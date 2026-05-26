Ultraviolet ने X 47 ची नवीन 'बेस व्हेरिएंट' सादर केली; किंमत फक्त 2.49 लाख
अल्ट्राव्हायोलेट X 47 चं नवीन बेस व्हेरिएंटल भारतात लॉंच झालं आहे. याची किंमत फक्त 2.49 लाख रुपये आहे.
Published : May 26, 2026 at 10:01 AM IST
मुंबई: इलेक्ट्रिक मोटरसायकल क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या Ultraviolet या कंपनीनं, आपल्या लोकप्रिय X 47 मॉडेलची एक नवीन 'एन्ट्री-लेव्हल' (सुरुवातीची) बेस व्हेरिएंट (Ultraviolet X 47 New Base Variant ) लॉंच केलं. हे नवीन व्हेरिएंट 2.49 लाख (एक्स-शोरूम) या किमतीत उपलब्ध आहे. ही किंमत X-47 च्या मूळ व्हेरिएंटपेक्षा 15,000 नं कमी आहे. ही किंमत कपात केवळ 'HyperSense रडार प्रणाली' वगळल्यामुळं कमी झाली आहे. मोटर, बॅटरी, रेंज (एका चार्जमधील अंतर) आणि कमाल वेग (टॉप स्पीड) यांसह इतर सर्व वैशिष्ट्ये मात्र पूर्णपणे तशीच आहेत.
एकूण सहा व्हेरिएंट् : या नवीन बेस व्हेरिएंटच्या आगमनामुळं, X 47 च्या एकूण व्हेरिएंट्सची (Ultraviolet X 47) संख्या आता सहावर पोहोचली आहे. या मॉडेलची किंमत श्रेणी आता 2.49 लाख ते 4.59 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान विस्तारली आहे. ज्या ग्राहकांना रडार-आधारित प्रगत रायडिंग तंत्रज्ञानाची आवश्यकता नाही, त्यांच्यासाठी X 47 ची सर्वात किफायतशीर आवृत्ती खरेदी करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे.
HyperSense रडारशिवाय तुम्हाला काय मिळते आणि काय मिळत नाही?: X-47 च्या मूळ मॉडेलच्या तुलनेत, नवीन बेस व्हेरिएंटमध्ये केवळ HyperSense रडार प्रणालीचा अभाव आहे. ही रडार प्रणाली सुरक्षेशी संबंधित चार प्रमुख वैशिष्ट्यांसाठी येत होती.
- Rear Collision Warning (मागून येणाऱ्या वाहनांबद्दल सावध करणारी सूचना)
- Lane Change Assist (लेन बदलताना मदत करणे)
- Overtake Alert (ओव्हरटेक करताना सूचना देणे)
- Blind Spot Detection (दृष्टीआडच्या भागात (blind spot) एखादे वाहन असल्यास सावध करणे)
या चारही वैशिष्ट्यांचा बेस व्हेरिएंटमध्ये समावेश नाही. तथापि, याव्यतिरिक्त, इतर सर्व बाबी मूळ मॉडेलप्रमाणेच हुबेहूब आहेत. दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये 36.2 HP इतकी शक्ती निर्माण करणारी मोटर आणि 7.1 kWh क्षमतेची बॅटरी वापरण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हे वाहन एका पूर्ण चार्जवर 211 किलोमीटरची रेंज देतं. याचा कमाल वेग (टॉप स्पीड) अंदाजे 145 किमी/तास इतका आहे, तर 0 ते 60 किमी/तास हा वेग अवघ्या 2.8 सेकंदांत गाठता येतो. यांत्रिक आणि संरचनात्मकदृष्ट्या, ही दोन्ही मॉडेल्स पूर्णपणे एकसारखीच आहेत. जे रायडर्स प्रामुख्याने शहरांतर्गत प्रवास करतात किंवा दररोज कमी अंतराचा प्रवास करतात, त्यांच्यासाठी 'HyperSense' रडार वगळण्याचा पर्याय फायदेशीर आहे. कारण यामुळं 15,000 ची बचत होते. तथापि, जे रायडर्स नियमितपणे द्रुतगती मार्गांवर (expressways) प्रवास करतात किंवा गर्दीच्या आणि अनेक मार्गिका असलेल्या रस्त्यांवरून (multi-lane traffic) वाहन चालवतात, त्यांच्यासाठी 'Rear Collision Warning' (मागील धडकेचा इशारा) आणि 'Blind Spot Detection' (अंध बिंदू ओळख) यांसारखी वैशिष्ट्ये अत्यंत उपयुक्त ठरतात. परिणामी, अशा रायडर्ससाठी 'Original' व्हेरिएंटची निवड करणे हा अधिक योग्य पर्याय ठरेल.
X-47 व्हेरिएंट्स आणि किमती (एक्स-शोरूम):
- X-47 (New Base) — 2.49 लाख
- X-47 Original — 2.64 लाख
- X-47 Original+ — 3.09 लाख
- X-47 Recon — 3.59 लाख
- X-47 Recon+ — 4.09 लाख
- X-47 Desert Wing — 4.59 लाख
किंमतीमधील फरक : 'Base' आणि 'Original' व्हेरिएंट्समधील किमतीचा फरक केवळ 15,000 इतका आहे, तर सर्वात वरच्या श्रेणीतील (top-end) 'Desert Wing' व्हेरिएंटपर्यंत हा फरक 2.10 लाखांपर्यंत पोहोचतो. किमतींची ही विस्तृत श्रेणी उपलब्ध असल्यामुळं, X-47 ही मोटरसायकल विविध गरजा आणि बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठी आता अधिक सुलभ झाली आहे. परवडणारी इलेक्ट्रिक मोटरसायकल शोधणाऱ्यांपासून ते जास्तीत जास्त वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असं प्रीमियम मॉडेल हवं असलेल्या ग्राहकांसाठी आता एक योग्य पर्याय उपलब्ध आहे.
हे नवीन 'Base' व्हेरिएंट सादर करून, Ultraviolet कंपनीनं भारतीय इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारपेठेत स्पर्धात्मकतेची पातळी अधिक उंचावली आहे. 'HyperSense' सारख्या प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञानाबाबत विविध पर्याय उपलब्ध करून देऊन, कंपनीनं ग्राहकांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांशी सर्वाधिक सुसंगत ठरेल अशी निवड करण्याचं स्वातंत्र्य आणि लवचिकता प्रदान केली आहे.
