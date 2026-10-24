3 जबऱ्या गेमिंग ॲक्सेसरीजसह Infinix GT 50 Pro 'या' दिवशी भारतात होणार लाँच
Infinix GT 50 Pro हा भन्नाट गेमिंग स्मार्टफोन 27 ऑक्टोबरला भारतात लाँच होणार असून, गेमिंगचा थरार वाढवण्यासाठी यासोबत 3 दमदार ॲक्सेसरीज मोफत मिळणार आहेत.
Published : October 24, 2026 at 12:57 PM IST
मुंबई : स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इन्फिनिक्स (Infinix) भारतात आपला एक शक्तिशाली गेमिंग स्मार्टफोन लाँच करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. कंपनीचा बहुप्रतिक्षित Infinix GT 50 Pro हा स्मार्टफोन 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी अधिकृतपणे भारतात लाँच केला जाणार आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच एप्रिल महिन्यात या फोननं जागतिक बाजारपेठेत (ग्लोबल मार्केट) पदार्पण झालं होतं. आता हा फोन भारतीय बाजारपेठेत धुमाकूळ घालण्यासाठी येत असून, भारतीय व्हेरियंटचे बहुतांश फीचर्स हे ग्लोबल मॉडेलसारखेच असणार आहेत. मात्र, या लाँचिंगचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या फोनसोबत मिळणारे गेमिंग ॲक्सेसरीजचं बंडल, ज्याबद्दल कंपनीनं लाँचपूर्वीच मोठी माहिती जाहीर केली आहे.
तीन भन्नाट गेमिंग ॲक्सेसरीज एकाच बॉक्समध्ये : इन्फिनिक्सनं एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे अधिकृतपणे स्पष्ट केलं की, Infinix GT 50 Pro हा स्मार्टफोन भारतात तीन विशेष गेमिंग ॲक्सेसरीजसह एकाच बंडलमध्ये उपलब्ध केला जाईल. यामध्ये 'GT NX Controller', 'GT NX Station' आणि 'GT MagCharge Cooler 2.0' चा समावेश आहे. हे ॲक्सेसरीज बंडल युजर्सना हँडहेल्ड गेमिंग, टू-प्लेअर (दोन खेळाडू) गेमिंग आणि थेट मोठ्या स्क्रीनवर गेमिंग करण्याचा एक अभूतपूर्व अनुभव देणार आहे.
GT NX Controller: या बंडलमधील पहिली महत्त्वाचं ॲक्सेसरी म्हणजे 'GT NX Controller'. हा कंट्रोलर युजर्सना नेहमीच्या हँडहेल्ड गेमिंगवरून थेट टू-प्लेअर गेमिंग मोडमध्ये स्विच करण्याची सुविधा देतो. हा कंट्रोलर नेहमीच्या मोबाईल गेमिंग कंट्रोलरप्रमाणे फोनला जोडता येतो. पण याचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे, युजर्स याचे दोन वेगळे भाग (हँडल्स) करू शकतात आणि हे दोन्ही भाग ब्ल्यूटूथद्वारे स्मार्टफोनशी कनेक्ट करून दोन खेळाडू एकत्र गेम खेळू शकतात. याशिवाय, यात उत्तम हाताळणीसाठी एर्गोनॉमिक ग्रिप्स, अचूकतेसाठी हॉल-इफेक्ट कंट्रोल्स आणि कस्टमाईज करता येणारे कॉन्फिगर करण्यायोग्य इनपुट्स देण्यात आले आहेत.
Can you guess what is next to GT50 Pro? 👀👀 #GameTogether #GT50Pro https://t.co/e3uA0jb0za— Infinix India (@InfinixIndia) October 17, 2026
GT NX Station: जर तुम्हाला मोबाईलच्या छोट्या स्क्रीन ऐवजी मोठ्या स्क्रीनवर गेम खेळायला आवडत असेल, तर 'GT NX Station' तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. याद्वारे युजर्स आपला फोन थेट सुसंगत टीव्ही किंवा मॉनिटरशी जोडू शकतात. जर तुमचा टीव्ही किंवा मॉनिटर सपोर्ट करत असेल, तर हे स्टेशन थेट 4K रिझोल्यूशन आणि 144Hz रिफ्रेश रेटवर व्हिडिओ आउटपुट देण्यास सक्षम आहे. कनेक्टिव्हिटीचा विचार केल्यास, या स्टेशनमध्ये तब्बल 9 प्रकारचे पोर्ट्स मिळतात, ज्यामध्ये HDMI पोर्ट, USB पोर्ट्स, वायर्ड इथरनेट (LAN), एक्स्पांडेबल स्टोरेज आणि ऑडिओ कनेक्शन्सचा समावेश आहे.
GT MagCharge Cooler 2.0: गेमिंग दरम्यान फोन गरम होण्याची समस्या सामान्य असते, यावर उपाय म्हणून कंपनीनं 'GT MagCharge Cooler 2.0' सादर केला आहे. हा कूलर 12W थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग आणि 15W वायरलेस चार्जिंग एकत्र करतो. हा कूलर फोनच्या मागील भागाला चुंबकीय पद्धतीनं (मॅग्नेटिकली) चिकटतो. हा कूलर वायरलेस बायपास चार्जिंगला देखील सपोर्ट करतो, ज्यामुळं गेमिंग करताना बॅटरीवर येणारा ताण आणि उष्णता कमी होते. या कूलरला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी यात आकर्षक RGB लाइटिंग देखील देण्यात आली आहे.
GT50 Pro Launching: 27th October,2026 🤝 Only on @Flipkart Are you excited? 👀 #GameTogether #GT50Pro https://t.co/BY0Gm2WVPO— Infinix India (@InfinixIndia) October 16, 2026
दमदार परफॉर्मन्स आणि शक्तिशाली स्पेसिफिकेशन्स : Infinix GT 50 Pro च्या इतर वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 अल्टीमेट (MediaTek Dimensity 8400 Ultimate) हा शक्तिशाली प्रोसेसर देण्यात आला आहे. फोनमध्ये 6.78 इंचाचा LTPS AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 1.5K रिझोल्यूशनला सपोर्ट करतो. गेमिंगसाठी यात प्रेशर-सेन्सेटिव्ह 'GT Trigger 2.0' शोल्डर बटन्स दिले आहेत, जे युजर्सना प्रति सेकंद 144 फ्रेम्स (FPS) पर्यंत नेटिव्ह गेमप्लेचा आनंद देतात. फोनमध्ये हीट मॅनेजमेंटसाठी 'हायड्रोफ्लो' (HydroFlow) लिक्विड कूलिंग सिस्टम आणि मागील बाजूस सायबरमेचा प्रेरित डिझाइनसह डायनॅमिक RGB लाइटिंग दिली आहे.
कॅमेरा, बॅटरी आणि स्टोरेज व्हेरियंट : हा फोन 12GB रॅम आणि 512GB अंतर्गत स्टोरेजसह उपलब्ध असेल, तसंच यात आणखी 12GB एक्सटेंडेड रॅमचा सपोर्ट मिळेल, ज्यामुळं एकूण रॅम 24GB पर्यंत वाढवता येते. फोटोग्राफीसाठी फोनच्या मागं ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यात 50MP चा मुख्य कॅमेरा आणि 8MP चा दुय्यम सेन्सर समाविष्ट आहे. तर सेल्फीसाठी 13MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळतो. या संपूर्ण सिस्टमला पॉवर देण्यासाठी फोनमध्ये तब्बल 6,500mAh ची अवाढव्य बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 45W वायर्ड आणि 30W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन एकूण 3 आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
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