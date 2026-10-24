आर्टेमिस 3: नासाच्या सर्वात अवघड आणि ऐतिहासिक अंतराळ मोहिमेची घोषणा!
आर्टेमिस 3 चंद्र मोहिमेसाठी, लँडरच्या चाचणी उड्डाणाचा सविस्तर आराखडा नासानं जाहीर केला आहे.
Published : October 24, 2026 at 10:48 AM IST
मुंबई: नासाच्या 'आर्टेमिस 3' मोहिमेसाठी एक नवीन आराखडा समोर आला आहे. 2027 मध्ये पृथ्वीच्या कक्षेत होणारी एक चाचणी, स्पेसएक्स (SpaceX) आणि ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) यांच्या लँडर्सची (landers) कठोर परीक्षा घेणार आहे.
We are not slowing down. 🚀 Our Artemis III mission will send four astronauts to low Earth orbit next year to test critical systems needed for future lunar landings https://t.co/G5CkHbQhFR and we’re accelerating efforts to ensure the success of Artemis IV, the first Artemis mission on the lunar surface https://t.co/zEDKEcLpXY.— NASA (@NASA) October 23, 2026
उड्डाणाचा सविस्तर आराखडा जाहीर : नासानं त्यांच्या अत्यंत बहुप्रतिक्षित 'आर्टेमिस 3' चंद्र मोहिमेसाठी, लँडरच्या चाचणी उड्डाणाचा सविस्तर आराखडा जाहीर केला आहे. केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत, नासानं या मोहिमेची 'कार्यपद्धती संकल्पना' (Concept of Operations) सादर केली. ही मानवी इतिहासातील सर्वात कठीण मोहीम असणार आहे.
तीन महाकाय रॉकेट्सचं एकाच वेळी प्रक्षेपण: या मोहिमेचे सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे जगातील तीन अत्यंत शक्तिशाली रॉकेट्सचं एकाच वेळी होणारे प्रक्षेपण. यामध्ये नासाचे 'स्पेस लाँच सिस्टम' (SLS), स्पेसएक्सचं 'स्टारशिप' (Starship) आणि ब्लू ओरिजिनचं 'न्यू ग्लेन' (New Glenn) यांचा समावेश आहे. हे प्रक्षेपण फ्लोरिडाच्या 'स्पेस कोस्ट' (Space Coast) वरून केलं जाईल. नासाच्या 'आर्टेमिस' कार्यक्रमाचे व्यवस्थापक जेरेमी पार्सन्स यांनी सांगितलं की, हे मानवी इतिहासातील सर्वात जटिल प्रक्षेपण अभियान असेल.
LIVE: @NASAAdmin and agency leaders are sharing the latest updates on next year's Artemis III mission and our plans to return astronauts to the surface of the Moon by 2028. https://t.co/G1ya48yeun— NASA (@NASA) October 23, 2026
अंतराळवीर आणि पृथ्वीच्या कक्षेतील आव्हाने: नियोजनानुसार, 'न्यू ग्लेन' रॉकेट सर्वप्रथम ब्लू ओरिजिनच्या 'ब्लू मून' (Blue Moon) लँडरला पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (Low Earth Orbit - LEO) घेऊन जाईल. त्यानंतर, नासाचं शक्तिशाली 'SLS' रॉकेट 'ओरियन' (Orion) अंतराळयानाला घेऊन झेपावेल. या अंतराळयानात रँडी ब्रेस्निक, आंद्रे डग्लस आणि फ्रँक रुबिओ हे अंतराळवीर, तसेच युरोपियन स्पेस एजन्सीचे लुका पारमितानो असतील. 'ओरियन' अंतराळयान पृथ्वीपासून 345 मैल उंचीवर आपली कक्षा निश्चित करेल. तिथं अंतराळवीर दोन दिवस घालवतील आणि यानाच्या 'थर्मल स्टॅबिलिटी' (तापमान नियंत्रण) तसंच इतर प्रणालींची चाचणी घेतील.
Artemis III slide. 14 day mission. Blue Moon launches first. SLS as ready as possible at that time. SLS/Orion launches. Orion docks to Blue Moon Lander, Flight Day 3. Undocks on Flight 6. Starship launches. Orion docks to Starship on Flight Day 8. Two hours, no entry into Starship. Undocks. End of mission: Reentry. Splashdown. https://t.co/Aqk675p9DX— NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) October 23, 2026
'ब्लू मून' लँडरसोबत ऐतिहासिक भेट: मोहिमेच्या तिसऱ्या दिवशी, अंतराळात 273 मैल उंचीवर, 'ओरियन' अंतराळयान 'ब्लू मून' लँडरशी जोडलं जाईल (docking). पुढील दोन दिवसांत, अंतराळवीर लँडरमध्ये प्रवेश करून त्याच्या जीवनरक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स), वातावरणीय दाब आणि आपत्कालीन नियंत्रण यंत्रणांची कसून चाचणी घेतील. अंतराळवीरांचं लँडरमधील प्रत्यक्ष प्रवेश भविष्यातील चंद्र मोहिमांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
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