासून महसूल सचिव) कर संकलन, अनुपालन आणि कर प्रक्रिया सुलभ करण्यावर काम करत आहेत.
  • एम. नागराजू (वित्तीय सेवा सचिव) बँकिंग, फिनटेक नियमन, वित्तीय समावेशन आणि एमएसएमईंना कर्जपुरवठ्यावर सल्ला देताय.
  • अरुणिश चावला (डिपाम सचिव) विनिवेश धोरण आणि गैर-कर महसूल वाढवण्यावर काम करताय.
  • मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केलं असून ते धोरणात्मक मार्गदर्शन करताय.

