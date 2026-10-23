Ultraviolette X 47 Venom : 343 km रेंजसह इलेक्ट्रिक मोटरसायकल भारतात लाँच...
अल्ट्राव्हायोलेट X-47 व्हेनम (Ultraviolette X-47 Venom) ही इलेक्ट्रिक मोटरसायकल भारतात अधिकृतपणे लाँच झालीय.
Published : October 23, 2026 at 2:45 PM IST
मुंबई : अल्ट्राव्हायोलेटनं (Ultraviolette) भारतात 'X-47 व्हेनम' (X-47 Venom) ही इलेक्ट्रिक मोटरसायकल लाँच केली आहे. पहिल्या 5,000 युनिट्ससाठी याची सुरुवातीची किंमत 2.65 लाख रुपये (परिचयात्मक किंमत) ठेवण्यात आली आहे, तर त्यानंतरची मूळ किंमत 3 लाख रुपयांपासून सुरू होईल. आज, 22 ऑक्टोबरपासून या मोटरसायकलचे बुकिंग सुरू होत असून, नोव्हेंबर 2026 पासून डिलिव्हरी दिली जाईल.
नवीन VX-100 प्लॅटफॉर्म: X-47 व्हेनम ही अल्ट्राव्हायोलेटच्या नवीन 'VX-100' (100V) आर्किटेक्चरवर आधारित पहिली मोटरसायकल आहे. भविष्यातील उत्पादनंही याच प्लॅटफॉर्मवर विकसित केली जातील. या प्लॅटफॉर्ममुळं बॅटरी, मोटर आणि कंट्रोलरमध्ये बदल करण्यात आलं आहेत, ज्याचा उद्देश कार्यक्षमता वाढवणे आणि वजन कमी करणे हा आहे. या मोटरसायकलचं वजन 180 किलो आहे, जे मागील पिढीच्या मॉडेलपेक्षा 20 किलोनं कमी आहे. नवीन बॅटरी पॅक 15 टक्क्यांनी हलका असून त्याची ऊर्जा घनता (energy density) 25 टक्क्यांनी अधिक आहे. तसंच, यात जुन्या रेडियल कूलिंग सिस्टमच्या जागी 'ॲक्सियल कूलिंग' (axial cooling) व्यवस्था देण्यात आली आहे, जी दुप्पट प्रभावी कूलिंग प्रदान करते.
बॅटरी आणि कामगिरी: X-47 व्हेनम 7 kWh आणि 11 kWh अशा दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. 11 kWh क्षमतेचा 'SRB-11' बॅटरी पॅक 343 किमीची (IDC) रेंज देतो, तर 7 kWh क्षमतेच्या बेस मॉडेलच्या रेंजबाबत अद्याप माहिती दिलेली नाही. यातील मोटर 30 kW (सुमारे 40bhp) पॉवर आणि चाकांवर 550 Nm टॉर्क निर्माण करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही मोटरसायकल 2.7 सेकंदात 0-60 किमी/तास आणि 5.9 सेकंदात 0-100 किमी/तास वेग गाठू शकते, तसंच तिचा सर्वोच्च वेग (top speed) 155 किमी/तास इतका आहे. हा प्लॅटफॉर्म 12 kW पर्यंतच्या DC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो आणि यात 1.6 kW चा ऑनबोर्ड चार्जरही देण्यात आला आहे.
सुरक्षा आणि वैशिष्ट्ये: X-47 व्हेनममध्ये अल्ट्राव्हायोलेटची 'हायपरसेन्स' (Hypersense) प्रणाली देण्यात आली आहे. यात 77 GHz क्षमतेचा रिअर रडार (मागील बाजूचा रडार) बसवण्यात आला आहे, जो 200 मीटर अंतरापर्यंतच्या परिसरावर लक्ष ठेवू शकतो. वैशिष्ट्यांमध्ये ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन-चेंज असिस्टन्स, ओव्हरटेक अलर्ट्स आणि रिअर-कॉलिजन वॉर्निंग्स यांचा समावेश आहे, तसंच मागून धोका जाणवल्यास हॅझार्ड लाइट्स सक्रिय होतात. इंटरफेस एक्स (Interface X) वर चालणारी एक नवीन 7-इंची टचस्क्रीन कॉकपिटच्या मध्यभागी आहे, ज्यामध्ये ऑनबोर्ड मॅपल्स नॅव्हिगेशन, रिअर-कॅमेरा पार्क असिस्ट आणि क्रूझ कंट्रोल आहे. कनेक्टेड वैशिष्ट्यांमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि हालचाल, पडणे, टोइंग आणि क्रॅशसाठी व्हायोलेट एआय (VIOLETTE AI) अलर्ट्सचा समावेश आहे.
रंग: एक्स-47 व्हेनम (X-47 Venom) आफ्टरबर्नर यलो, टर्बो रेड, कॉस्मिक ब्लॅक आणि स्टेलर व्हाइट या रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. अल्ट्राव्हायोलेटने 8,00,000 किमी पर्यंत वाढवता येणाऱ्या वॉरंटी कव्हरेजची घोषणा केली आहे, ज्याच्या सविस्तर अटी आणि पात्रता अद्याप स्पष्ट व्हायच्या आहेत. मोटरसायकलसोबतच, कंपनीनं आपला बी-मॅक्स (B-MAX) सेफ्टी वेस्ट प्रदर्शित केला, जे 86 टक्के फोर्स ॲटेन्युएशन आणि पाच वेळा पुनर्वापर करण्याच्या क्षमतेचा दावा करते, मात्र त्याची किंमत अद्याप नमूद केलेली नाही.
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